ข่าวเด่นวันนี้: ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนกระตุ้นแรงขายรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ “Liberation Day ✂️

- วอลล์สตรีทปรับตัวลดลงแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน
- นักลงทุนจับตาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
- คริปโตลดลง ขณะที่ ราคาสิบบร์ (Silver) ปรับตัวขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐ
-
ดัชนีปรับตัวลดลงแรงที่สุดตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน
-
สาเหตุหลักมาจากโพสต์ของ โดนัลด์ ทรัมป์ บน TruthSocial เตือนเรื่องความตึงเครียดทางการค้ากับจีนและความเป็นไปได้ในการกลับมาเก็บภาษีนำเข้าสูง
-
ปักกิ่งตอบโต้ด้วยการส่งจดหมายถึงหลายประเทศ ประกาศแผนควบคุมการส่งออก โลหะหายากและวัตถุดิบสำคัญ
-
การปลดพนักงานรัฐบาลกลางจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลยังอยู่ในภาวะ shutdown โดย Russ Vought ยืนยันว่าการลดพนักงานได้เริ่มขึ้นแล้ว
ดัชนีตลาดหุ้น (ณ เวลารายงาน)
-
US500: -2.00%
-
US100: -2.70%
-
US2000: -2.40%
-
ดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX): -0.40%
ตัวเลขเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน
-
Fed – Christopher Waller: แรงกดดันเงินเฟ้อจากภาษีเป็นชั่วคราว เน้นความสำคัญของข้อมูล CPI สำหรับกำหนดนโยบาย
-
BLS: รายงาน CPI เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 24 ตุลาคม ข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ถูกระงับจนกว่ารัฐบาลกลับมาดำเนินงานตามปกติ
-
University of Michigan (ตุลาคม):
-
คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี: 4.6%
-
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค: 55 (ทรงตัว)
-
ดัชนีสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน: 61 (ปรับดีขึ้น)
-
-
ECB: นโยบายการเงินยังคงเสถียร ดอกเบี้ยคงที่ เนื่องจากเป้าหมายเงินเฟ้อบรรลุแล้ว
ข่าวเศรษฐกิจสำคัญต่างประเทศ
-
แคนาดา (กันยายน): การจ้างงานเพิ่ม 60,000 ตำแหน่ง (+0.3%) อัตราว่างงาน 7.1% การมีส่วนร่วมในแรงงาน 65.2%
-
นอร์เวย์ (กันยายน): เงินเฟ้อรายปี 3.6% สูงกว่าคาด (3.5%)
-
อิตาลี (กันยายน): การผลิตอุตสาหกรรมลดลง 2.4% MoM มากกว่าคาดการณ์ -0.4%
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
-
น้ำมันดิบ: ร่วงเกือบ 4% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-ฮามาสลดความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
-
เงิน (Silver): ขึ้นเกือบ 2% พยายามปิดเหนือระดับสำคัญ 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ตลาดคริปโต
-
Bitcoin: -3.0% ต่ำกว่า 118,000 ดอลลาร์
-
Ethereum: -6.10%
-
Altcoins อื่น ๆ: ลดลง 2.40%
ภาพรวมสะท้อนแรงขายทั่วโลกจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ขณะที่สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอย่างเงินยังปรับตัวขึ้น
