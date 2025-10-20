อ่านเพิ่มเติม
14:38 · 20 ตุลาคม 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เปิดสัปดาห์ด้วยความเงียบ ก่อนเหตุการณ์ใหญ่ต่อเนื่อง

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก

  • ข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาผสมผสาน โดยเฉพาะตัวเลขการลงทุนสินทรัพย์ถาวรและ GDP

  • ปฏิทินเศรษฐกิจวันจันทร์ค่อนข้างเงียบ ไม่มีตัวเลขสำคัญมากนัก

  • แต่ตลอดสัปดาห์นี้จะมีข้อมูลใหญ่จำนวนมาก ทั้ง CPI สหรัฐฯ และรายงานงบการเงินจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ

ภาพรวมวันนี้ & สัปดาห์นี้

  • ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่หนาแน่นนัก ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ถูกประกาศไปแล้วในช่วงเอเชีย

  • จีนออกข้อมูลเศรษฐกิจแบบผสมผสาน:

    • GDP รายปีชะลอตัวลงต่ำสุดของปี

    • แต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมดีกว่าคาด

    • ขณะที่การลงทุนทรุดตัวแรงอย่างมีนัยสำคัญ

  • สัปดาห์นี้นับว่าน่าจับตาอย่างยิ่ง ก่อนการประชุมเฟดที่จะมาถึง

  • ไฮไลต์หลักอยู่ที่วันศุกร์ — การประกาศเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ (เลื่อนมาจากกำหนดเดิม) ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองภาพใหญ่ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

  • นอกจากนี้ ยังมีการประกาศงบไตรมาสจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น Netflix, Tesla, Amazon, IBM และ Intel

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (เวลา BST)

เวลา ประเทศ ข้อมูล คาดการณ์ ครั้งก่อน
09:00 ยูโรโซน ดุลบัญชีเดินสะพัด €22.5 พันล้าน €27.7 พันล้าน
13:30 แคนาดา PPI (เงินเฟ้อผู้ผลิต) 4.5% y/y
22 ตุลาคม 2025, 15:10

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องผลประกอบการ, รายงาน EIA และคำกล่าวของ ECB (22.10.2025)
22 ตุลาคม 2025, 14:29

ข่าวเด่น: เงินปอนด์ร่วงต่อ หลังเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรออกมาต่ำกว่าคาด
22 ตุลาคม 2025, 08:54

สหรัฐฯ กำลังเลียนแบบจีนหรือ?
22 ตุลาคม 2025, 08:47

ข่าวเด่น: USDCAD อ่อนค่าหลังแคนาดาเผยตัวเลข CPI 📌

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก