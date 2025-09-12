ขา่วเด่น: ECB คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 🚩

ECB คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.15% ตามคาด
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจ คงอัตราดอกเบี้ย ไว้ที่ 2.15% เหมือนการประชุมครั้งก่อน ตลาดไม่มีความคาดหวังว่าผลลัพธ์จะแตกต่าง
ในแถลงการณ์ ECB ระบุว่า แนวโน้มเงินเฟ้อยังคงใกล้เคียงกับการประชุมครั้งก่อน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคง 2% ซึ่งเป็นระดับที่เงินเฟ้อเริ่มทรงตัว
คาดการณ์เงินเฟ้อปรับขึ้นเล็กน้อย: 2.1% สำหรับปี 2025 จาก 2.0% ในเดือนมิถุนายน และ 1.7% สำหรับปี 2026 จาก 1.6% ที่คาดไว้ก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกัน นักลงทุนคาดว่า เฟดสหรัฐฯ อาจปรับลดดอกเบี้ย 50 bps ภายในปีนี้ (64 จาก 107 รายงาน) ขณะที่บางส่วนคาดว่าการลดอาจสูงถึง 75 bps (40 จาก 107 รายงาน) ตามผลสำรวจเศรษฐกิจล่าสุด