ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ECB Minutes – รายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป สุนทรพจน์ของ Jerome Powell (Fed) ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ (US Wholesale Sales)

ตลาดมี ปฏิทินเศรษฐกิจเบาบาง (Soft Macro Calendar)
จุดสนใจหลัก:
รายงานการประชุม ECB Minutes
สุนทรพจน์ของ Jerome Powell (Fed)
ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ (US Wholesale Sales)
ก่อนเปิดตลาด Wall Street: PepsiCo จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3
สรุปตลาดและปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
แนวโน้ม Wall Street อ่อนตัวเล็กน้อย
รายงาน FOMC เมื่อวาน: ย้ำความคาดหวังว่าฝ่าย Fed จะยังคงลดดอกเบี้ยต่อไป พร้อมปรับเพิ่มประมาณการ GDP และเตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
นักลงทุนยังจับตา ผลประกอบการ PepsiCo (PEP.US) ที่จะรายงานภายก่อนเปิดตลาดวันนี้
ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญ:
11:30 GMT – Eurozone: ECB Meeting Minutes
14:00 GMT – สหรัฐฯ: Wholesale Sales (คาด 0.5%, ก่อนหน้า 1.4%)
14:00 GMT – สหรัฐฯ: Wholesale Inventories (คาด -0.2%, ก่อนหน้า -0.2%)
14:30 GMT – สหรัฐฯ: Natural Gas Storage Change (คาด 78 bcf, ก่อนหน้า 53 bcf)
กำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ธนาคารกลาง:
08:30 GMT – BoE: Catherine Mann
10:30 GMT – ECB: François Villeroy de Galhau
12:30 GMT – Fed: Jerome Powell
12:35 GMT – Fed: Michelle Bowman
17:00 GMT – Fed: Neel Kashkari
17:00 GMT – Fed: Michael Barr
สรุป: วันนี้นักลงทุนจับตาข้อมูล เศรษฐกิจและสุนทรพจน์ของธนาคารกลาง เป็นหลัก ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและตลาดหุ้นยังมีความระมัดระวัง
การผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลีต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก 📉
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูลผู้บริโภคสหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
ข่าวเด่น: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนอร์เวย์ออกมาสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย
สรุปข่าวเช้า