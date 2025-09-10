อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ และรายงาน EIA

14:53 10 กันยายน 2025

📊 บรรยากาศตลาดวันพุธ
ความเชื่อมั่นในยุโรปสั่นคลอนจากเหตุโดรนรัสเซียละเมิดน่านฟ้าโปแลนด์ และความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศส หลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดแล้ว ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังมีผลจำกัด ขณะที่ความสนใจหันไปที่ นโยบายการเงินของสหรัฐฯ มากขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้จะถูกครอบงำโดยข้อมูลจากสหรัฐฯ ขณะที่การขาดการเผยแพร่ตัวเลขสำคัญในยุโรปจะยิ่งเพิ่มความกดดันต่อการประกาศ เงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ ตัวเลข PPI ออกมาสูงกว่าคาดการณ์อย่างชัดเจน ทำให้ความมั่นใจว่าภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ไม่มีผลต่อเงินเฟ้อถูกสั่นคลอน นอกจากนี้ ตลาดยังรอรายงาน EIA เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานด้วย

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

13:00 น. BST, เยอรมนี

  • สุนทรพจน์โดย Buch รองประธาน Bundesbank

13:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) เดือนสิงหาคม

  • PPI y/y: คาดการณ์ 3.3%; ก่อนหน้า 3.3%

  • PPI m/m: คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.9%

  • PPI (ไม่รวมอาหาร/พลังงาน/ขนส่ง): ก่อนหน้า 2.8% y/y

  • PPI (ไม่รวมอาหาร/พลังงาน/ขนส่ง): ก่อนหน้า 0.6% m/m

  • Core PPI m/m: คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.9%

  • Core PPI y/y: คาดการณ์ 3.5%; ก่อนหน้า 3.7%

15:30 น. BST, สหรัฐฯ – รายงาน EIA

  • สต็อกน้ำมันดิบ: คาดการณ์ -1.900M; ก่อนหน้า 2.415M

  • สต็อกน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -3.795M

  • อัตราการใช้กำลังการกลั่น (w/w): ก่อนหน้า -0.3%

  • สต็อกน้ำมันทำความร้อน: ก่อนหน้า 0.557M

  • การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.109M

  • สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillate): ก่อนหน้า 1.681M

  • การผลิตน้ำมันกลั่น (Distillate): ก่อนหน้า 0.036M

  • สต็อกน้ำมันดิบที่คุชชิง: ก่อนหน้า 1.590M

  • การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า 0.434M

  • ปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบ (w/w): ก่อนหน้า -0.011M

18:00 น. BST, สหรัฐฯ

  • ประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี: ก่อนหน้า 4.255%

  • ข้อมูล GDP: Atlanta Fed GDPNow (Q3): คาดการณ์ 3.0%; ก่อนหน้า 3.0%

หุ้น:
