ข่าวเด่น: GDP ยูโรโซนออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย! 📈 EURUSD ยังทรงตัว

11:00 - GDP ยูโรโซน:
YoY: 1.4% (คาดการณ์ 1.4%, ก่อนหน้า 1.5%)
QoQ: 0.3% (คาดการณ์ 0.2%, ก่อนหน้า 0.1%)
GDP ของยูโรโซนออกมาดีกว่าตลาดคาดเล็กน้อย โดยตัวเลข YoY อยู่ในระดับสอดคล้องกับคาดการณ์ ขณะที่ QoQ เติบโตเกินคาด เล็กน้อย
ภาพรวมตัวเลขยังอยู่ในกรอบคาดการณ์ของตลาด ทำให้ ปฏิกิริยาของดัชนีค่อนข้างจำกัด และยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นในตลาดช่วงแรก
EURUSD (M1)
