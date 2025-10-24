🚨 ด่วน! ยอดขายบ้านสหรัฐฯ ตรงคาด – ความเชื่อมั่นยูโรโซนปรับขึ้นเล็กน้อย

-
ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 1.5% MoM
-
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนอยู่ที่ -14.2 ปรับขึ้นเล็กน้อยเหนือความคาดหมาย
-
ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 1.5% MoM
-
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนอยู่ที่ -14.2 ปรับขึ้นเล็กน้อยเหนือความคาดหมาย
🏠 ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ
-
ตัวเลขจริง: 4.06 ล้านยูนิต
-
คาดการณ์: 4.06 ล้านยูนิต
-
ก่อนหน้า: 4.00 ล้านยูนิต
-
ปรับขึ้น: 1.5% MoM (คาด 1.5%, ก่อนหน้า -0.2%)
📊 ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซน (Eurozone Consumer Confidence, กันยายน)
-
ตัวเลขจริง: -14.2
-
คาดการณ์: -15
-
ก่อนหน้า: -14.9
-
ปรับขึ้นเล็กน้อยเหนือความคาดหมาย
PMI อังกฤษขยายตัวเล็กน้อย EUR/GBP เงียบ
ด่วน! EUR/GBP นิ่ง แม้ PMI อังกฤษแข็งแกร่ง🔎
ด่วน! ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดมาก EURGBP ปรับตัวลดลง 📌
สรุปข่าวเช้า |24.10.2025