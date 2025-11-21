อ่านเพิ่มเติม
08:32 · 21 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ดัชนี Philly Fed ต่ำกว่าคาด ภาคการผลิตอ่อนแรง แต่มุมมองอนาคตปรับดีขึ้น 📌

EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-

เวลา 01:30 PM GMT – สหรัฐอเมริกา
ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing เดือนพฤศจิกายน

  • ดัชนีการผลิต (Manufacturing Index): จริง -1.7; คาด 1.0; ก่อนหน้า -12.8

  • สภาพธุรกิจ (Business Conditions): จริง 49.6; ก่อนหน้า 36.2

  • การจ้างงาน (Employment): จริง 6.0; ก่อนหน้า 4.6

  • คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders): จริง -8.6; ก่อนหน้า 18.2

  • ราคาที่จ่าย (Prices Paid): จริง 56.10; ก่อนหน้า 49.20

  • ดัชนีการลงทุน (CAPEX Index): จริง 26.70; ก่อนหน้า 25.20

ภาคการผลิตในภูมิภาคชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายน โดยคำสั่งซื้อใหม่และการขนส่งกลับเข้าสู่แดนลบ ขณะที่กิจกรรมโดยรวมยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ แม้ว่าดัชนีหลักจะดีดขึ้นเล็กน้อยก็ตาม บริษัทต่าง ๆ ยังคงเพิ่มการจ้างงาน และแรงกดดันด้านราคาเดินหน้าสูงขึ้น โดยต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการคาดว่า ราคาสินค้าของตนเองและอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในสหรัฐฯ จะเติบโตช้าลง เมื่อเทียบกับการประเมินก่อนหน้า ขณะเดียวกัน ความอ่อนไหวด้านราคาของลูกค้าเพิ่มขึ้น อย่างชัดเจน แม้สภาพปัจจุบันอ่อนแอ แต่ มุมมองระยะ 6 เดือนข้างหน้าดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านกิจกรรมทางธุรกิจ คำสั่งซื้อใหม่ และการลงทุน

ในตลาดเงิน เราเห็น EURUSD ปรับขึ้น และ ดอลลาร์อ่อนค่าลงแรง แต่ปฏิกิริยานี้ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเผยแพร่ ข้อมูลตลาดแรงงานที่ล่าช้า ก่อนหน้านี้

 

 

21 พฤศจิกายน 2025, 16:08

ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
21 พฤศจิกายน 2025, 15:15

คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
21 พฤศจิกายน 2025, 15:11

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วันสำคัญที่อัดแน่นด้วยข้อมูลและถ้อยแถลงจากผู้กำหนดนโยบาย
21 พฤศจิกายน 2025, 15:07

สรุปข่าวเช้า

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก