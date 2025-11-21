🚨 US100 ลบกำไรที่ทำได้ทั้งหมด หลังความผันผวนตลาด

US100 พลิกกลับจากความคึกคักในช่วงเช้า หลังผลประกอบการ Nvidia และกำลังปรับตัวลงในระหว่างวัน
แม้รายงานของบริษัทจะออกมาแข็งแกร่ง และราคาหุ้นเป้าหมายได้รับการปรับขึ้น แต่ Sentiment ตลาดเริ่มระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจากมีคำเตือนเกี่ยวกับ มูลค่าหุ้นที่สูงเกินไป และความเสี่ยงต่อการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง
Lisa Cook จากเฟด เตือนว่า มูลค่าหุ้น, หุ้นกู้บริษัท, อสังหาริมทรัพย์ และเงินกู้แบบ leverage สูง ทำให้ความเสี่ยงต่อการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้น แม้ระบบการเงินยังคงมีความยืดหยุ่น
ด้าน Ray Dalio ยืนยันว่าตลาดอาจอยู่ในระดับสูง แต่เน้นว่า ไม่จำเป็นต้องขายพอร์ตทันที และการ กระจายพอร์ตลงทุน ยังคงเป็นสิ่งสำคัญเสมอ
ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนกันยายนชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มการจ้างงาน 119,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่คาด แต่ อัตราว่างงานปรับขึ้นเป็น 4.4% สูงสุดนับตั้งแต่ตุลาคม 2021
-
การเติบโตค่าจ้าง: +0.2% ต่อเดือน, +3.8% ต่อปี ต่ำกว่าคาดการณ์
-
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก: 220,000 ต่ำกว่าที่คาด 227,000
-
การจ้างงานเติบโตหลักใน ภาคสาธารณสุขและบริการอาหาร, ขณะที่ ขนส่งและบริการธุรกิจ มีการลดลง
ข้อมูลนี้สนับสนุนความเชื่อของตลาดเกี่ยวกับ วงจรการลดดอกเบี้ยที่กำลังดำเนินอยู่ แต่ ตลาดเงินยังชอบการพักการขึ้น/ลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
-
ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ย 25bps ในการประชุมวันที่ 10 ธันวาคม ปัจจุบันอยู่ที่ 41.79%
US100 พลิกกลับจากกำไรช่วงเช้าที่มีมาก และร่วงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีน้ำเงินบนกราฟ)
หากราคาปิดต่ำกว่าระดับนี้ อาจหมายความว่า การปรับตัวลงในแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบันกว้างกว่าที่คาด และอาจนำไปสู่การปรับฐานเพิ่มเติม แม้ว่าข้อมูลบริษัทล่าสุดจะยังไม่ยืนยันภาพนี้ในเชิงทฤษฎีก็ตาม
แหล่งข้อมูล: xStation
ข่าวเด่น: PMI ยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด!
คริปโตตื่นตระหนก: บิตคอยน์ร่วง 4.5%
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้