22:03 · 1 เมษายน 2026

EssilorLuxottica และ L'Oréal จะเข้าซื้อกิจการบางส่วนของแบรนด์ Giorgio Armani หรือไม่❓

หุ้นของ EssilorLuxottica (EL.FR) และ L'Oréal (OR.FR) กลายเป็นจุดสนใจของตลาดในวันนี้ หลังมีรายงานจาก Il Sole 24 Ore ว่าครอบครัว Armani กำลังพิจารณานำพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 2–3 รายเข้ามาถือหุ้น 15% ใน Giorgio Armani SpA

พินัยกรรมของผู้ก่อตั้งแบรนด์ ซึ่งเสียชีวิตในปี 2025 ด้วยวัย 91 ปี ระบุชื่อ EssilorLuxottica, L’Oréal และ LVMH เป็นผู้ซื้อที่ “ได้รับความเหมาะสม” โดยอาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในอนาคตได้สูงสุดถึง 54.9%

การกระจายการขายหุ้นให้หลายราย แทนที่จะขายให้รายเดียว จะช่วยให้มูลนิธิของ Armani มีเวลามากขึ้นในการวางโครงสร้างผู้ถือหุ้นระยะยาว และลดแรงกดดันในการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อรายใดรายหนึ่ง

ในกรณีของ EssilorLuxottica ตามรายงานก่อนหน้า บริษัทมีแผนเข้าซื้อหุ้นประมาณ 5–10% โดยไม่ขอที่นั่งในคณะกรรมการกำกับดูแล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจมากกว่าการเข้าควบคุมกิจการ

Armani ถือเป็นพันธมิตรสำคัญในธุรกิจเลนส์และแว่นตา ดังนั้นการลงทุนนี้จึงมีลักษณะ “เชิงป้องกันและเชิงกลยุทธ์” เพื่อรักษาความร่วมมือเดิมไว้

อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดของ EssilorLuxottica ในปี 2026 ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 98.95 พันล้านยูโร หรือร่วงกว่า 21% เมื่อเทียบรายปี ทำให้การเข้าซื้อหุ้น Armani เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้มของหุ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในทางกลับกัน L'Oréal ได้ยืนยันผ่าน CFO Christophe Babule ว่าบริษัท “จะพิจารณาอย่างแน่นอน” ในการเข้าซื้อหุ้นบางส่วน ทำให้ L’Oréal กลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งของตลาด

สำหรับ L’Oréal การถือหุ้นแม้เพียงส่วนน้อยใน Armani จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจน้ำหอมและเครื่องสำอางระดับลักชัวรี โดยเฉพาะแบรนด์ Armani Beauty ซึ่งสร้างรายได้ระดับพันล้านดอลลาร์

ทำไม L'Oréal หุ้นขึ้น แต่ EssilorLuxottica หุ้นลง?

L'Oréal:

  • มีสิทธิ์ไลเซนส์ผลิต Armani Beauty อยู่แล้ว
  • การลงทุนนี้ช่วย “ป้องกันรายได้หลักระดับพันล้าน”
  • ในโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลายราย อาจมีโอกาสมีบทบาทนำในการกำหนดทิศทางความร่วมมือ

EssilorLuxottica:

  • ตั้งใจถือเพียง 5–10% แบบไม่มีอำนาจบริหาร
  • เป็นสัดส่วน “passive investment” มากกว่าการควบคุม
  • อาจถูกมองว่าใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าไม่ชัดเจน
  • มีภาระหนี้สูงกว่า L’Oréal จึงถูกตลาดมองระวังมากกว่า

Source: xStation

8 เมษายน 2026, 10:41

เงินเฟ้อ: เทรดยังไงให้รอดและชนะตลาด 🔥
8 เมษายน 2026, 08:31

CME Group – ผู้ได้รับประโยชน์จากความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่? 📈
8 เมษายน 2026, 08:29

UnitedHealth Group – การตัดสินใจเกี่ยวกับ Medicaid หนุนราคาหุ้น
8 เมษายน 2026, 08:25

หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังปิดดีลกับ Google และ Anthropic!
