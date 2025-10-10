Delta Airlines: หุ้นพุ่งแรงหลังรายงานผลประกอบการ ✈️

-
รายงานผลประกอบการ สูงกว่าคาดการณ์
-
ราคาหุ้นปรับขึ้น 6% ในช่วงพรีมาร์เก็ต
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ที่ 10%
-
60% ของรายได้มาจากลูกค้าพรีเมียม ✈️
-
รายงานผลประกอบการ สูงกว่าคาดการณ์
-
ราคาหุ้นปรับขึ้น 6% ในช่วงพรีมาร์เก็ต
-
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ที่ 10%
-
60% ของรายได้มาจากลูกค้าพรีเมียม ✈️
Delta Airlines รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์
-
EPS: 1.71 vs 1.53
-
รายได้: 15.20B vs 15.04B
-
กำไรจากการดำเนินงาน: 1.7 พันล้านดอลลาร์ / Margin 10%
📌 จุดเด่นทางธุรกิจ:
-
60% ของรายได้มาจากลูกค้าพรีเมียม ทำให้มั่นคงต่อความผันผวนเศรษฐกิจและมีกำไรสูง
-
รายได้เพิ่มขึ้นและหนี้ลดลง ปรับโครงสร้างงบดุลแข็งแกร่งขึ้น
-
สะท้อนถึง ความแข็งแรงของผู้บริโภคและความต้องการในบริการพรีเมียม แม้ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมจำกัด
🔹 หุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 6% ในพรีมาร์เก็ต
🔹 Delta ยังคงเป็นหนึ่งในสายการบินที่ บริหารจัดการดีที่สุด และได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการเดินทางทางอากาศทั่วโลก
-
ราคาหุ้นปัจจุบัน ราว $60 อยู่ในกรอบ consolidation ที่เห็นมาตลอดหลายเดือน
-
แนวต้านสำคัญ: $63 (ใกล้ระดับ FIBO 23.6%)
-
หากผ่านแนวนี้ได้ อาจเปิดทางให้หุ้น พุ่งต่อและสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือ $70
-
-
แนวรับสำคัญ: $55 (ใกล้ระดับ FIBO 50%)
-
หากหลุดแนวรับนี้ อาจมีแรงขายต่อเนื่องจนถึง ราว $50 ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนสถาบันเคยเข้าซื้อก่อนหน้า
-
สถานะปัจจุบันชี้ว่า แนวโน้มระยะสั้นยังขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแรงซื้อและแรงขายรอบนี้
DAX: DE40 พยายามรักษาโมเมนตัมการปรับตัวขึ้น 📈
หุ้นแห่งสัปดาห์ – Super Micro Computer
US OPEN: PepsiCo และ Delta Air Lines ประกาศผลประกอบการ ขณะที่ดัชนี S&P 500 ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุด ↔️
หุ้นแอมะซอนพยายามฟื้นตัว 📈 “Prime Big Deal Day” ครั้งนี้ จะเผยศักยภาพของ AI ได้หรือไม่?