ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ และรายงาน EIA

📊 บรรยากาศตลาดวันพุธ
ความเชื่อมั่นในยุโรปสั่นคลอนจากเหตุโดรนรัสเซียละเมิดน่านฟ้าโปแลนด์ และความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศส หลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดแล้ว ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ยังมีผลจำกัด ขณะที่ความสนใจหันไปที่ นโยบายการเงินของสหรัฐฯ มากขึ้น
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้จะถูกครอบงำโดยข้อมูลจากสหรัฐฯ ขณะที่การขาดการเผยแพร่ตัวเลขสำคัญในยุโรปจะยิ่งเพิ่มความกดดันต่อการประกาศ เงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ ตัวเลข PPI ออกมาสูงกว่าคาดการณ์อย่างชัดเจน ทำให้ความมั่นใจว่าภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ไม่มีผลต่อเงินเฟ้อถูกสั่นคลอน นอกจากนี้ ตลาดยังรอรายงาน EIA เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์พลังงานด้วย
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
13:00 น. BST, เยอรมนี
-
สุนทรพจน์โดย Buch รองประธาน Bundesbank
13:30 น. BST, สหรัฐฯ – ข้อมูลเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) เดือนสิงหาคม
-
PPI y/y: คาดการณ์ 3.3%; ก่อนหน้า 3.3%
-
PPI m/m: คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.9%
-
PPI (ไม่รวมอาหาร/พลังงาน/ขนส่ง): ก่อนหน้า 2.8% y/y
-
PPI (ไม่รวมอาหาร/พลังงาน/ขนส่ง): ก่อนหน้า 0.6% m/m
-
Core PPI m/m: คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.9%
-
Core PPI y/y: คาดการณ์ 3.5%; ก่อนหน้า 3.7%
15:30 น. BST, สหรัฐฯ – รายงาน EIA
-
สต็อกน้ำมันดิบ: คาดการณ์ -1.900M; ก่อนหน้า 2.415M
-
สต็อกน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -3.795M
-
อัตราการใช้กำลังการกลั่น (w/w): ก่อนหน้า -0.3%
-
สต็อกน้ำมันทำความร้อน: ก่อนหน้า 0.557M
-
การผลิตน้ำมันเบนซิน: ก่อนหน้า -0.109M
-
สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillate): ก่อนหน้า 1.681M
-
การผลิตน้ำมันกลั่น (Distillate): ก่อนหน้า 0.036M
-
สต็อกน้ำมันดิบที่คุชชิง: ก่อนหน้า 1.590M
-
การนำเข้าน้ำมันดิบ: ก่อนหน้า 0.434M
-
ปริมาณการกลั่นน้ำมันดิบ (w/w): ก่อนหน้า -0.011M
18:00 น. BST, สหรัฐฯ
-
ประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี: ก่อนหน้า 4.255%
-
ข้อมูล GDP: Atlanta Fed GDPNow (Q3): คาดการณ์ 3.0%; ก่อนหน้า 3.0%