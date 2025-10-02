ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันดิบในสต็อกตามรายงาน DOE เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการณ์

-
US Crude Oil & Fuel Inventories (DOE – EIA)
Crude Oil: +1.792 ล้านบาร์เรล (คาด +1.5, ก่อนหน้า -0.607)
Gasoline: +4.12 ล้านบาร์เรล (คาด +0.7, ก่อนหน้า -1.08)
Distillates: +0.58 ล้านบาร์เรล (คาด -1.1, ก่อนหน้า -1.68)
รายงาน DOE/EIA ชี้ว่าการเผยแพร่ข้อมูลส่วนใหญ่ยังดำเนินตามปกติ ขณะที่มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดสวนทางกับ API เมื่อวานซึ่งรายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบลดลง 3.67 ล้านบาร์เรล ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรล
Bitcoin ปรับตัวขึ้น +1.25% ทะลุเหนือระดับ $120,000