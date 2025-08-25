Ethereum พุ่ง 11% 📈 หลัง Jackson Hole สไตล์ dovish และ Wall Street ฟื้นตัว

ผลกระทบของสุนทรพจน์ dovish ของประธานเฟดต่อคริปโตเคอร์เรนซี
น้ำเสียง dovish ของพาวเวลล์สนับสนุน มูลค่าของสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโต ทำให้ Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อในตลาดหุ้นทั่วโลกและดอลลาร์อ่อนค่า
นอกเหนือจากคริปโตหลัก การฟื้นตัวยัง “ไหลเข้าสู่” altcoins ขนาดเล็ก เช่น Chainlink, Uniswap และ Sushi แม้ยังไม่แรงเท่า Ethereum
Ethereum (D1)
สัปดาห์ที่ผ่านมา ETH เคลื่อนไหวยากลำบาก ปัญหาความไม่แน่นอนในตลาดและเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เก็งกำไร ทำให้ ETH ร่วง 13% ตั้งแต่วันจันทร์
หลังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ETH ฟื้นตัวขึ้น 9% และปัจจุบันซื้อขายราว $4,640 ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลเพียง 5%
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ETH เบรกขึ้นจาก ascending channel เดิมและสร้างช่องทางใหม่ที่ชันขึ้น ช่วง consolidation ตลาดปกป้อง EMA200 ปัจจุบันราคาเหนือ EMA15, EMA50, EMA100 และ EMA200
โซนต้านสุดท้ายอยู่ระหว่าง $4,866 และมูลค่าปัจจุบัน
ฝั่งซัพพอร์ตสำคัญอยู่ที่ $3,944 และ $3,351 พร้อมแนวโน้มและ EMA50
มี “demand gap” ที่ขอบล่างของ ascending channel ซึ่งสะท้อนความแข็งแรงของเทรนด์ และโครงสร้าง rally ที่ขยายตัวบ่งชี้ความผันผวนสูงขึ้นในอนาคต
Bitcoin (D1)
สถานการณ์คล้ายกับ ETH ราคาประสบแรงกดดันจากความกังวลต่อ นโยบายเฟด และแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม
หลังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ Bitcoin ฟื้นส่วนใหญ่ของการขาดทุนก่อนหน้า แต่แรงฟื้นตัวยังอ่อนกว่า Ethereum
กราฟรายวัน Bitcoin กำลังสร้าง consolidation channel ใหม่ ระหว่าง $111,844 – $124,464
ตลาดไม่สามารถปกป้อง short-term uptrend line ได้ แต่ซัพพอร์ตระยะกลางยังยืนอยู่
การฟื้นตัวที่อ่อนกว่าแสดงถึงความต้องการตลาดที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Ethereum
Source: xStation5