08:15 · 8 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่น: GDP ยูโรโซนออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย! 📈 EURUSD ยังทรงตัว

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

11:00 - GDP ยูโรโซน:

  • YoY: 1.4% (คาดการณ์ 1.4%, ก่อนหน้า 1.5%)

  • QoQ: 0.3% (คาดการณ์ 0.2%, ก่อนหน้า 0.1%)

GDP ของยูโรโซนออกมาดีกว่าตลาดคาดเล็กน้อย โดยตัวเลข YoY อยู่ในระดับสอดคล้องกับคาดการณ์ ขณะที่ QoQ เติบโตเกินคาด เล็กน้อย

ภาพรวมตัวเลขยังอยู่ในกรอบคาดการณ์ของตลาด ทำให้ ปฏิกิริยาของดัชนีค่อนข้างจำกัด และยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในตลาดช่วงแรก

EURUSD (M1)

 

Source: xStation5 

