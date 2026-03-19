20:32 · 19 มีนาคม 2026

ECB คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 📊EURUSD ปรับตัวตอบสนอง

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2% พร้อมติดตามการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางอื่น ๆ โดย ECB ได้ปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้ผูกมัดกับเส้นทางดอกเบี้ยที่ชัดเจน

  • เงินเฟ้อปี 2028 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) คาดที่ 2.1% เทียบกับ 2% ก่อนหน้า

  • ECB ระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น

  • การเติบโต GDP ปี 2026 คาด 0.9% (ก่อนหน้า 1.2%)

  • GDP ปี 2027 คาด 1.3% (ก่อนหน้า 1.4%)

  • GDP ปี 2028 คาด 1.4% (ไม่เปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้า)

  • เงินเฟ้อปี 2026 คาด 2.8% จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

  • ECB ใช้แนวทางขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ; การส่งผ่านนโยบายการเงินยังมีประสิทธิภาพ

  • การกำหนดนโยบายขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของความขัดแย้ง

  • ECB มุ่งมั่นรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมาย

  • ECB มีตำแหน่งพร้อมรับมือความไม่แน่นอนปัจจุบัน

  • ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังคงมีเสถียรภาพ

หลังการตัดสินใจ EUR/USD ยังคงได้แรงซื้อ +0.3% ที่ 1.1485

  • ECB คงอัตราดอกเบี้ยสำคัญทั้งสามตัว

  • เศรษฐกิจแสดงความยืดหยุ่นในไตรมาสที่ผ่านมา

  • ECB เตือนว่าตลาดมองความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นช็อกด้านพลังงาน

  • สงครามสร้างความเสี่ยงเงินเฟ้อ แต่กดดันแนวโน้มการเติบโต

  • แนวทางขึ้นอยู่กับข้อมูลจะช่วยกำหนดนโยบายตามความจำเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก