  
20:00 · 16 มิถุนายน 2026

🚨 เตรียมพร้อมก่อนพายุทองคำจะมา!

  • ตลาดทองคำ (XAUUSD) กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีความผันผวนสูง จากทั้งปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
  • นี่คือช่วงเวลาที่นักลงทุนจำนวนมากอาจถูกครอบงำด้วยอารมณ์ และในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่เทรดเดอร์ที่มีระบบชัดเจนสามารถสร้างความได้เปรียบได้มากที่สุด

🎓 Gold Sniper Masterclass คลาสออนไลน์ฟรี ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า “ตลาดทองคำเคลื่อนไหวอย่างไรจริง ๆ” ถ่ายทอดโดย Ajarn Toey CEO แห่ง Bravo Trade Academy ผู้มีประสบการณ์เทรดจริงมากกว่า 8 ปี

📅 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2026 | เวลา 13:00 - 16:00 น. | ผ่าน YouTube | สมัครฟรี

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โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน
การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

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