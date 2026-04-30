🔵 ECB Conference (LIVE)

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักไว้ โดยรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ระดับ 2% ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด การตัดสินใจครั้งนี้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั้งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ
ประธาน ECB Christine Lagarde เตรียมขึ้นเวทีที่แฟรงก์เฟิร์ตเพื่อแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับมติครั้งนี้ รวมถึงให้มุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของยูโรโซน โดยด้านล่างนี้คือประเด็นสำคัญจากการแถลงข่าวครั้งนี้
ประเด็นสำคัญจากการแถลงของ Christine Lagarde ประธาน ECB:
- แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามาล่าสุดจะยังสอดคล้องโดยรวมกับมุมมองของ ECB แต่ความเสี่ยงต่อทั้งเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสถานการณ์ในตะวันออกกลางกำลังผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้น และทำให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลง
- ECB จะยังคงใช้แนวทางที่พึ่งพาข้อมูลเป็นหลัก และตัดสินใจแบบ “ประชุมต่อประชุม” โดยไม่ผูกมัดล่วงหน้ากับทิศทางอัตราดอกเบี้ยใด ๆ
- ก่อนเกิดสงคราม เศรษฐกิจยุโรปยังมีสัญญาณการฟื้นตัว โดยการเติบโตได้รับแรงหนุนหลักจากอุปสงค์ภายในประเทศและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง
- อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจล่าสุดชี้ว่า ความเชื่อมั่นเริ่มลดลงจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง การเติบโตชะลอลงจาก 0.2% เหลือ 0.1% QoQ ขณะที่ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจอ่อนตัวลงจากระยะเวลาการส่งมอบที่ยาวขึ้น และต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น รายได้ที่แท้จริงลดลงจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวในระยะยาว
- สงครามที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง และการปิดช่องแคบฮอร์มุซ อาจทำให้เกิด “second-round effects” ของแรงกดดันด้านราคาพลังงาน ซึ่งอาจกระจายไปยังหลายภาคส่วน และทำให้เงินเฟ้อมีความยืดเยื้อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังคงสอดคล้องกับเป้าหมาย 2% ของ ECB ขณะที่เงินเฟ้อระยะสั้นมีแนวโน้มอยู่เหนือระดับดังกล่าวต่อไป
- “เรากำลังเปลี่ยนออกจากกรอบคาดการณ์เดิมอย่างชัดเจน”
- การตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ แม้ว่าจะมีการถกเถียงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ย เหตุผลหลักของการคงดอกเบี้ยคือข้อมูลเศรษฐกิจจริงยังคงสอดคล้องกับประมาณการของ ECB
- Lagarde ระบุว่า “ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ระยะเวลา 6 สัปดาห์เหมาะสมสำหรับการประเมินพัฒนาการ และเราจะเผยแพร่ฉากทัศน์ใหม่ในเดือนมิถุนายน”
BREAKING: United States GDP ออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อย ขณะที่ Core PCE ปรับตัวสูงขึ้น 🗽 ค่าเงินดอลลาร์ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว
