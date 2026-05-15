ดลาดเด่นรายวัน: เงินเยนพร้อมสำหรับรอบใหม่อีกครั้งแล้วหรือยัง?

USDJPY ในวันนี้เปรียบเสมือนการต่อสู้ระหว่างนักมวยสองคน โดยฝ่ายหนึ่งพยายามอย่างหนักที่จะไม่ถูกบีบให้จนมุม แต่กำลังเริ่มหมดแรงและหมดไอเดีย ขณะที่แรงกระแทกต่อเนื่องจากปัจจัยมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก ในการแลกหมัดครั้งนี้ยิ่งเห็นชัดว่า มันไม่ใช่การต่อสู้เพื่อครองความได้เปรียบอีกต่อไป แต่เป็นการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด ภายใต้จังหวะที่ถูกกำหนดโดยคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งกำลังค่อย ๆ เข้าควบคุมทั้งจังหวะและพื้นที่ในตลาด
Source: xStation5
ภูมิรัฐศาสตร์และพลังงาน
ปัจจัยสำคัญที่ยังขับเคลื่อนตลาดในตอนนี้คือความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกำลังกดดันให้ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะญี่ปุ่นที่พึ่งพาพลังงานนำเข้าเป็นหลัก ทำให้ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเริ่มส่งผ่านไปยังแรงกดดันเงินเฟ้อในทุกขั้นตอนของการผลิต และเพิ่มความตึงเครียดทางเศรษฐกิจโดยรวม
เงินเฟ้อและข้อมูลที่ออกมาสูงกว่าคาด
ตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตล่าสุดเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดย PPI ขยับขึ้นสู่ระดับ 4.9% YoY จากเดิม 2.6% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้ไม่ใช่แค่ความคลาดเคลื่อนทางสถิติ แต่สะท้อนว่าต้นทุนในญี่ปุ่นกำลังก่อตัวเร็วเกินคาด และที่สำคัญ เงินเฟ้อส่วนใหญ่เป็น “เงินเฟ้อนำเข้า” ซึ่งมีต้นทางจากปัจจัยภายนอกประเทศและเชื่อมโยงโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจโลก
แรงกดดันต่อธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)
เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเริ่มเปลี่ยนมุมมองต่อธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดเริ่มประเมินความเป็นไปได้ที่ BoJ อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วสุดในเดือนมิถุนายน และอาจไม่ใช่เพียงครั้งเดียว แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการปรับนโยบายสู่ภาวะปกติ หลังจากใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายพิเศษมายาวนานหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันเงินเฟ้อกำลังทำให้การ “ไม่ทำอะไร” ของ BoJ เริ่มถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงเชิงนโยบาย
ส่วนต่างดอกเบี้ยและความแข็งแกร่งของดอลลาร์
แม้จะมีความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่น แต่เงินเยนยังคงอ่อนค่าในเชิงโครงสร้าง สาเหตุหลักคือส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยขนาดใหญ่ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ โดย Fed ยังรักษาระดับดอกเบี้ยในโซนสูง ซึ่งสนับสนุนเงินดอลลาร์และทำให้กลยุทธ์ carry trade ยังคงน่าสนใจ ส่งผลให้เงินทุนยังมีแรงจูงใจในการถือฝั่งดอลลาร์มากกว่า ทำให้การฟื้นตัวของเยนยังถูกจำกัด
ความเสี่ยงการแทรกแซงและปฏิกิริยาตลาด
อีกปัจจัยคือความคาดหวังต่อการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่น ซึ่งอาจทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น แต่โดยทั่วไปตลาดยังไม่เชื่อว่าการแทรกแซงจะมีประสิทธิภาพระยะยาว หากไม่มีการเปลี่ยนนโยบายการเงินควบคู่ ดังนั้นการแทรกแซงมักสร้างเพียง “แรงสะเทือนชั่วคราว” มากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มหลัก
ภาพรวมตลาด
USDJPY ในตอนนี้จึงอยู่บนจุดตัดของ 3 แรงหลัก ได้แก่ ส่วนต่างดอกเบี้ยที่หนุนดอลลาร์ ความคาดหวังต่อ BoJ ที่เริ่ม hawkish หนุนเยน และภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่านราคาพลังงานเข้ามากระตุ้นเงินเฟ้อและทำให้ตลาดต้องประเมินความเสี่ยงใหม่อย่างต่อเนื่อง
ในระยะสั้น สภาพแวดล้อมที่เป็นไปได้มากที่สุดยังคงเป็น “ความผันผวนสูง” โดยตลาดจะตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อและถ้อยแถลงของ BoJ เป็นหลัก ขณะพยายามหาจุดสมดุลระหว่างแรงกดดันทั้งสามด้านนี้
