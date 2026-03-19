ECB คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 📊EURUSD ปรับตัวตอบสนอง

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2% พร้อมติดตามการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางอื่น ๆ โดย ECB ได้ปรับประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ แต่ไม่ได้ผูกมัดกับเส้นทางดอกเบี้ยที่ชัดเจน
เงินเฟ้อปี 2028 (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) คาดที่ 2.1% เทียบกับ 2% ก่อนหน้า
ECB ระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางสร้างแรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น
การเติบโต GDP ปี 2026 คาด 0.9% (ก่อนหน้า 1.2%)
GDP ปี 2027 คาด 1.3% (ก่อนหน้า 1.4%)
GDP ปี 2028 คาด 1.4% (ไม่เปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้า)
เงินเฟ้อปี 2026 คาด 2.8% จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
ECB ใช้แนวทางขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจ; การส่งผ่านนโยบายการเงินยังมีประสิทธิภาพ
การกำหนดนโยบายขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของความขัดแย้ง
ECB มุ่งมั่นรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมาย
ECB มีตำแหน่งพร้อมรับมือความไม่แน่นอนปัจจุบัน
ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวยังคงมีเสถียรภาพ
หลังการตัดสินใจ EUR/USD ยังคงได้แรงซื้อ +0.3% ที่ 1.1485
ECB คงอัตราดอกเบี้ยสำคัญทั้งสามตัว
เศรษฐกิจแสดงความยืดหยุ่นในไตรมาสที่ผ่านมา
ECB เตือนว่าตลาดมองความตึงเครียดในตะวันออกกลางเป็นช็อกด้านพลังงาน
สงครามสร้างความเสี่ยงเงินเฟ้อ แต่กดดันแนวโน้มการเติบโต
แนวทางขึ้นอยู่กับข้อมูลจะช่วยกำหนดนโยบายตามความจำเป็น
