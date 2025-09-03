อ่านเพิ่มเติม

Economic calendar: Services PMI in Europe; JOLTS in the US (03.09.2025)

15:14 3 กันยายน 2025

📊 โฟกัสตลาดวันนี้ – 03.09.2025

ความปั่นป่วนรอบ ภาษีของ Donald Trump ถูกพักไว้ก่อน นักลงทุนหันไปจับตา คำตัดสินศาลสูงสุด รวมถึง ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั้งยุโรปและสหรัฐฯ

🌍 ยุโรป

  • จุดสนใจ: PMI ภาคบริการ เดือนสิงหาคม คาดว่าจะเร่งตัวแรงที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม

  • นอกจากนี้ยังมี:
    • คำกล่าวของ Christine Lagarde (ECB)
    • การตัดสินใจดอกเบี้ยของ Polish MPC

🇺🇸 สหรัฐฯ

  • JOLTS Job Openings (ก.ค.) จะเป็นไฮไลต์หลัก หลังข้อมูลการจ้างงาน ISM ออกมาอ่อนแอ นักลงทุนหวังเห็นสัญญาณหนุนการลดดอกเบี้ยของ Fed

  • Neel Kashkari (FOMC) จะให้สัมภาษณ์

  • ช่วงดึก: Beige Book และ รายงานน้ำมัน EIA

🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ (BST)

ยุโรป

  • 08:15 สเปน – PMI บริการ (คาด 54.4, ก่อนหน้า 55.1)

  • 08:30 สหราชอาณาจักร – คำกล่าว MPC Mann

  • 08:30 ยูโรโซน – คำกล่าว Lagarde (ECB)

  • 08:50 ฝรั่งเศส – PMI Composite (คาด 49.8, ก่ 48.6) / PMI บริการ (คาด 49.7, ก่ 48.5)

  • 08:55 เยอรมนี – PMI Composite (คาด 50.9, ก่ 50.6) / PMI บริการ (คาด 50.1, ก่ 50.6)

  • 09:00 ยูโรโซน – PMI Composite (คาด 51.1, ก่ 50.9) / PMI บริการ (คาด 50.7, ก่ 51.0)

  • 09:30 สหราชอาณาจักร – PMI Composite (คาด 53.0, ก่ 51.5) / PMI บริการ (คาด 53.6, ก่ 51.8)

  • 10:30 เยอรมนี – ประมูลพันธบัตร 10 ปี (ก่อนหน้า 2.690%)

  • 13:00 โปแลนด์ – การตัดสินใจดอกเบี้ย (คาด 4.75%, ก่ 5.00%)

อเมริกาเหนือ

  • 13:30 แคนาดา – ผลิตภาพแรงงาน Q2 (คาด -0.2%, ก่ 0.2%)

  • 14:15 สหราชอาณาจักร – BoE MPC Treasury Hearings

  • 15:00 สหรัฐฯ – Factory Orders ก.ค. (คาด -1.3% MoM, ก่ -4.8%) / JOLTS Job Openings (คาด 7.38M, ก่ 7.437M)

  • 18:30 สหรัฐฯ – คำกล่าว Neel Kashkari (FOMC)

  • 19:00 สหรัฐฯ – Beige Book

  • 21:30 สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมัน EIA (ก่อนหน้า -0.974M)

หุ้น:
