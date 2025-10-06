อ่านเพิ่มเติม
08:55 · 6 ตุลาคม 2025

สัญญาคาร์บอน (Emission Contracts) พุ่งขึ้นแรง! 📈🏭

ประเด็นหลัก
EMISS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-
ประเด็นหลัก

  • EUA ปรับขึ้น 2.8% วันนี้ ถือเป็นการขึ้นแรงในรอบหลายสัปดาห์

  • แรงหนุนจากเศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัว กิจกรรมสูงขึ้น = ปล่อย CO₂ มากขึ้น = ความต้องการสิทธิปล่อยก๊าซเพิ่ม

  • แนวโน้มระยะยาวยังเป็นขาขึ้น ราคาสูงขึ้นต่อเนื่องหลายปี พร้อมปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้น

สัญญาคาร์บอน EUA วันนี้ปรับขึ้น 2.8% ถือเป็นการปรับตัวขึ้นแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์

  • EUA คืออะไร: สัญญาคาร์บอนของสหภาพยุโรป (European Union Allowances) แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการปล่อย 1 ตัน CO₂ ภายใต้ระบบซื้อขายสิทธิปล่อยก๊าซของ EU

  • สาเหตุราคาพุ่ง: สะท้อนแนวโน้มอุตสาหกรรมยุโรปฟื้นตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงขึ้น = ใช้พลังงานมากขึ้น = ปล่อยก๊าซมากขึ้น = ความต้องการสิทธิปล่อยก๊าซเพิ่ม

  • แนวโน้มระยะยาว: ยังคงอยู่ในขาขึ้นต่อเนื่อง ราคาสูงขึ้นเป็นระบบมาหลายปี พร้อมปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

Timeframe: D1

 


Source: xStation5

