EssilorLuxottica และ L'Oréal จะเข้าซื้อกิจการบางส่วนของแบรนด์ Giorgio Armani หรือไม่❓

หุ้นของ EssilorLuxottica (EL.FR) และ L'Oréal (OR.FR) กลายเป็นจุดสนใจของตลาดในวันนี้ หลังมีรายงานจาก Il Sole 24 Ore ว่าครอบครัว Armani กำลังพิจารณานำพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 2–3 รายเข้ามาถือหุ้น 15% ใน Giorgio Armani SpA
พินัยกรรมของผู้ก่อตั้งแบรนด์ ซึ่งเสียชีวิตในปี 2025 ด้วยวัย 91 ปี ระบุชื่อ EssilorLuxottica, L’Oréal และ LVMH เป็นผู้ซื้อที่ “ได้รับความเหมาะสม” โดยอาจเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในอนาคตได้สูงสุดถึง 54.9%
การกระจายการขายหุ้นให้หลายราย แทนที่จะขายให้รายเดียว จะช่วยให้มูลนิธิของ Armani มีเวลามากขึ้นในการวางโครงสร้างผู้ถือหุ้นระยะยาว และลดแรงกดดันในการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อรายใดรายหนึ่ง
ในกรณีของ EssilorLuxottica ตามรายงานก่อนหน้า บริษัทมีแผนเข้าซื้อหุ้นประมาณ 5–10% โดยไม่ขอที่นั่งในคณะกรรมการกำกับดูแล ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่เน้นความสัมพันธ์เชิงธุรกิจมากกว่าการเข้าควบคุมกิจการ
Armani ถือเป็นพันธมิตรสำคัญในธุรกิจเลนส์และแว่นตา ดังนั้นการลงทุนนี้จึงมีลักษณะ “เชิงป้องกันและเชิงกลยุทธ์” เพื่อรักษาความร่วมมือเดิมไว้
อย่างไรก็ตาม มูลค่าตลาดของ EssilorLuxottica ในปี 2026 ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 98.95 พันล้านยูโร หรือร่วงกว่า 21% เมื่อเทียบรายปี ทำให้การเข้าซื้อหุ้น Armani เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้มของหุ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
ในทางกลับกัน L'Oréal ได้ยืนยันผ่าน CFO Christophe Babule ว่าบริษัท “จะพิจารณาอย่างแน่นอน” ในการเข้าซื้อหุ้นบางส่วน ทำให้ L’Oréal กลายเป็นหนึ่งในตัวเต็งของตลาด
สำหรับ L’Oréal การถือหุ้นแม้เพียงส่วนน้อยใน Armani จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจน้ำหอมและเครื่องสำอางระดับลักชัวรี โดยเฉพาะแบรนด์ Armani Beauty ซึ่งสร้างรายได้ระดับพันล้านดอลลาร์
ทำไม L'Oréal หุ้นขึ้น แต่ EssilorLuxottica หุ้นลง?
L'Oréal:
- มีสิทธิ์ไลเซนส์ผลิต Armani Beauty อยู่แล้ว
- การลงทุนนี้ช่วย “ป้องกันรายได้หลักระดับพันล้าน”
- ในโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลายราย อาจมีโอกาสมีบทบาทนำในการกำหนดทิศทางความร่วมมือ
EssilorLuxottica:
- ตั้งใจถือเพียง 5–10% แบบไม่มีอำนาจบริหาร
- เป็นสัดส่วน “passive investment” มากกว่าการควบคุม
- อาจถูกมองว่าใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าไม่ชัดเจน
- มีภาระหนี้สูงกว่า L’Oréal จึงถูกตลาดมองระวังมากกว่า
Source: xStation
เงินเฟ้อ: เทรดยังไงให้รอดและชนะตลาด 🔥
CME Group – ผู้ได้รับประโยชน์จากความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือไม่? 📈
UnitedHealth Group – การตัดสินใจเกี่ยวกับ Medicaid หนุนราคาหุ้น
หุ้น Broadcom พุ่งแรง หลังปิดดีลกับ Google และ Anthropic!