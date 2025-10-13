อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่นวันนี้: ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนกระตุ้นแรงขายรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ “Liberation Day ✂️

ประเด็นหลัก
 
  • วอลล์สตรีทปรับตัวลดลงแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน
  • นักลงทุนจับตาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
  • คริปโตลดลง ขณะที่ ราคาสิบบร์ (Silver) ปรับตัวขึ้น

 

ตลาดหุ้นสหรัฐ

  • ดัชนีปรับตัวลดลงแรงที่สุดตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน

  • สาเหตุหลักมาจากโพสต์ของ โดนัลด์ ทรัมป์ บน TruthSocial เตือนเรื่องความตึงเครียดทางการค้ากับจีนและความเป็นไปได้ในการกลับมาเก็บภาษีนำเข้าสูง

  • ปักกิ่งตอบโต้ด้วยการส่งจดหมายถึงหลายประเทศ ประกาศแผนควบคุมการส่งออก โลหะหายากและวัตถุดิบสำคัญ

  • การปลดพนักงานรัฐบาลกลางจำนวนมาก เนื่องจากรัฐบาลยังอยู่ในภาวะ shutdown โดย Russ Vought ยืนยันว่าการลดพนักงานได้เริ่มขึ้นแล้ว

ดัชนีตลาดหุ้น (ณ เวลารายงาน)

  • US500: -2.00%

  • US100: -2.70%

  • US2000: -2.40%

  • ดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX): -0.40%

ตัวเลขเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน

  • Fed – Christopher Waller: แรงกดดันเงินเฟ้อจากภาษีเป็นชั่วคราว เน้นความสำคัญของข้อมูล CPI สำหรับกำหนดนโยบาย

  • BLS: รายงาน CPI เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 24 ตุลาคม ข้อมูลเศรษฐกิจอื่น ๆ ถูกระงับจนกว่ารัฐบาลกลับมาดำเนินงานตามปกติ

  • University of Michigan (ตุลาคม):

    • คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี: 4.6%

    • ความเชื่อมั่นผู้บริโภค: 55 (ทรงตัว)

    • ดัชนีสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน: 61 (ปรับดีขึ้น)

  • ECB: นโยบายการเงินยังคงเสถียร ดอกเบี้ยคงที่ เนื่องจากเป้าหมายเงินเฟ้อบรรลุแล้ว

ข่าวเศรษฐกิจสำคัญต่างประเทศ

  • แคนาดา (กันยายน): การจ้างงานเพิ่ม 60,000 ตำแหน่ง (+0.3%) อัตราว่างงาน 7.1% การมีส่วนร่วมในแรงงาน 65.2%

  • นอร์เวย์ (กันยายน): เงินเฟ้อรายปี 3.6% สูงกว่าคาด (3.5%)

  • อิตาลี (กันยายน): การผลิตอุตสาหกรรมลดลง 2.4% MoM มากกว่าคาดการณ์ -0.4%

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

  • น้ำมันดิบ: ร่วงเกือบ 4% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม หลังข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอล-ฮามาสลดความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์

  • เงิน (Silver): ขึ้นเกือบ 2% พยายามปิดเหนือระดับสำคัญ 50 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ตลาดคริปโต

  • Bitcoin: -3.0% ต่ำกว่า 118,000 ดอลลาร์

  • Ethereum: -6.10%

  • Altcoins อื่น ๆ: ลดลง 2.40%

ภาพรวมสะท้อนแรงขายทั่วโลกจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ขณะที่สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอย่างเงินยังปรับตัวขึ้น

