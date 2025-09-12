อ่านเพิ่มเติม

ขา่วเด่น: ECB คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 🚩

08:30 12 กันยายน 2025

ECB คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.15% ตามคาด

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจ คงอัตราดอกเบี้ย ไว้ที่ 2.15% เหมือนการประชุมครั้งก่อน ตลาดไม่มีความคาดหวังว่าผลลัพธ์จะแตกต่าง

ในแถลงการณ์ ECB ระบุว่า แนวโน้มเงินเฟ้อยังคงใกล้เคียงกับการประชุมครั้งก่อน

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคง 2% ซึ่งเป็นระดับที่เงินเฟ้อเริ่มทรงตัว

  • คาดการณ์เงินเฟ้อปรับขึ้นเล็กน้อย: 2.1% สำหรับปี 2025 จาก 2.0% ในเดือนมิถุนายน และ 1.7% สำหรับปี 2026 จาก 1.6% ที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกัน นักลงทุนคาดว่า เฟดสหรัฐฯ อาจปรับลดดอกเบี้ย 50 bps ภายในปีนี้ (64 จาก 107 รายงาน) ขณะที่บางส่วนคาดว่าการลดอาจสูงถึง 75 bps (40 จาก 107 รายงาน) ตามผลสำรวจเศรษฐกิจล่าสุด

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
