สัญญาคาร์บอน (Emission Contracts) พุ่งขึ้นแรง! 📈🏭

สัญญาคาร์บอน EUA วันนี้ปรับขึ้น 2.8% ถือเป็นการปรับตัวขึ้นแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์
EUA คืออะไร: สัญญาคาร์บอนของสหภาพยุโรป (European Union Allowances) แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการปล่อย 1 ตัน CO₂ ภายใต้ระบบซื้อขายสิทธิปล่อยก๊าซของ EU
สาเหตุราคาพุ่ง: สะท้อนแนวโน้มอุตสาหกรรมยุโรปฟื้นตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงขึ้น = ใช้พลังงานมากขึ้น = ปล่อยก๊าซมากขึ้น = ความต้องการสิทธิปล่อยก๊าซเพิ่ม
แนวโน้มระยะยาว: ยังคงอยู่ในขาขึ้นต่อเนื่อง ราคาสูงขึ้นเป็นระบบมาหลายปี พร้อมปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
Timeframe: D1
Source: xStation5
