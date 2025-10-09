อ่านเพิ่มเติม
เงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ประเด็นหลัก

💸 “Debasement Trade” คือกลยุทธ์ที่นักลงทุนใช้ปกป้องเงินของตนเมื่อ สกุลเงินลดค่า จากการพิมพ์เงินเกินจำเป็น

🏦 ตั้งแต่ สิ้นสุดมาตรฐานทองคำในปี 1971 รัฐบาลสามารถออกเงินโดยไม่มีทองคำหนุนหลัง ส่งผลให้เกิด เงินเฟ้อ และระดับหนี้ทั่วโลกพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

🪙 ในบริบทนี้ ทองคำ กลับมามีบทบาทเป็น Safe Haven ที่นักลงทุนชื่นชอบ เพราะไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้ รักษามูลค่า และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

📈 เมื่อ พันธบัตรและหุ้น แสดงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นักลงทุนหลายคนไม่สงสัยว่า ทองคำจะปรับตัวขึ้นอีกหรือไม่ แต่สงสัยว่า เมื่อไหร่ทองจะทำจุดสูงสุดใหม่ (ATH)

ในตลาดการเงิน “Debasement Trade” หมายถึงกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งปกป้อง กำลังซื้อ ของนักลงทุนจากการ ลดค่าของเงินกระดาษ (fiat money)

แนวคิดง่าย ๆ คือ: เมื่อรัฐบาลและธนาคารกลาง ขยายปริมาณเงินเร็วกว่าเศรษฐกิจจริงเติบโต มูลค่าของสกุลเงินจะลดลง ทำให้สินทรัพย์ที่มีปริมาณจำกัด เช่น ทองคำ เงิน หรือบิทคอยน์ มักปรับตัวขึ้น

ประวัติศาสตร์ของเงินกระดาษ

  • ก่อนปี 1971 ระบบการเงินระหว่างประเทศ (Bretton Woods, 1944) ใช้ มาตรฐานทองคำ-ดอลลาร์

    • ดอลลาร์สหรัฐฯ แลกเป็นทองคำที่ 35 ดอลลาร์ต่อออนซ์

    • สกุลเงินอื่นผูกกับดอลลาร์

    • จำนวนเงินหมุนเวียนถูกจำกัดด้วย ทองคำสำรองของสหรัฐฯ → ไม่สามารถพิมพ์เงินได้ไม่จำกัด

  • ในช่วง ปี 1960s

    • สงครามเวียดนามและโครงการสังคมขนาดใหญ่ทำให้สหรัฐฯ ขาดดุลงบประมาณ

    • จึงเริ่มพิมพ์ดอลลาร์มากกว่าที่มีทองคำหนุนหลัง

    • หลายประเทศเรียกร้องให้แลกดอลลาร์เป็นทองคำ

    • ประธานาธิบดี Richard Nixon กลัวทองคำจะหมด จึง ยกเลิกการแลกดอลลาร์เป็นทองคำ เมื่อ 15 สิงหาคม 1971 (“Nixon Shock”)

เหตุการณ์นี้ทำให้เกิด เงินกระดาษบริสุทธิ์ (Pure Fiat Money) และในทศวรรษนั้น ทองคำสร้างผลตอบแทนสูงสุดที่ไม่เคยเห็นอีกจนถึงปัจจุบัน

 
 
 

ผลตอบแทนต่อปีของทองคำและ S&P 500 ตามทศวรรษ (ที่มา: XTB)

ตั้งแต่การยกเลิกมาตรฐานทองคำ ธนาคารกลางสามารถ ขยายปริมาณเงินได้อย่างเสรี ทำให้เกิด วัฏจักรเงินเฟ้อ การลดค่าเงิน และฟองสบู่สินทรัพย์ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

  • ทุกวิกฤติสำคัญ (1987, 2000, 2008, 2020) ถูกตอบสนองด้วย คลื่นสภาพคล่องใหม่

  • ผลลัพธ์เหมือนเดิมทุกครั้ง: การเติบโตของปริมาณเงินเร่งตัว, หนี้เพิ่มขึ้น, และกำลังซื้อที่แท้จริงของเงินลดลง

ในสภาพนี้ นักลงทุนเริ่ม ประเมินบทบาทของเงินใหม่ และมองหาที่หลบภัยใน สินทรัพย์ที่ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้ เช่น โลหะมีค่าและคริปโตเคอร์เรนซี

  • กลยุทธ์ Debasement Trade จึงไม่ใช่แค่การเก็งกำไร แต่เป็น การตอบสนองเชิงเหตุผลต่อสภาพแวดล้อม ที่นโยบายการเงินและการคลังร่วมกันสร้างผลลัพธ์เดียว: การสูญเสียกำลังซื้อของสกุลเงินกระดาษอย่างต่อเนื่อง

เงินมากเกินไปและหนี้สูงเกินไป

  • การขยายตัวของเงินทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่

  • หลังวิกฤติ โควิด-19 (2020) ปริมาณเงิน M2 ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 40% ภายใน 2 ปี

  • หนี้ทั่วโลกตอนนี้เกิน 330 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่า 3 เท่าของ GDP โลก (ที่มา: Reuters)

สรุปได้ว่า Debasement Trade เป็นกลยุทธ์ป้องกันกำลังซื้อในยุคที่ เงินมากเกินไปและหนี้สูงเกินไป

 
 
 

 

Money supply measured through M2. Source: XTB.

 
 

Debt growth in trillions of dollars across major economies. Source: XTB

Structural fiscal deficits and debt-financed public spending have turned central banks into permanent buyers of government bonds. This vicious circle — deficit, issuance, and monetization — keeps real rates negative and makes holding cash or traditional fixed income increasingly unattractive.

 
 

การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ (% ของ GDP) (ที่มา: XTB)

คลื่นล่าสุดของการลดค่าเงิน

เมื่อรวม ความไม่มั่นคงทางการเมือง และ ความไร้ความรับผิดชอบทางการคลัง เข้ากับสภาพเศรษฐกิจโลก จะเกิด พายุสมบูรณ์แบบ ที่ทำให้นักลงทุนหันไปถือสินทรัพย์ทางเลือก

  • ญี่ปุ่น: กังวลเรื่องความล้มละลาย, นักลงทุนถือพันธบัตรขาดทุนหนัก

  • สหราชอาณาจักร: ใกล้วิกฤติหนี้

  • ฝรั่งเศส: ความวุ่นวายทางการเมือง — รัฐบาลสองชุดล้มภายใน 4 สัปดาห์

  • เยอรมนี: หลังจากปีของวินัยการคลัง ตอนนี้ขยายหนี้เพิ่ม €500 พันล้าน

  • สหรัฐฯ: หนี้เพิ่มปีละ 7% ในขณะที่พันธบัตรให้ผลตอบแทน ~4% → สูญเสียกำลังซื้อจริงทุกปี และความเป็นอิสระของสถาบันสาธารณะ เช่น Fed อยู่ภายใต้แรงกดดันทางการเมือง

ทองคำในฐานะ Safe Haven

ในสภาพแวดล้อมที่ สภาพคล่องสูง, ความไม่มั่นคง, และขาดทางเลือก

  • สินทรัพย์ที่มี ปริมาณจำกัดหรือกระจายศูนย์ เช่น ทองคำ จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น

  • ทองคำ เป็น Safe Haven มานานหลายศตวรรษในช่วงวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจ

  • มีมูลค่าจับต้องได้, พกพาสะดวก, และมีสภาพคล่องทั่วโลก → ให้ความมั่นใจเมื่อตลาดอื่นล้มเหลว

ตัวอย่างการปรับตัวขึ้นของทองคำในอดีต:

  • หลังวิกฤติการเงินโลก: >1,000 USD/ออนซ์

  • ช่วง COVID-19: >2,000 USD/ออนซ์

  • ช่วงความตึงเครียดทางการค้าสมัย Trump: ใกล้ 3,000 USD/ออนซ์

  • ต้นปีนี้ทองคำยังแซง ยูโร ขึ้นเป็นสินทรัพย์สำรองลำดับสองที่ถือครองทั่วโลก

สรุปได้ว่า ทองคำยังคงเป็นที่หลบภัยหลัก ในยุคที่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองสูง และมีสภาพคล่องล้นตลาด

 
 

ผลตอบแทนทองคำในช่วงปีที่ดีที่สุด (ที่มา: XTB)

การสะสมทองคำของธนาคารกลาง

  • ธนาคารกลางเป็น ผู้ซื้อสุทธิตลอด 15 ปีที่ผ่านมา

  • หลังการรุกรานยูเครนของรัสเซีย การสะสมทองคำ เพิ่มขึ้นสองเท่า

    • การแช่แข็งสำรองทองและเงินตราต่างประเทศของรัสเซียโดยชาติตะวันตกแสดงให้เห็น ความเปราะบางของการถือเงินตราต่างประเทศ

  • ในปี 2024 ธนาคารกลางซื้อทองมากกว่า 1,000 ตัน ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม และปัจจุบันถือครอง ประมาณหนึ่งในห้าของทองคำที่เคยถูกขุดทั้งหมด

นักลงทุนหันมาถือทองคำ

  • ปัจจัยผลักดัน: ความตึงเครียดทางการค้า, หนี้รัฐบาลสูงสุด, ความกังวลต่อความเป็นอิสระของ Fed

  • Gold-backed ETFs มีปริมาณถือครองสูงสุดในรอบ 3 ปี (ข้อมูลถึงเดือนกันยายน)

  • ทองคำยังทำหน้าที่เป็น เครื่องป้องกันเงินเฟ้อ โดยเฉพาะเมื่อ Fed อาจ ผ่อนปรนการต่อสู้เงินเฟ้อเร็วเกินไป เนื่องจากแรงกดดันจากนโยบายการเข้าเมือง, ภาษีศุลกากร, และดอลลาร์อ่อนค่า

  • ความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลยิ่งสนับสนุนการซื้อทอง

แนวโน้มราคาทองคำ

  • พันธบัตรรัฐบาล สูญเสียความน่าสนใจเมื่อผู้ลงทุนไม่เชื่อมั่นการจัดการการคลัง และไม่ต้องการล็อกเงินในสินทรัพย์ที่ลดกำลังซื้อ

  • หุ้น ปรับตัวสูงสุด แต่ความกังวลเรื่องมูลค่าสูงและการกระจุกตัวในตลาดทำให้นักลงทุนมองทองคำเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย

  • ดังนั้นคำถามอาจไม่ใช่ว่า ทองคำจะถึง 5,000 USD/ออนซ์หรือไม่ แต่เป็น เมื่อไหร่

  • ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า ทุกครั้งที่เงินถูกลดค่า ทุนจะมุ่งไปถือสินทรัพย์ที่ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้


 
