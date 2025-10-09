ตลาดเด่นรายวัน - ETHEREUM

-
ราคา ETH ลดลง 4% หลุด EMA50
เงินทุนไหลเข้าผ่าน Ethereum ETFs ยังต่ำกว่า Bitcoin ETFs
พัฒนาการเชิงเทคนิคและองค์กร:
Ethereum Foundation จะเน้นด้าน ความเป็นส่วนตัว (Privacy)
ConsenSys ร่วมมือกับ SWIFT เพื่อพัฒนามาตรฐาน ISO20022 ใหม่
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ: โอกาส ลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพิ่มขึ้น → อาจสนับสนุน ETH ในระยะกลาง
ราคาและเทคนิค
ETH ลดลง กว่า 4% วันนี้ หลุด EMA50 (~$4,370)
RSI ประมาณ 50 → ยังเปิดโอกาสทั้งการปรับตัวขึ้นและลง
แนวโน้ม RSI และ MACD ตั้งแต่กรกฎาคมลดลง → สัญญาณแรงซื้อเริ่มอ่อนตัว
การฟื้นตัวของ ETH อาจเกิดขึ้นหาก ทองคำและ Bitcoin สูญเสียโมเมนตัม นักลงทุนอาจหมุนกลับไปถือสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง
ปัจจัยพื้นฐานและองค์กร
Joe Lubin (Ethereum co-founder) ประกาศ ความร่วมมือ ConsenSys – SWIFT เพื่อพัฒนาระบบ shared blockchain-based ledger รองรับ ISO 20022
Ethereum Foundation ตั้งทีม 47 คน เน้น ความเป็นส่วนตัวของ blockchain เช่น การทำธุรกรรมส่วนตัวและการจัดการตัวตน
การไหลของเงินทุน ETF
Bitcoin ETFs: $440M inflows
Ethereum ETFs: $67.4M inflows
BlackRock ETHA: +$147M
Fidelity FETH: -$63.1M
Grayscale ETHE: -$16.7M
สรุป
ราคาปรับตัวลงจากแรงกดดัน ดอลลาร์แข็ง, Bitcoin ชะลอตัว, ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ระมัดระวัง
ปัจจัยบวกระยะกลาง: ความคาดหวัง Fed ลดดอกเบี้ย, การ Staking ของ ETH, และโครงการด้าน privacy & ISO 20022
เทคนิค: แนวรับ EMA50 และดัชนี RSI เป็นจุดสำคัญในการประเมินทิศทางต่อไป
วิเคราะห์ Ethereum ล่าสุด (ที่มา: xStation5)
แนวโน้มล่าสุด: Ethereum มีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ Russell 2000 ดัชนีหุ้นขนาดเล็กสหรัฐฯ ที่อ่อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
กราฟเทคนิค: ปรากฏ รูปแบบ Cup and Handle → เป็นสัญญาณ Bullish Continuation มักนำไปสู่ การเบรกเหนือแนวต้าน
ข้อมูล FedWatch (CME):
มี โอกาส ~96% สำหรับ ลดดอกเบี้ย 25 bp ในการประชุม Fed วันที่ 29 ต.ค.
มี โอกาส 82% สำหรับ ลดดอกเบี้ยรอบต่อไปในเดือนธ.ค.
สรุป: ปัจจัย เทคนิคบวก + คาดการณ์ลดดอกเบี้ย ทำให้ Ethereumมี โอกาสฟื้นตัวและปรับขึ้นต่อ ในระยะกลาง
Source: xStation5
