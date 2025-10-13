อ่านเพิ่มเติม
08:24 · 13 ตุลาคม 2025

สามตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์หนี้

สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวสำคัญ: วอลล์สตรีททำระดับสูงสุดใหม่ ขณะที่ทองคำและเงินทำจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง – รัฐบาลสหรัฐยังอยู่ในภาวะ shutdown, ฝรั่งเศสแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และพันธมิตรพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นเผชิญความท้าทาย

EURUSD

  • จุดสนใจสำคัญอยู่ที่ ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ แม้ว่าจะกำหนดเผยแพร่วันพุธ แต่การ shutdown ทำให้การประกาศล่าช้า อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเรียกพนักงานบางส่วนกลับมาช่วยเตรียมข้อมูล จึงคาดว่ารายงานจะออกมาก่อนการประชุมนโยบายการเงินของเฟดปลายเดือนนี้

  • ในยูโรโซน การฟื้นตัวของยูโรช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจต่อเนื่อง หากสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศสเริ่มคงตัวหลังการปรับคณะรัฐบาล

  • วันอังคารจะมีการประกาศ CPI ของเยอรมนี เวอร์ชันสุดท้าย และ ดัชนี ZEW นักลงทุนยังต้องจับตาสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ในงานประชุมสมาคมนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติ

เงิน (Silver)

  • เงินทำจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์สัปดาห์ที่ผ่านมา ตามแรงขึ้นของทองคำ

  • แม้ดัชนีหุ้นอยู่ในระดับสูงสุด แต่ตลาดโลหะยังเผชิญความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางและสถานการณ์ฝรั่งเศสอาจนิ่งขึ้น

  • การกลับมาของกิจกรรมในจีนหลังวันหยุด จะเป็นตัวชี้วัดว่ากรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นสามารถต่อเนื่องได้หรือไม่

  • ราคาปัจจุบันยังไม่แสดงสัญญาณ overbought รุนแรง การขึ้นต่อของเงินจะขึ้นกับ ทองคำ และ ดอลลาร์สหรัฐ

  • วันพฤหัสบดี สุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง รวมถึง Christine Lagarde ในงาน World Bank & IMF น่าจับตามอง

US500

  • ดัชนีวอลล์สตรีทยังคงใกล้ระดับสูงสุดประวัติศาสตร์ ขณะที่นักลงทุนรอความเป็นไปได้ของ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย จากเฟดปลายเดือนนี้

  • สุนทรพจน์ของ Jerome Powell วันอังคารจะมีความสำคัญต่อการประเมินทิศทางตลาด

  • อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ เริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการ

    • วันอังคาร: ธนาคารยักษ์ใหญ่ JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock

    • วันพุธ: Morgan Stanley, Bank of America, และ ASML ของยุโรป (สำคัญต่อหุ้นเทคโนโลยี)

  • ภาคธนาคารสหรัฐอยู่ในแนวโน้มปรับฐานตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ดังนั้นผลประกอบการจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง US500 ในสัปดาห์ถัดไป


 
