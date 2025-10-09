อ่านเพิ่มเติม
17:38 · 9 ตุลาคม 2025

ตลาดเด่นรายวัน - ETHEREUM

ประเด็นหลัก

 

  • ราคา ETH ลดลง 4% หลุด EMA50

  • เงินทุนไหลเข้าผ่าน Ethereum ETFs ยังต่ำกว่า Bitcoin ETFs

  • พัฒนาการเชิงเทคนิคและองค์กร:

    • Ethereum Foundation จะเน้นด้าน ความเป็นส่วนตัว (Privacy)

    • ConsenSys ร่วมมือกับ SWIFT เพื่อพัฒนามาตรฐาน ISO20022 ใหม่

  • แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ: โอกาส ลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น → อาจสนับสนุน ETH ในระยะกลาง

 

ราคาและเทคนิค

  • ETH ลดลง กว่า 4% วันนี้ หลุด EMA50 (~$4,370)

  • RSI ประมาณ 50 → ยังเปิดโอกาสทั้งการปรับตัวขึ้นและลง

  • แนวโน้ม RSI และ MACD ตั้งแต่กรกฎาคมลดลง → สัญญาณแรงซื้อเริ่มอ่อนตัว

  • การฟื้นตัวของ ETH อาจเกิดขึ้นหาก ทองคำและ Bitcoin สูญเสียโมเมนตัม นักลงทุนอาจหมุนกลับไปถือสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง

ปัจจัยพื้นฐานและองค์กร

  • Joe Lubin (Ethereum co-founder) ประกาศ ความร่วมมือ ConsenSys – SWIFT เพื่อพัฒนาระบบ shared blockchain-based ledger รองรับ ISO 20022

  • Ethereum Foundation ตั้งทีม 47 คน เน้น ความเป็นส่วนตัวของ blockchain เช่น การทำธุรกรรมส่วนตัวและการจัดการตัวตน

การไหลของเงินทุน ETF

  • Bitcoin ETFs: $440M inflows

  • Ethereum ETFs: $67.4M inflows

    • BlackRock ETHA: +$147M

    • Fidelity FETH: -$63.1M

    • Grayscale ETHE: -$16.7M

สรุป

  • ราคาปรับตัวลงจากแรงกดดัน ดอลลาร์แข็ง, Bitcoin ชะลอตัว, ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระมัดระวัง

  • ปัจจัยบวกระยะกลาง: ความคาดหวัง Fed ลดดอกเบี้ย, การ Staking ของ ETH, และโครงการด้าน privacy & ISO 20022

  • เทคนิค: แนวรับ EMA50 และดัชนี RSI เป็นจุดสำคัญในการประเมินทิศทางต่อไป

วิเคราะห์ Ethereum ล่าสุด (ที่มา: xStation5)

  • แนวโน้มล่าสุด: Ethereum มีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ Russell 2000 ดัชนีหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ที่อ่อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

  • กราฟเทคนิค: ปรากฏ รูปแบบ Cup and Handle → เป็นสัญญาณ Bullish Continuation มักนำไปสู่ การเบรกเหนือแนวต้าน

  • ข้อมูล FedWatch (CME):

    • มี โอกาส ~96% สำหรับ ลดดอกเบี้ย 25 bp ในการประชุม Fed วันที่ 29 ต.ค.

    • มี โอกาส 82% สำหรับ ลดดอกเบี้ยรอบต่อไปในเดือนธ.ค.

สรุป: ปัจจัย เทคนิคบวก + คาดการณ์ลดดอกเบี้ย ทำให้ Ethereumมี โอกาสฟื้นตัวและปรับขึ้นต่อ ในระยะกลาง

Source: xStation5

10 ตุลาคม 2025, 16:23

