09:18 · 31 ตุลาคม 2025

US OPEN: Powell, MAG7 และ Trump ผสมความรู้สึกนักลงทุน

ประเด็นหลัก

  • MAG7 และ FOMC เคลื่อนไหวตลาด

  • Powell เตือนตลาด ว่า การลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ไม่แน่นอน แม้เศรษฐกิจมีแนวโน้มอ่อนแอ

  • Meta ปรับตัวลงสองหลัก แม้ผลประกอบการเกินคาด แต่เกิด ขาดทุนที่ไม่คาดคิด

  • Microsoft รายงานผลกำไรดี แต่มีการ ลงทุนเกินความจำเป็น

  • Alphabet เติบโตเกินคาดในเกือบทุกด้าน

  • 💡 ภาพรวมตลาดสะท้อน ความผันผวนสูงและความระมัดระวัง นักลงทุนจับตาผลประกอบการเทคโนโลยีและนโยบาย Fed อย่างใกล้ชิด

Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้

ภาพรวมตลาด:

  • ความรู้สึกนักลงทุน ผสมปนเป นักลงทุนกำลังประเมิน การตัดสินใจของ Fed และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี พร้อมรอติดตาม Apple และ Amazon หลังตลาดปิด

  • การขยาย ข้อตกลงพักรบภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีน ระหว่างการเยือนเอเชียของ Trump ช่วยหนุนความเชื่อมั่นเล็กน้อย

  • ดัชนีเทคโนโลยีปรับตัวลง: US100 -0.4%, US500 ใกล้ระดับเปิดตลาด

  • ดัชนีอื่นๆ ปรับตัวดีขึ้น: US30 +0.3%, US2000 +0.8%

ผลประกอบการ MAG7:

  • Alphabet รายงานรายได้และกำไรเกินคาด ไตรมาส 3 → ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นหลังตลาด

  • Microsoft ผลกำไรดี แต่ guidance ไตรมาสหน้า → ตลาดตอบสนองอย่างระมัดระวัง

  • Meta ปรับปรุงผลประกอบการและเพิ่มแผนลงทุน แต่ราคาหุ้นร่วงหลังประกาศ

  • ตลาดยังรอติดตาม ผลประกอบการที่เหลือ

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

  • Powell หลังประชุม Fed → ลดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม

    • เงินเฟ้อยังสูงกว่าที่ต้องการ

    • การชะลอตัวของราคาในบริการยังดำเนินอยู่

    • ความต้องการแรงงานอ่อนตัว แต่การปลดพนักงานยังต่ำและการจ้างงานยังเกิดขึ้น

    • การระงับงานรัฐบาลกระทบกิจกรรม แต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ปกติหลังสิ้นสุด

  • ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น → ดัชนีหุ้นร่วง → นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น

  • ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ: คาด 71 Bcf, ประกาศ 74 Bcf, ลดลงจาก 87 Bcf ในสัปดาห์ก่อน

📈 US100 (D1) แสดงความผันผวนสูงและอ่อนไหวต่อผลประกอบการเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจ

 

Market & Company Update (Source: xStation5)

Technical Analysis – US100:

  • ราคาบนชาร์ต เด้งจากขอบบนของ growth channel และร่วงมาที่ประมาณ 26,060 ดอลลาร์

  • Base scenario: คาดว่ากลับไปที่ราว 25,300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนแนวรับจากจุดสูงสุดของการรวมตัวครั้งก่อน

  • หลังจาก RSI ปรับตัวเป็นปกติ ดัชนีอาจกลับขึ้นต่อได้ หากไม่หลุด 25,100 ดอลลาร์

Company News:

  • Meta (META.US) – ผลประกอบการเกินคาด แต่มี ขาดทุนภาษีครั้งเดียวกว่า 15 พันล้านดอลลาร์ ทำให้หุ้นร่วง 9% หลังตลาดปิด และเปิดตลาดร่วง 12%

  • Microsoft (MSFT.US) – ผลประกอบการเกินคาด ทั้งรายได้และ EPS Cloud เติบโต 40% แต่การประกาศเพิ่ม CAPEX สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้นักลงทุนกังวล หุ้นเปิดตลาดร่วง >2%

  • Alphabet (GOOGL.US) – รายได้ 120.3 พันล้าน, EPS $2.87 เกินคาดในทุกด้าน โดยเฉพาะ Cloud หุ้นเปิดตลาดขึ้น >4%

  • Chipotle Mexican Grill (CMG.US) – หุ้นร่วง >18% หลังปรับลด sales forecast ปีเต็มครั้งที่ 3

  • eBay (EBAY.US) – หุ้นร่วง >15% หลังปรับลด EPS ที่ปรับแล้วต่ำกว่า consensus $5.46

  • FMC Corp (FMC.US) – หุ้นร่วง 38% หลังปรับลด EPS ปรับแล้วปีเต็ม เป็น $2.92 จาก $3.26 ก่อนหน้า ต่ำกว่าคาดการณ์ consensus $3.47

💡 สรุป:
ตลาดผสมผสานหุ้นเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีทั้งแรงกดดันจากข่าวขาดทุนและแนวโน้มลงทุนต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ US100 ชี้ถึงโซนแนวรับที่สำคัญ 25,300–25,100 ดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนควรจับตา

31 ตุลาคม 2025, 09:13

