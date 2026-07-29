Economic Calendar: จับตาทุกเหตุการณ์สำคัญ! การตัดสินใจดอกเบี้ยของ Fed และผลประกอบการ Big Tech พร้อมเขย่าตลาด (29.07.2026)

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันนี้ตลาดการเงินเผชิญศึกหนักจากทุกด้าน
การซื้อขายในตลาดการเงินวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยปัจจัยสำคัญที่อาจสร้างความผันผวนอย่างมาก
ด้านหนึ่ง นักลงทุนกำลังจับตาการประชุม Fed ซึ่งจะประกาศผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ก่อนที่ Kevin Warsh ประธาน Fed จะขึ้นแถลงข่าวในเวลาต่อมา ปัจจุบันตลาดประเมินว่ามีโอกาสราว 30% ที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ และให้น้ำหนัก 100% ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน
จากมุมมองของตลาด การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ "สูสี" หรือแทบจะเดาทิศทางไม่ได้ ทำให้มีโอกาสเกิดเซอร์ไพรส์และความผันผวนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในคู่เงิน EUR/USD
อย่างไรก็ตาม ความสนใจของนักลงทุนในวอลล์สตรีทจะไม่ได้อยู่ที่ Fed เพียงอย่างเดียว เพราะหลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ จะมีการประกาศผลประกอบการของสองยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ Meta Platforms และ Microsoft ซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญต่อมุมมองของตลาดเกี่ยวกับการสร้างรายได้จาก AI และแนวโน้มของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญช่วงเช้า
🇦🇺 ออสเตรเลีย
เงินเฟ้อ CPI ไตรมาส 2 ออกมาต่ำกว่าคาด ช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
- CPI YoY: 3.9% (คาด 4.1%)
- CPI QoQ: 0.6% (คาด 0.7%)
- CPI เดือนมิถุนายน: 3.8% ลดลงจาก 4.0% ในเดือนพฤษภาคม
🇸🇪 สวีเดน
GDP เบื้องต้นไตรมาส 2 แข็งแกร่งกว่าคาด
- QoQ: 1.4% (คาด 0.7%)
- YoY: 2.8% (คาด 1.9%)
สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากไตรมาสก่อนหดตัว
🇳🇴 นอร์เวย์
ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์เดือนมิถุนายนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
- 1.8% MoM
- เดือนก่อนหน้า -2.1%
🇩🇪 เยอรมนี
ราคานำเข้าเดือนมิถุนายน
- MoM: -0.7% (ตามคาด)
- YoY: 6.1%
ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลา CET)
- 09:00 น. 🇵🇱 โปแลนด์ - ดัชนีตลาดแรงงาน BIEC (ก.ค.)
- ครั้งก่อน: 76.9
- 10:30 น. 🇬🇧 สหราชอาณาจักร - อนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย (มิ.ย.)
- คาดการณ์: 57,000
- ครั้งก่อน: 56,200
- 10:30 น. 🇬🇧 สหราชอาณาจักร - ปริมาณเงิน M4 (MoM)
- คาดการณ์: 0.2%
- ครั้งก่อน: 0.1%
- 13:00 น. 🇺🇸 สหรัฐฯ - ดัชนีคำขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย MBA
- ครั้งก่อน: 1.9%
- 16:30 น. 🇺🇸 สต็อกน้ำมันดิบ EIA
- คาดการณ์: -1.3 ล้านบาร์เรล
- ครั้งก่อน: 2.01 ล้านบาร์เรล
- 16:30 น. 🇺🇸 สต็อกน้ำมันเบนซิน EIA
- คาดการณ์: -0.7 ล้านบาร์เรล
- ครั้งก่อน: 0.76 ล้านบาร์เรล
- 16:30 น. 🇺🇸 สต็อกน้ำมันกลั่น EIA
- คาดการณ์: 0.1 ล้านบาร์เรล
- ครั้งก่อน: 1.4 ล้านบาร์เรล
- 20:00 น. 🇺🇸 การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย FOMC
- คาดการณ์: 3.50%–3.75%
- ครั้งก่อน: 3.50%–3.75%
- 20:30 น. 🇺🇸 แถลงข่าวของประธาน Fed Kevin Warsh หลังการประชุม FOMC
📊 ผลประกอบการที่ต้องจับตา
🇺🇸 Wall Street
- Microsoft (MSFT) — รายงานสำคัญที่สุดของกลุ่ม Big Tech เพื่อประเมินการเติบโตของ Azure และความสามารถในการสร้างรายได้จาก AI
- Meta Platforms (META) — วัดความแข็งแกร่งของตลาดโฆษณาดิจิทัล และติดตามการลงทุนด้าน AI Infrastructure (Capex)
- Lam Research
- Qualcomm
- Procter & Gamble (ก่อนตลาดเปิด)
🇵🇱 ตลาดหุ้นโปแลนด์ (GPW)
- Grupa Kęty
- mBank
3 ตลาดที่ต้องจับตาวันนี้
EUR/USD
คู่เงินหลักยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ บริเวณ 1.1399 เพื่อรอผลการประชุม Fed
คาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลา 20:00 น. และ 20:30 น. โดยผลการตัดสินใจของ FOMC และน้ำเสียงของ Kevin Warsh จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์สหรัฐในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า
US100 (Nasdaq 100 Futures)
ดัชนีเทคโนโลยียังคงถูกกดดันจาก
- ความกังวลเรื่องฟองสบู่ AI
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ผลการประชุม Fed รวมถึงผลประกอบการของ Meta และ Microsoft อาจเป็นตัวเร่งให้ดัชนีฟื้นตัว หรือหลุดแนวรับสำคัญได้
น้ำมันดิบ (OIL)
ราคาน้ำมันมีปัจจัยสร้างความผันผวนหลายด้านในวันนี้ ได้แก่
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- การเคลื่อนไหวของดอลลาร์หลังการประชุม Fed
- รายงานสต็อกน้ำมันของ EIA
ตลาดคาดว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ จะลดลง 1.3 ล้านบาร์เรล ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางราคาน้ำมันในระยะสั้นได้
EURUSD เคลื่อนไหวในกรอบแคบมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน และเพิ่งทดสอบแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1.1355
ความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางราคาพลังงาน ทำให้ธนาคารกลางทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปยังคงมีท่าทีเข้มงวด (Hawkish) ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยุโรป ส่งผลให้ EUR/USD ปรับตัวลงกลับมาต่ำกว่าระดับ 1.1400
ที่มา: xStation5
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US100 ร่วงเกือบ 2% 🚨