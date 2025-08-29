อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ - Ethereum

08:12 29 สิงหาคม 2025

Ethereum เพิ่มขึ้นกว่า 1% วันนี้ ทะลุระดับ $4,600 ตอกย้ำมุมมองว่าถึงแม้ Bitcoin จะอ่อนตัวชั่วคราว แต่ กระแสความต้องการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดคริปโตยังคงแข็งแกร่ง ที่น่าสนใจคือ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน ETF Ethereum ในสหรัฐฯ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าของ Bitcoin หลายเท่า ทั้งที่มูลค่าตลาด (Market Cap) ของ ETH อยู่ที่ 555 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเล็กกว่า Bitcoin ราว 4 เท่า

Ethereum (กรอบเวลา H1, D1)
ทั้งในกราฟระยะสั้นและกลาง แนวโน้มของ Ethereum ยังคงเป็นขาขึ้น โดยราคาซื้อขายอยู่ราว ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ประมาณ 5%

  • บนกราฟรายชั่วโมง ราคาทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 ช่วงเวลา

  • ปัจจุบันซื้อขายอยู่กลางกรอบแนวโน้มขาขึ้น (Upward Channel)

  • แนวรับสำคัญ: ใกล้ $4,500

  • แนวต้านสำคัญ: บริเวณ $4,800 ซึ่งเป็นโซนที่แรงขายกดดันอย่างหนักทั้งในปี 2021 และเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Source: xStation5

