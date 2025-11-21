ข่าวเด่น: ดัชนี Philly Fed ต่ำกว่าคาด ภาคการผลิตอ่อนแรง แต่มุมมองอนาคตปรับดีขึ้น 📌

เวลา 01:30 PM GMT – สหรัฐอเมริกา
ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing เดือนพฤศจิกายน
-
ดัชนีการผลิต (Manufacturing Index): จริง -1.7; คาด 1.0; ก่อนหน้า -12.8
-
สภาพธุรกิจ (Business Conditions): จริง 49.6; ก่อนหน้า 36.2
-
การจ้างงาน (Employment): จริง 6.0; ก่อนหน้า 4.6
-
คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders): จริง -8.6; ก่อนหน้า 18.2
-
ราคาที่จ่าย (Prices Paid): จริง 56.10; ก่อนหน้า 49.20
-
ดัชนีการลงทุน (CAPEX Index): จริง 26.70; ก่อนหน้า 25.20
ภาคการผลิตในภูมิภาคชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน โดยคำสั่งซื้อใหม่และการขนส่งกลับเข้าสู่แดนลบ ขณะที่กิจกรรมโดยรวมยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ แม้ว่าดัชนีหลักจะดีดขึ้นเล็กน้อยก็ตาม บริษัทต่าง ๆ ยังคงเพิ่มการจ้างงาน และแรงกดดันด้านราคาเดินหน้าสูงขึ้น โดยต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการคาดว่า ราคาสินค้าของตนเองและอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะเติบโตช้าลง เมื่อเทียบกับการประเมินก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ความอ่อนไหวด้านราคาของลูกค้าเพิ่มขึ้น อย่างชัดเจน แม้สภาพปัจจุบันอ่อนแอ แต่ มุมมองระยะ 6 เดือนข้างหน้าดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านกิจกรรมทางธุรกิจ คำสั่งซื้อใหม่ และการลงทุน
ในตลาดเงิน เราเห็น EURUSD ปรับขึ้น และ ดอลลาร์อ่อนค่าลงแรง แต่ปฏิกิริยานี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเผยแพร่ ข้อมูลตลาดแรงงานที่ล่าช้า ก่อนหน้านี้
