ความผันผวนหุ้น EasyJet พุ่งขึ้น หลังข่าวลือการเข้าซื้อกิจการ 💡

ข่าวลือเช้านี้เกี่ยวกับการเข้าซื้อ EasyJet โดย MSC เพิ่มความผันผวนในหุ้นของบริษัท
ข่าวลือเช้านี้เกี่ยวกับการเข้าซื้อ EasyJet โดย MSC เพิ่มความผันผวนในหุ้นของบริษัท
📊 หุ้น EasyJet (EZJ.UK) พุ่งขึ้นสูงสุด 11.5% หลังข่าวลือการเข้าซื้อกิจการจาก MSC
-
ข่าวจากสื่ออิตาลีรายงานว่า บริษัทขนส่ง MSC อาจสนใจเข้าซื้อ EasyJet
-
อย่างไรก็ตาม ระหว่างวัน หุ้นปรับตัวลดลง เหลือ เพิ่มขึ้นเพียง 2%
-
สาเหตุหลักมาจาก โฆษกของ Mediterranean Shipping Company ชี้แจงผ่านอีเมลถึง Reuters ว่า "MSC ปฏิเสธมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้" ซึ่งลดความน่าเชื่อถือของข่าวลือ
-
อย่างไรก็ตาม EasyJet ยังไม่ได้แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับข่าวลือนี้
📉 หุ้น EasyJet (EZJ.UK) ปรับตัวลงหลังพุ่งขึ้นช่วงแรก
-
หลังจากพุ่งขึ้นสูงสุด 10% หุ้นได้ ปรับลดเกือบ 80% ของกำไร ที่ทำได้
-
ราคาปัจจุบัน ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 ช่วง (เส้นสีทองบนกราฟ) ซึ่งถือเป็น แนวต้านสำคัญตั้งแต่เดือนสิงหาคม
-
ที่มา: xStation
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
Salesforce พุ่ง 8% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ระยะยาว 📈
J.B. Hunt พุ่ง 18% หลังผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง 🚀
หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ — Lam Research Corp (LRCX.US)