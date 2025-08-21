อ่านเพิ่มเติม

Estée Lauder ปรับตัวลงหลังประกาศคาดการณ์ผลประกอบการ

10:10 21 สิงหาคม 2025

Estée Lauder หุ้นปรับตัวลงกว่า 4% หลังประกาศคาดการณ์ผลประกอบการ 2025

  • เหตุผลหลัก: ความต้องการสินค้าลดลงในตลาดสำคัญอย่าง สหรัฐฯ และจีน รวมถึงความไม่แน่นอนจาก ประเด็นภาษีศุลกากร → กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน

ข้อมูลบริษัท:

  • ก่อตั้งปี 1946 ที่นิวยอร์ก

  • หนึ่งใน ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ที่สุดในโลก

  • แบรนด์ในเครือ: La Mer, Clinique, Jo Malone London, Tom Ford Beauty

  • ดำเนินงานในกว่า 150 ประเทศ พนักงาน ~62,000 คน

ผลประกอบการ Q2 2025:

  • Adjusted revenue: 4.00 พันล้าน USD (-6.4% YoY)

  • Adjusted gross profit: 3.05 พันล้าน USD

  • Adjusted EBITDA: 669 ล้าน USD (-15.2% YoY), EBITDA margin 16.7%

  • Adjusted net income: 225 ล้าน USD (-30%)

  • Adjusted EPS: 0.62 USD (-30.3% YoY)

  • Cash flow จากการดำเนินงาน: 1.06 พันล้าน USD (ปรับตัวขึ้นจาก -670 ล้าน USD)

  • Free cash flow: 925 ล้าน USD (จาก -811 ล้าน USD)

  • CapEx: 132 ล้าน USD

สรุปแนวโน้ม:

  • แม้ EPS ปรับตัวดีกว่าคาด แต่หุ้น ปรับตัวลง แสดงถึงความกังวลนักลงทุนต่อยอดขายและแนวโน้มในอนาคต

  • ยอดขายลดลงเด่นชัดใน เอเชีย-แปซิฟิก (-11%) และ EMEA (-6%)

  • ตลาดอเมริกา คงที่

  • ปัญหาหลักอยู่ใน จีนและ travel retail ซึ่งปกติเป็นแหล่งรายได้มาร์จิ้นสูง

ช่วงเวลา D1 Chart: หุ้นกำลังเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มขาลง

Source: xStation5

 

Estée Lauder: แผนปรับโครงสร้างและมาตรการลดต้นทุน

  • บริษัทกำลังดำเนินแผน “Beauty Reimagined” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนตอบสนองต่อความท้าทายของตลาด

  • แม้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง แต่ ตลาด travel retail และจีนยังเป็นความท้าทาย → อาจกระทบผลประกอบการระยะสั้น

  • มองระยะยาว คาดยอดขายเครื่องสำอางหรูทั่วโลกโต 2–3% ใน FY2025 และอาจเร่งตัวใน 2026 หากสถานการณ์ในจีนและ travel retail ดีขึ้น

Michael Burry ยังคงเชื่อมั่นใน Estée Lauder แม้ขายหุ้นบางส่วน

  • นักลงทุนชื่อดัง Michael Burry ขายหุ้น 25% ใน Q2 2024 (50,000 หุ้น)

  • อย่างไรก็ตาม Estée Lauder ยังเป็น หุ้นใหญ่ที่สุดในพอร์ตของเขา (~150,000 หุ้น มูลค่ากว่า 12 ล้าน USD)

  • Burry ซื้อ 500,000 call options มูลค่าประมาณ 40 ล้าน USD → แสดงความคาดหวังว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น

  • สะท้อนว่า แม้ตลาดเครื่องสำอางเผชิญความท้าทาย นักลงทุนยังมองโอกาสเติบโตและการฟื้นตัว

แนวโน้มต่อไป

  • คาดการณ์สำหรับไตรมาสถัดไป ยังระมัดระวัง เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดและความท้าทายระดับโลก

  • มาตรการปรับปรุงต่อเนื่องอาจช่วยเพิ่มความสามารถทำกำไรและสร้างความมั่นคงของผลประกอบการ

 

หุ้น:
