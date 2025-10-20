ปฏิทินเศรษฐกิจ: เปิดสัปดาห์ด้วยความเงียบ ก่อนเหตุการณ์ใหญ่ต่อเนื่อง

-
ข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาผสมผสาน โดยเฉพาะตัวเลขการลงทุนสินทรัพย์ถาวรและ GDP
ปฏิทินเศรษฐกิจวันจันทร์ค่อนข้างเงียบ ไม่มีตัวเลขสำคัญมากนัก
แต่ตลอดสัปดาห์นี้จะมีข้อมูลใหญ่จำนวนมาก ทั้ง CPI สหรัฐฯ และรายงานงบการเงินจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ
ภาพรวมวันนี้ & สัปดาห์นี้
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่หนาแน่นนัก ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ถูกประกาศไปแล้วในช่วงเอเชีย
จีนออกข้อมูลเศรษฐกิจแบบผสมผสาน:
GDP รายปีชะลอตัวลงต่ำสุดของปี
แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมดีกว่าคาด
ขณะที่การลงทุนทรุดตัวแรงอย่างมีนัยสำคัญ
สัปดาห์นี้นับว่าน่าจับตาอย่างยิ่ง ก่อนการประชุมเฟดที่จะมาถึง
ไฮไลต์หลักอยู่ที่วันศุกร์ — การประกาศเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ (เลื่อนมาจากกำหนดเดิม) ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองภาพใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ยังมีการประกาศงบไตรมาสจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Netflix, Tesla, Amazon, IBM และ Intel
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา BST)
|เวลา
|ประเทศ
|ข้อมูล
|คาดการณ์
|ครั้งก่อน
|09:00
|ยูโรโซน
|ดุลบัญชีเดินสะพัด
|€22.5 พันล้าน
|€27.7 พันล้าน
|13:30
|แคนาดา
|PPI (เงินเฟ้อผู้ผลิต)
|—
|4.5% y/y
