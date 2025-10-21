IBM และ Groq จับมือปฏิวัติการประมวลผล AI

ความร่วมมือระหว่าง IBM และ Groq เปิดตัว เทคโนโลยี AI ความเร็วสูงพิเศษ (ultra-fast AI) ซึ่งช่วยให้ ประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับภาคธุรกิจสำคัญ
IBM กำลังลงทุนหนักใน AI และเทคโนโลยีควอนตัม ซึ่งอาจกลายเป็น ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ของบริษัท
และในปีนี้ หุ้นของ IBM ทำผลตอบแทนเหนือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่
IBM จับมือกับ Groq เสริมศักยภาพการประมวลผล AI ในองค์กร
IBM ได้สร้าง ความร่วมมือสำคัญกับ Groq ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน การประมวลผล AI inference ความเร็วสูงพิเศษ เพื่อเร่งการนำ AI ไปใช้ในองค์กรต่าง ๆ
ด้วยชิปล้ำสมัยของ GroqCloud ที่ทำงานบน คลาวด์ของ IBM ลูกค้าจะสามารถ ประมวลผลงาน AI ได้เร็วขึ้นถึง 5 เท่า และ คุ้มค่ากว่าการใช้ GPU แบบเดิม
เทคโนโลยีนี้รับประกัน ประสิทธิภาพที่รวดเร็วและเสถียร ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งใน ภาคธุรกิจที่มีข้อกำกับเข้มงวด เช่น การเงิน สุขภาพ และการผลิต ที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำ
ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีนี้ยังถูกนำไปใช้ใน อุตสาหกรรมที่มีข้อกำกับน้อยกว่า เช่น การค้าปลีก และทรัพยากรบุคคล ช่วย ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ความร่วมมือครั้งนี้ยังรวมถึงการ บูรณาการโซลูชันของ Groq เข้ากับแพลตฟอร์ม watsonx Orchestrate ของ IBM ทำให้องค์กรสามารถนำ agentic AI ไปใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น พร้อม รักษามาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
การผสานนวัตกรรมของ Groq กับประสบการณ์อันกว้างขวางของ IBM ช่วยให้องค์กร ย่นระยะเวลาจากการทดลองสู่การนำ AI มาใช้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ
IBM ยังคง เร่งพัฒนาเทคโนโลยี AI โดยนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้น
พร้อมกันนี้ บริษัทยัง พัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม ซึ่งในปัจจุบันเป็นเสริมกับบริการ AI แต่ในอนาคตอาจกลายเป็น แหล่งรายได้และการเติบโตสำคัญ
สิ่งสำคัญคือ ตั้งแต่ต้นปี IBM มอบผลตอบแทนที่น่าดึงดูดให้กับนักลงทุน โดย ทำผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ เช่น S&P 500 และ Nasdaq 100
สิ่งนี้สะท้อนถึง ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของตลาดต่อกลยุทธ์ของบริษัท และ ตำแหน่งผู้นำในภาคเทคโนโลยีแห่งอนาคต
