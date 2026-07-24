ข่าวเด่นวันนี้ 24 ก.ค.

- คำขู่สงครามของ Trump กดดันตลาด Wall Street ปิดลบ
- คำขู่สงครามของ Trump กดดันตลาด Wall Street ปิดลบ
📈 ตลาดหุ้น
ตลาดหุ้น Wall Street ถูกครอบงำด้วยแรงขายในวันนี้ โดยแรงเทขายกระจายไปทั่วทั้งตลาด ส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันอย่างหนัก
- Dow Jones ปรับตัวลงประมาณ 1%
- S&P 500 ลดลงราว 1.2%
- Nasdaq 100 ร่วงลงมากกว่า 2%
ปัจจัยหลักที่กดดันตลาดวันนี้มาจากหุ้น Alphabet และ Tesla ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะรายงานผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาด แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเป็นลบ
สำหรับ Alphabet ตลาดให้ความสนใจกับการใช้จ่ายด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากธุรกิจโฆษณาที่แข็งแกร่งและการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Google Cloud แต่นักลงทุนต้องการเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนมากขึ้นจากการลงทุนด้าน AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ความกังวลหลักอยู่ที่การใช้จ่ายระดับสูงอาจกดดันกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสข้างหน้า ก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นการเติบโตของกำไรได้
ขณะที่ Tesla แม้จะมีการเติบโตของยอดขาย รวมถึงแผนการพัฒนาด้านระบบขับขี่อัตโนมัติ AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus แต่บริษัทยังคงเผชิญแรงกดดันจากอัตรากำไรที่ลดลงและการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้น
ด้าน Intel มีกำหนดประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิดวันนี้ โดยนักลงทุนจับตาว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจจะเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหรือไม่
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงแรงเช่นกัน โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดในแดนลบ
- FTSE 100 ของอังกฤษ ลดลง 0.7%
- CAC 40 ของฝรั่งเศส ลดลงมากกว่า 1.6%
- DAX ของเยอรมนี ลดลงเกือบ 1.8%
- IBEX 35 ของสเปน ลดลงมากกว่า 1.5%
🏛️ เศรษฐกิจมหภาค
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด
ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ลดลง 22,000 ราย เหลือเพียง 187,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1969 และดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
ข้อมูลตลาดแรงงานดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ และอาจเพิ่มเหตุผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป
🌐 ภูมิรัฐศาสตร์
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังผลักดันบรรยากาศ Risk-off ทั่วโลก ส่งผลให้นักลงทุนลดความเสี่ยงและเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ให้สัมภาษณ์กับ Axios ว่าเขากำลังพิจารณา “การโจมตีครั้งใหญ่” ต่ออิหร่าน ซึ่งอาจ “รุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” พร้อมระบุว่าใกล้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้ว
ตลาดตีความคำกล่าวดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งอาจเข้าสู่ระยะใหม่ที่อันตรายมากขึ้น
สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้น หลังมีรายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านต่อเป้าหมายใน จอร์แดน บาห์เรน และคูเวต หลังจากสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นคืนที่ 12
ทางการคูเวตรายงานว่า จุดผ่านแดน Al-Abdali ที่ติดกับอิรักถูกโจมตี สะท้อนว่าความขัดแย้งกำลังขยายตัวออกไปทั่วภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกคำเตือนให้พลเมืองในตะวันออกกลางเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักด้านการเดินทางและเที่ยวบิน
เลขาธิการสหประชาชาติ António Guterres เตือนต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางกำลัง “ควบคุมไม่ได้” พร้อมเรียกร้องให้ฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบ ฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) และ Bab al-Mandab โดยย้ำว่าการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวในการแก้ไขวิกฤต
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะลุระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% หลังเกิดเหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงโดยกลุ่มฮูตี
นักลงทุนกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านจุดยุทธศาสตร์สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่
- ช่องแคบฮอร์มุซ
- ช่องแคบ Bab al-Mandab
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) รายงานว่าสามารถสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่พยายามเดินทางผ่านเส้นทางทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีการวางทุ่นระเบิด โดยระบุว่าเรือหนึ่งลำเกิดระเบิดและไฟไหม้ ขณะที่อีกสองลำต้องถอนตัว
ความตึงเครียดเพิ่มเติมระหว่างอิหร่านและภัยคุกคามต่อการขนส่งในอ่าวเปอร์เซีย อาจทำให้ตลาดน้ำมันยังคงมีความผันผวนสูง และเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
แรงขายยังขยายไปยังโลหะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่
🪙 โลหะมีค่า
บรรยากาศตลาดที่แย่ลงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลกดดันตลาดโลหะมีค่า
- ทองคำ ลดลงมากกว่า 2% ทดสอบระดับ 4,050 ดอลลาร์
- เงิน ลดลงเกือบ 4% หลุดต่ำกว่า 60 ดอลลาร์
💵 ค่าเงิน
จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ
🪙 คริปโทเคอร์เรนซี
แรงเทขายในตลาดโดยรวมยังส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัล
- Bitcoin ลดลงเกือบ 2% หลุดต่ำกว่า 65,000 ดอลลาร์
- Ethereum ลดลงเกือบ 2.5% หลุดต่ำกว่า 1,900 ดอลลาร์
ความตึงเครียดรอบอิหร่านกดดันตลาด!
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Oil rises over 3% 🛢️