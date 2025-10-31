US OPEN: Powell, MAG7 และ Trump ผสมความรู้สึกนักลงทุน

-
MAG7 และ FOMC เคลื่อนไหวตลาด
Powell เตือนตลาด ว่า การลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ไม่แน่นอน แม้เศรษฐกิจมีแนวโน้มอ่อนแอ
Meta ปรับตัวลงสองหลัก แม้ผลประกอบการเกินคาด แต่เกิด ขาดทุนที่ไม่คาดคิด
Microsoft รายงานผลกำไรดี แต่มีการ ลงทุนเกินความจำเป็น
Alphabet เติบโตเกินคาดในเกือบทุกด้าน
💡 ภาพรวมตลาดสะท้อน ความผันผวนสูงและความระมัดระวัง นักลงทุนจับตาผลประกอบการเทคโนโลยีและนโยบาย Fed อย่างใกล้ชิด
Sentiment ตลาดหุ้นสหรัฐฯ วันนี้
ภาพรวมตลาด:
ความรู้สึกนักลงทุน ผสมปนเป นักลงทุนกำลังประเมิน การตัดสินใจของ Fed และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี พร้อมรอติดตาม Apple และ Amazon หลังตลาดปิด
การขยาย ข้อตกลงพักรบภาษีระหว่างสหรัฐฯ และจีน ระหว่างการเยือนเอเชียของ Trump ช่วยหนุนความเชื่อมั่นเล็กน้อย
ดัชนีเทคโนโลยีปรับตัวลง: US100 -0.4%, US500 ใกล้ระดับเปิดตลาด
ดัชนีอื่นๆ ปรับตัวดีขึ้น: US30 +0.3%, US2000 +0.8%
ผลประกอบการ MAG7:
Alphabet รายงานรายได้และกำไรเกินคาด ไตรมาส 3 → ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นหลังตลาด
Microsoft ผลกำไรดี แต่ guidance ไตรมาสหน้า → ตลาดตอบสนองอย่างระมัดระวัง
Meta ปรับปรุงผลประกอบการและเพิ่มแผนลงทุน แต่ราคาหุ้นร่วงหลังประกาศ
ตลาดยังรอติดตาม ผลประกอบการที่เหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:
Powell หลังประชุม Fed → ลดความคาดหวังการลดดอกเบี้ยเดือนธันวาคม
เงินเฟ้อยังสูงกว่าที่ต้องการ
การชะลอตัวของราคาในบริการยังดำเนินอยู่
ความต้องการแรงงานอ่อนตัว แต่การปลดพนักงานยังต่ำและการจ้างงานยังเกิดขึ้น
การระงับงานรัฐบาลกระทบกิจกรรม แต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ปกติหลังสิ้นสุด
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น → ดัชนีหุ้นร่วง → นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น
ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ: คาด 71 Bcf, ประกาศ 74 Bcf, ลดลงจาก 87 Bcf ในสัปดาห์ก่อน
📈 US100 (D1) แสดงความผันผวนสูงและอ่อนไหวต่อผลประกอบการเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจ
Market & Company Update (Source: xStation5)
Technical Analysis – US100:
ราคาบนชาร์ต เด้งจากขอบบนของ growth channel และร่วงมาที่ประมาณ 26,060 ดอลลาร์
Base scenario: คาดว่ากลับไปที่ราว 25,300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนแนวรับจากจุดสูงสุดของการรวมตัวครั้งก่อน
หลังจาก RSI ปรับตัวเป็นปกติ ดัชนีอาจกลับขึ้นต่อได้ หากไม่หลุด 25,100 ดอลลาร์
Company News:
Meta (META.US) – ผลประกอบการเกินคาด แต่มี ขาดทุนภาษีครั้งเดียวกว่า 15 พันล้านดอลลาร์ ทำให้หุ้นร่วง 9% หลังตลาดปิด และเปิดตลาดร่วง 12%
Microsoft (MSFT.US) – ผลประกอบการเกินคาด ทั้งรายได้และ EPS Cloud เติบโต 40% แต่การประกาศเพิ่ม CAPEX สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้นักลงทุนกังวล หุ้นเปิดตลาดร่วง >2%
Alphabet (GOOGL.US) – รายได้ 120.3 พันล้าน, EPS $2.87 เกินคาดในทุกด้าน โดยเฉพาะ Cloud หุ้นเปิดตลาดขึ้น >4%
Chipotle Mexican Grill (CMG.US) – หุ้นร่วง >18% หลังปรับลด sales forecast ปีเต็มครั้งที่ 3
eBay (EBAY.US) – หุ้นร่วง >15% หลังปรับลด EPS ที่ปรับแล้วต่ำกว่า consensus $5.46
FMC Corp (FMC.US) – หุ้นร่วง 38% หลังปรับลด EPS ปรับแล้วปีเต็ม เป็น $2.92 จาก $3.26 ก่อนหน้า ต่ำกว่าคาดการณ์ consensus $3.47
💡 สรุป:
ตลาดผสมผสานหุ้นเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีทั้งแรงกดดันจากข่าวขาดทุนและแนวโน้มลงทุนต่อเนื่อง การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ US100 ชี้ถึงโซนแนวรับที่สำคัญ 25,300–25,100 ดอลลาร์ ซึ่งนักลงทุนควรจับตา
