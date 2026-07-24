  
09:00 · 24 กรกฎาคม 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 24 ก.ค.

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • คำขู่สงครามของ Trump กดดันตลาด Wall Street ปิดลบ

📈 ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้น Wall Street ถูกครอบงำด้วยแรงขายในวันนี้ โดยแรงเทขายกระจายไปทั่วทั้งตลาด ส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันอย่างหนัก

  • Dow Jones ปรับตัวลงประมาณ 1%
  • S&P 500 ลดลงราว 1.2%
  • Nasdaq 100 ร่วงลงมากกว่า 2%

ปัจจัยหลักที่กดดันตลาดวันนี้มาจากหุ้น Alphabet และ Tesla ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างชัดเจนหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด

แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะรายงานผลประกอบการดีกว่าที่ตลาดคาด แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเป็นลบ

สำหรับ Alphabet ตลาดให้ความสนใจกับการใช้จ่ายด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากธุรกิจโฆษณาที่แข็งแกร่งและการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Google Cloud แต่นักลงทุนต้องการเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนมากขึ้นจากการลงทุนด้าน AI มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์

ความกังวลหลักอยู่ที่การใช้จ่ายระดับสูงอาจกดดันกระแสเงินสดในช่วงไตรมาสข้างหน้า ก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนเป็นการเติบโตของกำไรได้

ขณะที่ Tesla แม้จะมีการเติบโตของยอดขาย รวมถึงแผนการพัฒนาด้านระบบขับขี่อัตโนมัติ AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus แต่บริษัทยังคงเผชิญแรงกดดันจากอัตรากำไรที่ลดลงและการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้น

ด้าน Intel มีกำหนดประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิดวันนี้ โดยนักลงทุนจับตาว่าการปรับโครงสร้างธุรกิจจะเริ่มสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหรือไม่

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงแรงเช่นกัน โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ปิดในแดนลบ

  • FTSE 100 ของอังกฤษ ลดลง 0.7%
  • CAC 40 ของฝรั่งเศส ลดลงมากกว่า 1.6%
  • DAX ของเยอรมนี ลดลงเกือบ 1.8%
  • IBEX 35 ของสเปน ลดลงมากกว่า 1.5%

🏛️ เศรษฐกิจมหภาค

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยตามคาด

ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รายสัปดาห์ลดลง 22,000 ราย เหลือเพียง 187,000 ราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1969 และดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ข้อมูลตลาดแรงงานดังกล่าวสะท้อนถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ และอาจเพิ่มเหตุผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป

🌐 ภูมิรัฐศาสตร์

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังผลักดันบรรยากาศ Risk-off ทั่วโลก ส่งผลให้นักลงทุนลดความเสี่ยงและเพิ่มการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ให้สัมภาษณ์กับ Axios ว่าเขากำลังพิจารณา “การโจมตีครั้งใหญ่” ต่ออิหร่าน ซึ่งอาจ “รุนแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” พร้อมระบุว่าใกล้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายแล้ว

ตลาดตีความคำกล่าวดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งอาจเข้าสู่ระยะใหม่ที่อันตรายมากขึ้น

สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้น หลังมีรายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านต่อเป้าหมายใน จอร์แดน บาห์เรน และคูเวต หลังจากสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นคืนที่ 12

ทางการคูเวตรายงานว่า จุดผ่านแดน Al-Abdali ที่ติดกับอิรักถูกโจมตี สะท้อนว่าความขัดแย้งกำลังขยายตัวออกไปทั่วภูมิภาคอ่าวเปอร์เซีย

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกคำเตือนให้พลเมืองในตะวันออกกลางเตรียมรับมือกับความเป็นไปได้ของการหยุดชะงักด้านการเดินทางและเที่ยวบิน

เลขาธิการสหประชาชาติ António Guterres เตือนต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงว่า สถานการณ์ในตะวันออกกลางกำลัง “ควบคุมไม่ได้” พร้อมเรียกร้องให้ฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบ ฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) และ Bab al-Mandab โดยย้ำว่าการทูตยังคงเป็นหนทางเดียวในการแก้ไขวิกฤต

🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์

ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะลุระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% หลังเกิดเหตุโจมตีเรือขนส่งสินค้าในทะเลแดงโดยกลุ่มฮูตี

นักลงทุนกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านจุดยุทธศาสตร์สำคัญ 2 แห่ง ได้แก่

  • ช่องแคบฮอร์มุซ
  • ช่องแคบ Bab al-Mandab

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) รายงานว่าสามารถสกัดเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำที่พยายามเดินทางผ่านเส้นทางทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งมีการวางทุ่นระเบิด โดยระบุว่าเรือหนึ่งลำเกิดระเบิดและไฟไหม้ ขณะที่อีกสองลำต้องถอนตัว

ความตึงเครียดเพิ่มเติมระหว่างอิหร่านและภัยคุกคามต่อการขนส่งในอ่าวเปอร์เซีย อาจทำให้ตลาดน้ำมันยังคงมีความผันผวนสูง และเพิ่มแรงกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

แรงขายยังขยายไปยังโลหะอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

🪙 โลหะมีค่า

บรรยากาศตลาดที่แย่ลงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่งผลกดดันตลาดโลหะมีค่า

  • ทองคำ ลดลงมากกว่า 2% ทดสอบระดับ 4,050 ดอลลาร์
  • เงิน ลดลงเกือบ 4% หลุดต่ำกว่า 60 ดอลลาร์

💵 ค่าเงิน

จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ

🪙 คริปโทเคอร์เรนซี

แรงเทขายในตลาดโดยรวมยังส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ดิจิทัล

  • Bitcoin ลดลงเกือบ 2% หลุดต่ำกว่า 65,000 ดอลลาร์
  • Ethereum ลดลงเกือบ 2.5% หลุดต่ำกว่า 1,900 ดอลลาร์
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