08:23 · 13 ตุลาคม 2025

รัฐบาลสหรัฐเริ่มดำเนินการ ปลดพนักงานภาครัฐ ส่งผลให้ แรงขายในวอลล์สตรีทรุนแรงขึ้น

  • วอลล์สตรีทปรับตัวลดลงแรงขึ้น หลังมีข่าวการ ปลดพนักงานรัฐบาลกลางจำนวนมาก เนื่องจากภาวะ shutdown ของรัฐบาลสหรัฐ

ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังมีรายงานว่า ทำเนียบขาวเริ่มปลดพนักงานรัฐบาลกลางจำนวนมาก ท่ามกลาง ภาวะ shutdown ของรัฐบาลที่ยืดเยื้อ
Russ Vought ผู้อำนวยการงบประมาณยืนยันว่า การลดจำนวนพนักงาน (“reductions in force”) ได้เริ่มขึ้นแล้ว นับเป็นการปลดพนักงานจำนวนมากครั้งแรกในช่วงที่งบประมาณขาดตกบกพร่องในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ การดำเนินการนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามกดดันพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรส

ตลาดตอบสนองต่อข่าวด้วยแรงขายรอบใหม่ โดย ณ เวลาที่รายงาน:

  • US100 ลดลง 2.40%

  • US500 ลดลง 1.80%

  • US2000 ลดลง 2.10%
    สะท้อนถึงความอ่อนแอในเกือบทุกภาคส่วน

ในขณะเดียวกัน Christopher Waller ผู้ว่าการเฟดย้ำว่า แรงกดดันเงินเฟ้อจากภาษีอาจเป็นเพียงชั่วคราว และเน้นถึงความสำคัญของข้อมูล CPI ที่จะประกาศในอนาคตเพื่อใช้กำหนดนโยบายการเงิน
นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ยืนยันว่า รายงาน CPI จะเผยแพร่ล่าช้าเป็นวันที่ 24 ตุลาคม และข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกระงับจนกว่ารัฐบาลจะกลับมาดำเนินงานตามปกติ

 

