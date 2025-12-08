ข่าวเด่น: อัตราว่างงานแคนาดาลดลง 🍁 USDCAD ร่วงแรงทันที 📉

14:30 - ข้อมูลตลาดแรงงานแคนาดา (พฤศจิกายน)
-
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน: +53.6k (คาดการณ์ -1.5k, ครั้งก่อน 66.6k)
-
อัตราว่างงาน: 6.5% (คาดการณ์ 7%, ครั้งก่อน 6.9%)
-
อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน: 65.1% (ครั้งก่อน 65.3%)
-
การเติบโตของค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง: 4% (ครั้งก่อน 4%)
ตลาดแรงงานแคนาดาส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยอัตราว่างงานลดลงถึง 0.4% ตรงข้ามกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% ถือเป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ
ในสถานการณ์เช่นนี้ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะมีเหตุผลน้อยลงมากในการเร่งปรับลดอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ ค่าเงิน CAD แข็งค่าขึ้นทันที และ USDCAD ร่วงแรง สะท้อนความคาดหวังที่ช่องว่างดอกเบี้ยในอนาคตอาจแคบลงเร็วกว่าที่ตลาดเคยประเมิน
lessen.
USDCAD (M1)
Source: xStation5
ปฏิทินเศรษฐกิจ: FOMC ประกาศตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดระมัดระวังก่อนการประชุม Fed เงินคำเงินเงินพุ่งเหนือ 60 ดอลลาร์