สามตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์หนี้

สามตลาดที่ควรจับตาสัปดาห์หน้า
สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวสำคัญ: วอลล์สตรีททำระดับสูงสุดใหม่ ขณะที่ทองคำและเงินทำจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง – รัฐบาลสหรัฐยังอยู่ในภาวะ shutdown, ฝรั่งเศสแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และพันธมิตรพรรครัฐบาลของญี่ปุ่นเผชิญความท้าทาย
ตลาดที่น่าจับตา: EURUSD, เงิน (Silver), และ US500
EURUSD
-
จุดสนใจสำคัญอยู่ที่ ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ แม้ว่าจะกำหนดเผยแพร่วันพุธ แต่การ shutdown ทำให้การประกาศล่าช้า อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเรียกพนักงานบางส่วนกลับมาช่วยเตรียมข้อมูล จึงคาดว่ารายงานจะออกมาก่อนการประชุมนโยบายการเงินของเฟดปลายเดือนนี้
-
ในยูโรโซน การฟื้นตัวของยูโรช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจต่อเนื่อง หากสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศสเริ่มคงตัวหลังการปรับคณะรัฐบาล
-
วันอังคารจะมีการประกาศ CPI ของเยอรมนี เวอร์ชันสุดท้าย และ ดัชนี ZEW นักลงทุนยังต้องจับตาสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ในงานประชุมสมาคมนักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจแห่งชาติ
เงิน (Silver)
-
เงินทำจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์สัปดาห์ที่ผ่านมา ตามแรงขึ้นของทองคำ
-
แม้ดัชนีหุ้นอยู่ในระดับสูงสุด แต่ตลาดโลหะยังเผชิญความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ แม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางและสถานการณ์ฝรั่งเศสอาจนิ่งขึ้น
-
การกลับมาของกิจกรรมในจีนหลังวันหยุด จะเป็นตัวชี้วัดว่ากรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นสามารถต่อเนื่องได้หรือไม่
-
ราคาปัจจุบันยังไม่แสดงสัญญาณ overbought รุนแรง การขึ้นต่อของเงินจะขึ้นกับ ทองคำ และ ดอลลาร์สหรัฐ
-
วันพฤหัสบดี สุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง รวมถึง Christine Lagarde ในงาน World Bank & IMF น่าจับตามอง
US500
-
ดัชนีวอลล์สตรีทยังคงใกล้ระดับสูงสุดประวัติศาสตร์ ขณะที่นักลงทุนรอความเป็นไปได้ของ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย จากเฟดปลายเดือนนี้
-
สุนทรพจน์ของ Jerome Powell วันอังคารจะมีความสำคัญต่อการประเมินทิศทางตลาด
-
อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ เริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการ
-
วันอังคาร: ธนาคารยักษ์ใหญ่ JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo, BlackRock
-
วันพุธ: Morgan Stanley, Bank of America, และ ASML ของยุโรป (สำคัญต่อหุ้นเทคโนโลยี)
-
-
ภาคธนาคารสหรัฐอยู่ในแนวโน้มปรับฐานตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ดังนั้นผลประกอบการจะเป็นตัวกำหนดทิศทาง US500 ในสัปดาห์ถัดไป
