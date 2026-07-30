Economic Calendar: ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดวันนี้ (30.07.2026)
🇪🇺 ตัวเลขเศรษฐกิจยุโรป
- ก่อนเที่ยง ตลาดจับตาตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของสเปน อิตาลี เยอรมนี และยูโรโซน โดยตลาดคาดว่าเศรษฐกิจสเปนและอิตาลีจะชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน
- เวลา 14:00 น. จะมีการประกาศ CPI เดือนกรกฎาคมของเยอรมนี ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.7% YoY จาก 2.3% ในเดือนก่อน
- ช่วงบ่าย ตลาดจะหันไปจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ เวลา 14:30 น. ได้แก่ PCE Price Index, รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล, GDP ไตรมาส 2 และ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ราย จาก 187,000 ราย
🇬🇧 การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
- เวลา 13:00 น. BoE จะประกาศผลการประชุมนโยบายการเงิน โดยตลาดคาดว่าจะ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% ด้วยคะแนนเสียง 7 ต่อ 2
- เวลา 13:30 น. ผู้ว่าการ Andrew Bailey จะจัดแถลงข่าวพร้อมเผยแพร่ รายงานเงินเฟ้อรายไตรมาส ซึ่งอาจส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินในช่วงต่อไป
ภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
- ความตึงเครียดระหว่าง สหรัฐและอิหร่าน ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ หลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการตอบโต้ทางทหาร และประธานาธิบดี Donald Trump ขู่ใช้มาตรการที่รุนแรงต่ออิหร่าน
- แม้ Brent จะพุ่ง 7.9% เมื่อวาน แตะ 90.74 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่เช้าวันนี้ปรับตัวลงราว 0.9% มาอยู่แถว 87.30 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ตลาดยังติดตามการประชุม OPEC+ ในวันที่ 2 สิงหาคม ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิต 188,000 บาร์เรล/วัน ในเดือนกันยายน หากสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่รุนแรงขึ้น อาจช่วยจำกัดการปรับขึ้นของราคาน้ำมันในระยะยาว
🇺🇸 จับตาผลประกอบการหลังตลาดสหรัฐปิด
- นักลงทุนจะติดตามผลประกอบการของ Amazon, Apple และ Coinbase ซึ่งอาจกำหนดทิศทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นของตลาด หลังความผันผวนจากผลประชุม Fed และแรงขายในหุ้น Big Tech เมื่อคืนที่ผ่านมา
🇺🇸 จับตาผลประกอบการ Big Tech หลังตลาดสหรัฐปิด
- นักลงทุนรอติดตามผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของ Apple, Amazon และ Coinbase หลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางของหุ้นเทคโนโลยี
- Apple ปรับตัวขึ้นราว 25% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา และทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะที่ Amazon ลดลงประมาณ 14% และ Coinbase ร่วงกว่า 60% จากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม สะท้อนความผันผวนที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะ Amazon และ Coinbase
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ผันผวนที่สุดของตลาดโลก หลังผลประกอบการทำให้ Samsung Electronics พุ่งกว่า 8% ขณะที่ SK Hynix ร่วงกว่า 10% ซึ่งส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนต่อหุ้นชิป AI ทั่วโลก
- หากความผันผวนในตลาด KOSPI ยังคงดำเนินต่อไป อาจสร้างแรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยความจำ (Memory) และ AI
- นอกจากนี้ นักลงทุนยังติดตามผลประกอบการของบริษัทสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ Mastercard, Altria, Ferrari และ British American Tobacco ซึ่งบางบริษัทได้รายงานผลแล้ว และบางแห่งจะประกาศผลในวันนี้
สรุปตลาดเช้า: ตลาดพยายามฟื้นตัว หลังผลประกอบการ Big Tech และมติ Fed
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