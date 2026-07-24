ความตึงเครียดรอบอิหร่านกดดันตลาด!

ตลาดเผชิญแรงเทขายครั้งใหญ่ ความกังวลอิหร่านกดดันสินทรัพย์เสี่ยง
ตลาดการเงินเผชิญแรงขายอย่างหนักในวันนี้ โดยบรรยากาศ Risk-off แผ่กระจายไปทั่วสินทรัพย์หลัก ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดย Dow Jones ร่วงมากกว่า 1%, S&P 500 ลดลงประมาณ 1.4% และ Nasdaq ปรับตัวลงเกือบ 2.5% สะท้อนแรงกดดันอย่างหนักต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
แรงขายยังขยายไปยังตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและโลหะมีค่า เนื่องจากนักลงทุนลดความเสี่ยงและลดสถานะในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง
Trump ส่งสัญญาณโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ กดดันตลาด
ปัจจัยหลักที่กดดันตลาดวันนี้มาจากความเห็นล่าสุดของ Donald Trump เกี่ยวกับอิหร่าน โดยในการให้สัมภาษณ์กับ Axios Trump ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการโจมตีครั้งใหญ่ ซึ่งอาจรุนแรงกว่าปฏิบัติการใด ๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และใกล้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ตลาดตีความถ้อยแถลงดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณของ ความเสี่ยงด้านการทหารในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า กองทัพเรือ IRGC ของอิหร่าน ยืนยันว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ยังคงดำเนินต่อไป โดยมีเรือจำนวนมากรอการอนุญาตให้ผ่านเส้นทางดังกล่าว
น้ำมันพุ่ง ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทาน
ตลาดน้ำมันได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากความกังวลว่าความขัดแย้งอาจกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาค
การกลับมาปิดช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันในตลาดโลก และผลกระทบจากข้อจำกัดด้านการขนส่งต่อราคาน้ำมันดิบ
ขณะนี้ตลาดกำลังสะท้อนความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่ความขัดแย้งอาจทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่:
- ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มเติม
- แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
- ความเชื่อมั่นในตลาดโลกที่อ่อนแอลงต่อเนื่อง
Source: xStation5
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