17:15 · 9 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: ECB Minutes – รายงานการประชุมธนาคารกลางยุโรป สุนทรพจน์ของ Jerome Powell (Fed) ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ (US Wholesale Sales)

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

  • ตลาดมี ปฏิทินเศรษฐกิจเบาบาง (Soft Macro Calendar)

  • จุดสนใจหลัก:

    • รายงานการประชุม ECB Minutes

    • สุนทรพจน์ของ Jerome Powell (Fed)

    • ยอดขายค้าส่งสหรัฐฯ (US Wholesale Sales)

  • ก่อนเปิดตลาด Wall Street: PepsiCo จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 3

สรุปตลาดและปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้:

  • ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

  • แนวโน้ม Wall Street อ่อนตัวเล็กน้อย

  • รายงาน FOMC เมื่อวาน: ย้ำความคาดหวังว่าฝ่าย Fed จะยังคงลดดอกเบี้ยต่อไป พร้อมปรับเพิ่มประมาณการ GDP และเตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่

  • นักลงทุนยังจับตา ผลประกอบการ PepsiCo (PEP.US) ที่จะรายงานภายก่อนเปิดตลาดวันนี้

ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญ:

  • 11:30 GMT – Eurozone: ECB Meeting Minutes

  • 14:00 GMT – สหรัฐฯ: Wholesale Sales (คาด 0.5%, ก่อนหน้า 1.4%)

  • 14:00 GMT – สหรัฐฯ: Wholesale Inventories (คาด -0.2%, ก่อนหน้า -0.2%)

  • 14:30 GMT – สหรัฐฯ: Natural Gas Storage Change (คาด 78 bcf, ก่อนหน้า 53 bcf)

กำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ธนาคารกลาง:

  • 08:30 GMT – BoE: Catherine Mann

  • 10:30 GMT – ECB: François Villeroy de Galhau

  • 12:30 GMT – Fed: Jerome Powell

  • 12:35 GMT – Fed: Michelle Bowman

  • 17:00 GMT – Fed: Neel Kashkari

  • 17:00 GMT – Fed: Michael Barr

สรุป: วันนี้นักลงทุนจับตาข้อมูล เศรษฐกิจและสุนทรพจน์ของธนาคารกลาง เป็นหลัก ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและตลาดหุ้นยังมีความระมัดระวัง

10 ตุลาคม 2025, 15:25

10 ตุลาคม 2025, 13:53

10 ตุลาคม 2025, 13:51

10 ตุลาคม 2025, 13:49

