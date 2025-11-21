อ่านเพิ่มเติม
Palo Alto – หลังประกาศผลประกอบการ

Palo Alto
หุ้น
PANW.US, Palo Alto Networks Inc
บริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกได้เผยแพร่ผลประกอบการล่าสุดแล้ว ผลลัพธ์ชี้ว่า Palo Alto กำลังเติบโต และฝ่ายบริหารคาดว่ายอดเติบโตจะยังคงเดินหน้าต่อไป บริษัทสามารถทำผลงานได้ดีกว่าคาดการณ์เกือบทุกตัวชี้วัดสำคัญ — แต่หุ้นกลับร่วงมากกว่า 4% ในช่วงซื้อขายนอกเวลาทำการ (after-hours)
คำถามคือ: อะไรทำให้ Sentiment ของนักลงทุนแผ่วลง?

เมื่อมองเผิน ๆ รายงานงบการเงินไม่ได้สะท้อนสัญญาณความเสี่ยงหรือความผิดหวังใด ๆ เลย:

  • รายได้: 2.47 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 2.46 พันล้านดอลลาร์ เติบโต YoY 16%

  • EPS: 0.93 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดที่ 0.89 ดอลลาร์ เติบโต YoY 19%

  • มูลค่าคำสั่งซื้อ (Order Portfolio): เพิ่มขึ้นเป็น 15.5 พันล้านดอลลาร์ โดย 5.85 พันล้านดอลลาร์มาจากรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ของกลุ่มโซลูชัน “Next Gen Security” ที่เติบโต 24% และ 29% YoY ตามลำดับ

  • รายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่กระทบกำไร โดย กระแสเงินสดอิสระ (FCF) เพิ่มเป็น 1.7 พันล้านดอลลาร์ พร้อม Margin ที่ 19%

แนวโน้มและคาดการณ์
ฝ่ายบริหารออกแนวโน้มที่ควรสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน:

  • รายได้ไตรมาสหน้า: 2.47–2.50 พันล้านดอลลาร์

  • รายได้ทั้งปีงบประมาณ: มากกว่า 10.5 พันล้านดอลลาร์, EPS อยู่ที่ 3.8–3.9 — ทั้งสองตัวเลขสูงกว่าคาดการณ์ตลาด

  • ภายในปี 2028 บริษัทคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Margin) จะ เกิน 40%

ขณะเดียวกัน บริษัทได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่เพิ่มเติม — คราวนี้คือ Chronosphere เพื่อเสริมความสามารถด้านการเฝ้าระวังและ AI มูลค่าดีลสูงถึง 3.35 พันล้านดอลลาร์

 

ประเด็นหลักไม่ใช่ตัวเลข แต่คือ ทิศทางของแนวโน้ม — โดยเฉพาะ “ความชัน” ของมัน อัตราการเติบโตแม้จะยังโดดเด่นมาก แต่กำลัง ชะลอลงเมื่อเทียบกับอดีต
การเติบโตยังคงน่าประทับใจอย่างยิ่ง แต่เมื่อหุ้นมี ค่า P/E สูงกว่า 140
— แค่ “ดีมาก” ก็อาจไม่เพียงพออีกต่อไป

