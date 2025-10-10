อ่านเพิ่มเติม
08:36 · 10 ตุลาคม 2025

Delta Airlines: หุ้นพุ่งแรงหลังรายงานผลประกอบการ ✈️

ประเด็นหลัก
Delta
หุ้น
DAL.US, Delta Air Lines Inc
-
-
ประเด็นหลัก

  • รายงานผลประกอบการ สูงกว่าคาดการณ์

  • ราคาหุ้นปรับขึ้น 6% ในช่วงพรีมาร์เก็ต

  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ที่ 10%

  • 60% ของรายได้มาจากลูกค้าพรีเมียม ✈️

Delta Airlines รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์

  • EPS: 1.71 vs 1.53

  • รายได้: 15.20B vs 15.04B

  • กำไรจากการดำเนินงาน: 1.7 พันล้านดอลลาร์ / Margin 10%

📌 จุดเด่นทางธุรกิจ:

  • 60% ของรายได้มาจากลูกค้าพรีเมียม ทำให้มั่นคงต่อความผันผวนเศรษฐกิจและมีกำไรสูง

  • รายได้เพิ่มขึ้นและหนี้ลดลง ปรับโครงสร้างงบดุลแข็งแกร่งขึ้น

  • สะท้อนถึง ความแข็งแรงของผู้บริโภคและความต้องการในบริการพรีเมียม แม้ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมจำกัด

🔹 หุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 6% ในพรีมาร์เก็ต
🔹 Delta ยังคงเป็นหนึ่งในสายการบินที่ บริหารจัดการดีที่สุด และได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการเดินทางทางอากาศทั่วโลก

 

  • ราคาหุ้นปัจจุบัน ราว $60 อยู่ในกรอบ consolidation ที่เห็นมาตลอดหลายเดือน

  • แนวต้านสำคัญ: $63 (ใกล้ระดับ FIBO 23.6%)

    • หากผ่านแนวนี้ได้ อาจเปิดทางให้หุ้น พุ่งต่อและสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือ $70

  • แนวรับสำคัญ: $55 (ใกล้ระดับ FIBO 50%)

    • หากหลุดแนวรับนี้ อาจมีแรงขายต่อเนื่องจนถึง ราว $50 ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนสถาบันเคยเข้าซื้อก่อนหน้า

สถานะปัจจุบันชี้ว่า แนวโน้มระยะสั้นยังขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแรงซื้อและแรงขายรอบนี้

