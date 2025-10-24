อ่านเพิ่มเติม
09:02 · 24 ตุลาคม 2025

🚨 ด่วน! ยอดขายบ้านสหรัฐฯ ตรงคาด – ความเชื่อมั่นยูโรโซนปรับขึ้นเล็กน้อย

ประเด็นหลัก
  • ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 1.5% MoM

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนอยู่ที่ -14.2 ปรับขึ้นเล็กน้อยเหนือความคาดหมาย

🏠 ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ

  • ตัวเลขจริง: 4.06 ล้านยูนิต

  • คาดการณ์: 4.06 ล้านยูนิต

  • ก่อนหน้า: 4.00 ล้านยูนิต

  • ปรับขึ้น: 1.5% MoM (คาด 1.5%, ก่อนหน้า -0.2%)

📊 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซน (Eurozone Consumer Confidence, กันยายน)

  • ตัวเลขจริง: -14.2

  • คาดการณ์: -15

  • ก่อนหน้า: -14.9

  • ปรับขึ้นเล็กน้อยเหนือความคาดหมาย

24 ตุลาคม 2025, 16:30

