Economic calendar: Services PMI in Europe; JOLTS in the US (03.09.2025)

📊 โฟกัสตลาดวันนี้ – 03.09.2025
ความปั่นป่วนรอบ ภาษีของ Donald Trump ถูกพักไว้ก่อน นักลงทุนหันไปจับตา คำตัดสินศาลสูงสุด รวมถึง ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญทั้งยุโรปและสหรัฐฯ
🌍 ยุโรป
-
จุดสนใจ: PMI ภาคบริการ เดือนสิงหาคม คาดว่าจะเร่งตัวแรงที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม
-
นอกจากนี้ยังมี:
• คำกล่าวของ Christine Lagarde (ECB)
• การตัดสินใจดอกเบี้ยของ Polish MPC
🇺🇸 สหรัฐฯ
-
JOLTS Job Openings (ก.ค.) จะเป็นไฮไลต์หลัก หลังข้อมูลการจ้างงาน ISM ออกมาอ่อนแอ นักลงทุนหวังเห็นสัญญาณหนุนการลดดอกเบี้ยของ Fed
-
Neel Kashkari (FOMC) จะให้สัมภาษณ์
-
ช่วงดึก: Beige Book และ รายงานน้ำมัน EIA
🗓️ ปฏิทินเศรษฐกิจ (BST)
ยุโรป
-
08:15 สเปน – PMI บริการ (คาด 54.4, ก่อนหน้า 55.1)
-
08:30 สหราชอาณาจักร – คำกล่าว MPC Mann
-
08:30 ยูโรโซน – คำกล่าว Lagarde (ECB)
-
08:50 ฝรั่งเศส – PMI Composite (คาด 49.8, ก่ 48.6) / PMI บริการ (คาด 49.7, ก่ 48.5)
-
08:55 เยอรมนี – PMI Composite (คาด 50.9, ก่ 50.6) / PMI บริการ (คาด 50.1, ก่ 50.6)
-
09:00 ยูโรโซน – PMI Composite (คาด 51.1, ก่ 50.9) / PMI บริการ (คาด 50.7, ก่ 51.0)
-
09:30 สหราชอาณาจักร – PMI Composite (คาด 53.0, ก่ 51.5) / PMI บริการ (คาด 53.6, ก่ 51.8)
-
10:30 เยอรมนี – ประมูลพันธบัตร 10 ปี (ก่อนหน้า 2.690%)
-
13:00 โปแลนด์ – การตัดสินใจดอกเบี้ย (คาด 4.75%, ก่ 5.00%)
อเมริกาเหนือ
-
13:30 แคนาดา – ผลิตภาพแรงงาน Q2 (คาด -0.2%, ก่ 0.2%)
-
14:15 สหราชอาณาจักร – BoE MPC Treasury Hearings
-
15:00 สหรัฐฯ – Factory Orders ก.ค. (คาด -1.3% MoM, ก่ -4.8%) / JOLTS Job Openings (คาด 7.38M, ก่ 7.437M)
-
18:30 สหรัฐฯ – คำกล่าว Neel Kashkari (FOMC)
-
19:00 สหรัฐฯ – Beige Book
-
21:30 สหรัฐฯ – รายงานสต็อกน้ำมัน EIA (ก่อนหน้า -0.974M)