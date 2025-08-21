Estée Lauder ปรับตัวลงหลังประกาศคาดการณ์ผลประกอบการ

Estée Lauder หุ้นปรับตัวลงกว่า 4% หลังประกาศคาดการณ์ผลประกอบการ 2025
เหตุผลหลัก: ความต้องการสินค้าลดลงในตลาดสำคัญอย่าง สหรัฐฯ และจีน รวมถึงความไม่แน่นอนจาก ประเด็นภาษีศุลกากร → กระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน
ข้อมูลบริษัท:
ก่อตั้งปี 1946 ที่นิวยอร์ก
หนึ่งใน ผู้ผลิตเครื่องสำอางรายใหญ่ที่สุดในโลก
แบรนด์ในเครือ: La Mer, Clinique, Jo Malone London, Tom Ford Beauty
ดำเนินงานในกว่า 150 ประเทศ พนักงาน ~62,000 คน
ผลประกอบการ Q2 2025:
Adjusted revenue: 4.00 พันล้าน USD (-6.4% YoY)
Adjusted gross profit: 3.05 พันล้าน USD
Adjusted EBITDA: 669 ล้าน USD (-15.2% YoY), EBITDA margin 16.7%
Adjusted net income: 225 ล้าน USD (-30%)
Adjusted EPS: 0.62 USD (-30.3% YoY)
Cash flow จากการดำเนินงาน: 1.06 พันล้าน USD (ปรับตัวขึ้นจาก -670 ล้าน USD)
Free cash flow: 925 ล้าน USD (จาก -811 ล้าน USD)
CapEx: 132 ล้าน USD
สรุปแนวโน้ม:
แม้ EPS ปรับตัวดีกว่าคาด แต่หุ้น ปรับตัวลง แสดงถึงความกังวลนักลงทุนต่อยอดขายและแนวโน้มในอนาคต
ยอดขายลดลงเด่นชัดใน เอเชีย-แปซิฟิก (-11%) และ EMEA (-6%)
ตลาดอเมริกา คงที่
ปัญหาหลักอยู่ใน จีนและ travel retail ซึ่งปกติเป็นแหล่งรายได้มาร์จิ้นสูง
ช่วงเวลา D1 Chart: หุ้นกำลังเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มขาลง
Source: xStation5
Estée Lauder: แผนปรับโครงสร้างและมาตรการลดต้นทุน
บริษัทกำลังดำเนินแผน “Beauty Reimagined” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนตอบสนองต่อความท้าทายของตลาด
แม้มีการปรับปรุงต่อเนื่อง แต่ ตลาด travel retail และจีนยังเป็นความท้าทาย → อาจกระทบผลประกอบการระยะสั้น
มองระยะยาว คาดยอดขายเครื่องสำอางหรูทั่วโลกโต 2–3% ใน FY2025 และอาจเร่งตัวใน 2026 หากสถานการณ์ในจีนและ travel retail ดีขึ้น
Michael Burry ยังคงเชื่อมั่นใน Estée Lauder แม้ขายหุ้นบางส่วน
นักลงทุนชื่อดัง Michael Burry ขายหุ้น 25% ใน Q2 2024 (50,000 หุ้น)
อย่างไรก็ตาม Estée Lauder ยังเป็น หุ้นใหญ่ที่สุดในพอร์ตของเขา (~150,000 หุ้น มูลค่ากว่า 12 ล้าน USD)
Burry ซื้อ 500,000 call options มูลค่าประมาณ 40 ล้าน USD → แสดงความคาดหวังว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น
สะท้อนว่า แม้ตลาดเครื่องสำอางเผชิญความท้าทาย นักลงทุนยังมองโอกาสเติบโตและการฟื้นตัว
แนวโน้มต่อไป
คาดการณ์สำหรับไตรมาสถัดไป ยังระมัดระวัง เนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดและความท้าทายระดับโลก
มาตรการปรับปรุงต่อเนื่องอาจช่วยเพิ่มความสามารถทำกำไรและสร้างความมั่นคงของผลประกอบการ