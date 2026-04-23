13:43 · 23 เมษายน 2026

Economic Calendar: PMI เป็นจุดโฟกัส วันสำคัญของตลาดการเงินโลก

วันนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของสัปดาห์สำหรับตลาดการเงินโลกในแง่ของการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยความสนใจของนักลงทุนจะมุ่งไปที่ ดัชนี PMI เบื้องต้น (flash PMI) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดล่วงหน้าที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

PMI สะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ จากการสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและโลจิสติกส์ ทำให้เป็นสัญญาณที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจ ก่อนที่ข้อมูลจริงอย่าง GDP หรือการผลิตภาคอุตสาหกรรมจะถูกเผยแพร่

ระดับสำคัญในการตีความยังคงอยู่ที่ 50 จุด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่าง การขยายตัว (>50) และ การหดตัว (<50) ดังนั้น ตัวเลขที่ออกมาสูงหรือต่ำกว่าระดับนี้สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อมุมมองของตลาดเกี่ยวกับ การเติบโตเศรษฐกิจและแนวโน้มนโยบายการเงิน

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

01:00 – ออสเตรเลีย

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนเมษายน: 51 (คาดการณ์ 49.8 / ก่อนหน้า 49.8)
  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น) เดือนเมษายน: 50.3 (คาดการณ์ 46.3 / ก่อนหน้า 46.3)

02:30 – ญี่ปุ่น

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น) เดือนเมษายน: 54.9 (คาดการณ์ 51.2 / ก่อนหน้า 51.6)

08:00 – นอร์เวย์

  • อัตราการว่างงาน (ปรับฤดูกาล) เดือนมีนาคม: 4.9%

08:45 – ฝรั่งเศส

  • ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ เดือนเมษายน: (คาดการณ์ 98 / ก่อนหน้า 99)

09:15 – ฝรั่งเศส

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 49.5 / ก่อนหน้า 50)
  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 48.5 / ก่อนหน้า 48.8)

09:30 – โปแลนด์

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนเมษายน
    • ดัชนีปัจจุบัน: -12.2
    • ดัชนีล่วงหน้า: -9.5
  • ยอดค้าปลีก เดือนมีนาคม
    • รายเดือน (m/m): -5.6%
    • รายปี (y/y): (คาดการณ์ 6.2% / ก่อนหน้า 4.3%)
    • ราคาคงที่ (y/y): (คาดการณ์ 5.9% / ก่อนหน้า 5%)

09:30 – เยอรมนี

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 51.3 / ก่อนหน้า 52.2)
  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 50.4 / ก่อนหน้า 50.9)

10:00 – ยูโรโซน

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 50.7 / ก่อนหน้า 51.6)
  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 49.8 / ก่อนหน้า 50.2)

10:30 – สหราชอาณาจักร

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 49.9 / ก่อนหน้า 51)
  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 50 / ก่อนหน้า 50.5)

12:00 – สหราชอาณาจักร

  • ดัชนีคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรม CBI: (คาดการณ์ -33 / ก่อนหน้า -27)

14:00 – โปแลนด์

  • ปริมาณเงิน M3 (y/y) เดือนมีนาคม: 10.7% (ก่อนหน้า 10.6%)

14:30 – แคนาดา

  • เงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) เดือนมีนาคม
    • m/m: 1.9% (ก่อนหน้า 0.4%)
    • y/y: 5.4%

14:30 – สหรัฐอเมริกา

  • ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: 210k (ก่อนหน้า 207k)

15:45 – สหรัฐอเมริกา

  • PMI ภาคการผลิต (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 52.5 / ก่อนหน้า 52.3)
  • PMI ภาคบริการ (เบื้องต้น): (คาดการณ์ 50.1 / ก่อนหน้า 49.8)

16:30 – สหรัฐอเมริกา

  • การเปลี่ยนแปลงสต๊อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์: 96 Bcf (ก่อนหน้า 59 Bcf)

17:00 – สหรัฐอเมริกา

  • ดัชนีภาคการผลิต Fed Kansas City: 11

17:00 – เยอรมนี

  • การกล่าวสุนทรพจน์โดย Joachim Nagel ประธาน Bundesbank

 

23 เมษายน 2026, 08:32

➡️ EURUSD ภายใต้แรงกดดัน Stagflation และภูมิรัฐศาสตร์
22 เมษายน 2026, 14:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารกลาง และผลประกอบการของ Tesla
22 เมษายน 2026, 13:40

Morning wrap 🗽 ดัชนี Wall Street ยังคงปรับตัวขึ้น หลังการหยุดยิงสหรัฐฯ–อิหร่านถูกขยายเวลา (22.04.2026)
22 เมษายน 2026, 08:18

BREAKING: ยอดขายของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้!
