Economic Calendar: PMI เป็นจุดโฟกัส วันสำคัญของตลาดการเงินโลก

วันนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของสัปดาห์สำหรับตลาดการเงินโลกในแง่ของการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยความสนใจของนักลงทุนจะมุ่งไปที่ ดัชนี PMI เบื้องต้น (flash PMI) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดล่วงหน้าที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
PMI สะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ จากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์ ทำให้เป็นสัญญาณที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ ก่อนที่ข้อมูลจริงอย่าง GDP หรือการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะถูกเผยแพร่
ระดับสำคัญในการตีความยังคงอยู่ที่ 50 จุด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่าง การขยายตัว (>50) และ การหดตัว (<50) ดังนั้น ตัวเลขที่ออกมาสูงหรือต่ำกว่าระดับนี้สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อมุมมองของตลาดเกี่ยวกับ การเติบโตเศรษฐกิจและแนวโน้มนโยบายการเงิน
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
01:00 – ออสเตรเลีย
- PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนเมษายน: 51 (คาดการณ์ 49.8 / ก่อนหน้า 49.8)
- PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนเมษายน: 50.3 (คาดการณ์ 46.3 / ก่อนหน้า 46.3)
02:30 – ญี่ปุ่น
- PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนเมษายน: 54.9 (คาดการณ์ 51.2 / ก่อนหน้า 51.6)
08:00 – นอร์เวย์
- อัตราการว่างงาน (ปรับฤดูกาล) เดือนมีนาคม: 4.9%
08:45 – ฝรั่งเศส
- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ เดือนเมษายน: (คาดการณ์ 98 / ก่อนหน้า 99)
09:15 – ฝรั่งเศส
- PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 49.5 / ก่อนหน้า 50)
- PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 48.5 / ก่อนหน้า 48.8)
09:30 – โปแลนด์
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนเมษายน
- ดัชนีปัจจุบัน: -12.2
- ดัชนีล่วงหน้า: -9.5
- ยอดค้าปลีก เดือนมีนาคม
- รายเดือน (m/m): -5.6%
- รายปี (y/y): (คาดการณ์ 6.2% / ก่อนหน้า 4.3%)
- ราคาคงที่ (y/y): (คาดการณ์ 5.9% / ก่อนหน้า 5%)
09:30 – เยอรมนี
- PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 51.3 / ก่อนหน้า 52.2)
- PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 50.4 / ก่อนหน้า 50.9)
10:00 – ยูโรโซน
- PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 50.7 / ก่อนหน้า 51.6)
- PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 49.8 / ก่อนหน้า 50.2)
10:30 – สหราชอาณาจักร
- PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 49.9 / ก่อนหน้า 51)
- PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 50 / ก่อนหน้า 50.5)
12:00 – สหราชอาณาจักร
- ดัชนีคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม CBI: (คาดการณ์ -33 / ก่อนหน้า -27)
14:00 – โปแลนด์
- ปริมาณเงิน M3 (y/y) เดือนมีนาคม: 10.7% (ก่อนหน้า 10.6%)
14:30 – แคนาดา
- เงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) เดือนมีนาคม
- m/m: 1.9% (ก่อนหน้า 0.4%)
- y/y: 5.4%
14:30 – สหรัฐอเมริกา
- ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: 210k (ก่อนหน้า 207k)
15:45 – สหรัฐอเมริกา
- PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 52.5 / ก่อนหน้า 52.3)
- PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 50.1 / ก่อนหน้า 49.8)
16:30 – สหรัฐอเมริกา
- การเปลี่ยนแปลงสต๊อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์: 96 Bcf (ก่อนหน้า 59 Bcf)
17:00 – สหรัฐอเมริกา
- ดัชนีภาคการผลิต Fed Kansas City: 11
17:00 – เยอรมนี
- การกล่าวสุนทรพจน์โดย Joachim Nagel ประธาน Bundesbank
