  
08:46 · 24 กรกฎาคม 2026

ความตึงเครียดรอบอิหร่านกดดันตลาด!

ตลาดเผชิญแรงเทขายครั้งใหญ่ ความกังวลอิหร่านกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

ตลาดการเงินเผชิญแรงขายอย่างหนักในวันนี้ โดยบรรยากาศ Risk-off แผ่กระจายไปทั่วสินทรัพย์หลัก ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดย Dow Jones ร่วงมากกว่า 1%, S&P 500 ลดลงประมาณ 1.4% และ Nasdaq ปรับตัวลงเกือบ 2.5% สะท้อนแรงกดดันอย่างหนักต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

แรงขายยังขยายไปยังตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและโลหะมีค่า เนื่องจากนักลงทุนลดความเสี่ยงและลดสถานะในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง

Trump ส่งสัญญาณโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ กดดันตลาด

ปัจจัยหลักที่กดดันตลาดวันนี้มาจากความเห็นล่าสุดของ Donald Trump เกี่ยวกับอิหร่าน โดยในการให้สัมภาษณ์กับ Axios Trump ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการโจมตีครั้งใหญ่ ซึ่งอาจรุนแรงกว่าปฏิบัติการใด ๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และใกล้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ตลาดตีความถ้อยแถลงดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณของ ความเสี่ยงด้านการทหารในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า กองทัพเรือ IRGC ของอิหร่าน ยืนยันว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีเรือจำนวนมากรอการอนุญาตให้ผ่านเส้นทางดังกล่าว

น้ำมันพุ่ง ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทาน

ตลาดน้ำมันได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากความกังวลว่าความขัดแย้งอาจกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาค

การกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันในตลาดโลก และผลกระทบจากข้อจำกัดด้านการขนส่งต่อราคาน้ำมันดิบ

ขณะนี้ตลาดกำลังสะท้อนความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่ความขัดแย้งอาจทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่:

  • ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มเติม
  • แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
  • ความเชื่อมั่นในตลาดโลกที่อ่อนแอลงต่อเนื่อง
 

Source: xStation5

24 กรกฎาคม 2026, 09:00

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