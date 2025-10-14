อ่านเพิ่มเติม
16:06 · 14 ตุลาคม 2025

ความผันผวนหุ้น EasyJet พุ่งขึ้น หลังข่าวลือการเข้าซื้อกิจการ 💡

ประเด็นหลัก

ข่าวลือเช้านี้เกี่ยวกับการเข้าซื้อ EasyJet โดย MSC เพิ่มความผันผวนในหุ้นของบริษัท

easyJet
หุ้น
EZJ.UK, easyJet PLC
-
-
ประเด็นหลัก

ข่าวลือเช้านี้เกี่ยวกับการเข้าซื้อ EasyJet โดย MSC เพิ่มความผันผวนในหุ้นของบริษัท

📊 หุ้น EasyJet (EZJ.UK) พุ่งขึ้นสูงสุด 11.5% หลังข่าวลือการเข้าซื้อกิจการจาก MSC

  • ข่าวจากสื่ออิตาลีรายงานว่า บริษัทขนส่ง MSC อาจสนใจเข้าซื้อ EasyJet

  • อย่างไรก็ตาม ระหว่างวัน หุ้นปรับตัวลดลง เหลือ เพิ่มขึ้นเพียง 2%

  • สาเหตุหลักมาจาก โฆษกของ Mediterranean Shipping Company ชี้แจงผ่านอีเมลถึง Reuters ว่า "MSC ปฏิเสธมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้" ซึ่งลดความน่าเชื่อถือของข่าวลือ

  • อย่างไรก็ตาม EasyJet ยังไม่ได้แถลงต่อสื่อเกี่ยวกับข่าวลือนี้

 

📉 หุ้น EasyJet (EZJ.UK) ปรับตัวลงหลังพุ่งขึ้นช่วงแรก

  • หลังจากพุ่งขึ้นสูงสุด 10% หุ้นได้ ปรับลดเกือบ 80% ของกำไร ที่ทำได้

  • ราคาปัจจุบัน ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 200 ช่วง (เส้นสีทองบนกราฟ) ซึ่งถือเป็น แนวต้านสำคัญตั้งแต่เดือนสิงหาคม

  • ที่มา: xStation

17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
17 ตุลาคม 2025, 09:04

Salesforce พุ่ง 8% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ระยะยาว 📈
17 ตุลาคม 2025, 08:59

J.B. Hunt พุ่ง 18% หลังผลประกอบการไตรมาสแข็งแกร่ง 🚀
17 ตุลาคม 2025, 08:48

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ — Lam Research Corp (LRCX.US)

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก