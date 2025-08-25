อ่านเพิ่มเติม

Ethereum พุ่ง 11% 📈 หลัง Jackson Hole สไตล์ dovish และ Wall Street ฟื้นตัว

09:35 25 สิงหาคม 2025

ผลกระทบของสุนทรพจน์ dovish ของประธานเฟดต่อคริปโตเคอร์เรนซี

  • น้ำเสียง dovish ของพาวเวลล์สนับสนุน มูลค่าของสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโต ทำให้ Bitcoin และ Ethereum ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อในตลาดหุ้นทั่วโลกและดอลลาร์อ่อนค่า

  • นอกเหนือจากคริปโตหลัก การฟื้นตัวยัง “ไหลเข้าสู่” altcoins ขนาดเล็ก เช่น Chainlink, Uniswap และ Sushi แม้ยังไม่แรงเท่า Ethereum

Ethereum (D1)

  • สัปดาห์ที่ผ่านมา ETH เคลื่อนไหวยากลำบาก ปัญหาความไม่แน่นอนในตลาดและเงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์เก็งกำไร ทำให้ ETH ร่วง 13% ตั้งแต่วันจันทร์

  • หลังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ETH ฟื้นตัวขึ้น 9% และปัจจุบันซื้อขายราว $4,640 ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลเพียง 5%

  • วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ETH เบรกขึ้นจาก ascending channel เดิมและสร้างช่องทางใหม่ที่ชันขึ้น ช่วง consolidation ตลาดปกป้อง EMA200 ปัจจุบันราคาเหนือ EMA15, EMA50, EMA100 และ EMA200

  • โซนต้านสุดท้ายอยู่ระหว่าง $4,866 และมูลค่าปัจจุบัน

  • ฝั่งซัพพอร์ตสำคัญอยู่ที่ $3,944 และ $3,351 พร้อมแนวโน้มและ EMA50

  • มี “demand gap” ที่ขอบล่างของ ascending channel ซึ่งสะท้อนความแข็งแรงของเทรนด์ และโครงสร้าง rally ที่ขยายตัวบ่งชี้ความผันผวนสูงขึ้นในอนาคต

Bitcoin (D1)

  • สถานการณ์คล้ายกับ ETH ราคาประสบแรงกดดันจากความกังวลต่อ นโยบายเฟด และแนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวม

  • หลังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ Bitcoin ฟื้นส่วนใหญ่ของการขาดทุนก่อนหน้า แต่แรงฟื้นตัวยังอ่อนกว่า Ethereum

  • กราฟรายวัน Bitcoin กำลังสร้าง consolidation channel ใหม่ ระหว่าง $111,844 – $124,464

  • ตลาดไม่สามารถปกป้อง short-term uptrend line ได้ แต่ซัพพอร์ตระยะกลางยังยืนอยู่

  • การฟื้นตัวที่อ่อนกว่าแสดงถึงความต้องการตลาดที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Ethereum


12.09.2025
20:00

 17:14

 13:14

ข่าวเพิ่มเติม

