08:20 · 2 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันดิบในสต็อกตามรายงาน DOE เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการณ์

  • US Crude Oil & Fuel Inventories (DOE – EIA)

  • Crude Oil: +1.792 ล้านบาร์เรล (คาด +1.5, ก่อนหน้า -0.607)

  • Gasoline: +4.12 ล้านบาร์เรล (คาด +0.7, ก่อนหน้า -1.08)

  • Distillates: +0.58 ล้านบาร์เรล (คาด -1.1, ก่อนหน้า -1.68)

 

รายงาน DOE/EIA ชี้ว่าการเผยแพร่ข้อมูลส่วนใหญ่ยังดำเนินตามปกติ ขณะที่มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมต่อเนื่อง ข้อมูลล่าสุดสวนทางกับ API เมื่อวานซึ่งรายงานว่าปริมาณน้ำมันดิบลดลง 3.67 ล้านบาร์เรล ขณะที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาร์เรล

 

Source: xStation5

