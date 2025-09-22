อ่านเพิ่มเติม

เงินปอนด์เผชิญแรงกดดันทางการคลังอีกครั้ง 📉🇬🇧

08:27 22 กันยายน 2025

เงินปอนด์ร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 เทียบกับดอลลาร์ กดดันจากการเทขายพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ

  • GBP/USD อ่อนค่า -0.5% เป็นสกุลเงินอ่อนค่ามากที่สุดอันดับสองในกลุ่ม G10 (มีเพียงโครนาสวีเดน SEK ที่อ่อนมากกว่า)

  • อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ถูกจำกัดไว้ที่ระดับ 50% Fibonacci retracement ของคลื่นขาลงล่าสุด

ข้อมูลการคลังอังกฤษเพิ่มแรงกังวลต่อตลาดพันธบัตร

  • ขาดดุลงบประมาณพุ่งแตะ 18,000 ล้านปอนด์ สูงสุดรอบ 5 ปี และสูงกว่าทุกการคาดการณ์ (+4,000 ล้านปอนด์เหนือกว่าประมาณการสูงสุด)

  • ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ขยับขึ้น +3 bps สู่ 4.71%

  • พันธบัตรอายุ 30 ปี อยู่ที่ 5.55% (+4 bps) ต่ำกว่าสถิติสูงสุดของศตวรรษนี้ที่ 5.69% เพียงเล็กน้อย

แนวโน้มข้างหน้า

  • ข้อมูลล่าสุดยิ่งเพิ่มแรงตึงเครียดก่อนการประกาศงบประมาณเดือนพฤศจิกายน 2026

  • รัฐมนตรีคลัง Rachel Reeves ย้ำว่าการลดขาดดุลเป็นเป้าหมายที่ไม่อาจต่อรองได้

  • ตลาดจึงคาดว่าจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมหลายพันล้านปอนด์ ซึ่งอาจกดดันตลาดหุ้นอังกฤษ

 

Source: xStation5

