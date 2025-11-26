Economic calendar: jobless claims and durable goods 🔎

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคค่อนข้างเบา รายงานที่สำคัญเพียงไม่กี่รายการได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods) เดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของเดือนกันยายนที่ล่าช้า ทำให้ความสำคัญต่อภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีค่อนข้างจำกัด
🕒 ปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญวันนี้
09:20 AM BST – เยอรมนี
• สมาชิก Bundesbank Mauderer กล่าวสุนทรพจน์
01:30 PM BST – สหรัฐฯ | ข้อมูลการจ้างงาน
• ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims): คาดการณ์ 226K; ก่อนหน้า 220K
• ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน: ก่อนหน้า 224.25K
• ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง (Continuing Claims): ก่อนหน้า 1.974M
01:30 PM BST – สหรัฐฯ | ใบอนุญาตก่อสร้างเดือนกันยายน
• คาดการณ์ 1.340M; ก่อนหน้า 1.330M
01:30 PM BST – สหรัฐฯ | สินค้าคงทน (Durable Goods)
• ไม่รวมภาคขนส่ง (Ex-Transport): คาดการณ์ +0.2% MoM; ก่อนหน้า +0.3%
• ไม่รวมภาคกลาโหม (Ex-Defense): คาดการณ์ +1.9% MoM; ก่อนหน้า +1.9%
• คำสั่งซื้อสินค้าคงทนรวม: คาดการณ์ +0.5% MoM; ก่อนหน้า +2.9%
01:30 PM BST – สหรัฐฯ | ดุลการค้าเดือนกันยายน
• ดุลการค้าสินค้า (Goods Trade Balance): คาดการณ์ -90.00B; ก่อนหน้า -85.50B
03:00 PM BST – สหรัฐฯ | การขายบ้านใหม่เดือนกันยายน
• คาดการณ์ 710K; ก่อนหน้า 800K
03:30 PM BST – สหรัฐฯ | รายงานพลังงาน EIA
• ปริมาณก๊าซธรรมชาติในคลัง: คาดการณ์ -5B; ก่อนหน้า -14B
• สต็อกน้ำมันดิบ: คาดการณ์ -1.300M; ก่อนหน้า -3.426M
04:05 PM BST – ยูโรโซน
• สมาชิก ECB Lane กล่าวสุนทรพจน์
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น