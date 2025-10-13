รัฐบาลสหรัฐเริ่มดำเนินการ ปลดพนักงานภาครัฐ ส่งผลให้ แรงขายในวอลล์สตรีทรุนแรงขึ้น

- วอลล์สตรีทปรับตัวลดลงแรงขึ้น หลังมีข่าวการ ปลดพนักงานรัฐบาลกลางจำนวนมาก เนื่องจากภาวะ shutdown ของรัฐบาลสหรัฐ
- วอลล์สตรีทปรับตัวลดลงแรงขึ้น หลังมีข่าวการ ปลดพนักงานรัฐบาลกลางจำนวนมาก เนื่องจากภาวะ shutdown ของรัฐบาลสหรัฐ
ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงต่อเนื่อง หลังมีรายงานว่า ทำเนียบขาวเริ่มปลดพนักงานรัฐบาลกลางจำนวนมาก ท่ามกลาง ภาวะ shutdown ของรัฐบาลที่ยืดเยื้อ
Russ Vought ผู้อำนวยการงบประมาณยืนยันว่า การลดจำนวนพนักงาน (“reductions in force”) ได้เริ่มขึ้นแล้ว นับเป็นการปลดพนักงานจำนวนมากครั้งแรกในช่วงที่งบประมาณขาดตกบกพร่องในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ การดำเนินการนี้ถูกมองว่าเป็นความพยายามกดดันพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรส
ตลาดตอบสนองต่อข่าวด้วยแรงขายรอบใหม่ โดย ณ เวลาที่รายงาน:
-
US100 ลดลง 2.40%
-
US500 ลดลง 1.80%
-
US2000 ลดลง 2.10%
สะท้อนถึงความอ่อนแอในเกือบทุกภาคส่วน
ในขณะเดียวกัน Christopher Waller ผู้ว่าการเฟดย้ำว่า แรงกดดันเงินเฟ้อจากภาษีอาจเป็นเพียงชั่วคราว และเน้นถึงความสำคัญของข้อมูล CPI ที่จะประกาศในอนาคตเพื่อใช้กำหนดนโยบายการเงิน
นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ยืนยันว่า รายงาน CPI จะเผยแพร่ล่าช้าเป็นวันที่ 24 ตุลาคม และข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งหมดจะถูกระงับจนกว่ารัฐบาลจะกลับมาดำเนินงานตามปกติ
