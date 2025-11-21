อ่านเพิ่มเติม
08:34 · 21 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ราคาก๊าซธรรมชาติทรงตัว หลังข้อมูล EIA ออกมาใกล้เคียงคาด 💡

NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติ (EIA) : -14 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (คาด -15, ก่อนหน้า 45)

Source: EIA

 

Source: xStation 

21 พฤศจิกายน 2025, 16:08

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
21 พฤศจิกายน 2025, 15:15

คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
21 พฤศจิกายน 2025, 15:07

สรุปข่าวเช้า
21 พฤศจิกายน 2025, 08:41

ข่าวเด่นวันนี้

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก