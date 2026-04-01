ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด 📊 แต่ EUR/USD ยังปรับตัวขึ้น!

U.S. Retail Sales (February) ออกมาดีกว่าคาด 📊
ตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐฯเดือนกุมภาพันธ์สะท้อนการฟื้นตัวชัดเจนของการใช้จ่ายผู้บริโภค หลังเริ่มต้นปีได้ค่อนข้างอ่อนแอ
ตัวเลขสำคัญ
- ยอดค้าปลีก (m/m): 0.6% (คาด 0.5%) | ก่อนหน้า -0.2% (ปรับเป็น 0.1%)
- ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์: 0.5% (คาด 0.3%) | ก่อนหน้า 0.0%
- Core retail sales (ไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน): 0.4% | ก่อนหน้า 0.2% (ปรับลง)
ภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ
ข้อมูลชุดนี้สะท้อนว่า:
- การบริโภคของสหรัฐฯยัง แข็งแกร่งกว่าคาด
- การฟื้นตัวกระจายตัวในหลายหมวด ไม่ใช่เฉพาะสินค้าบางประเภท
- แม้อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ระดับสูง แต่ผู้บริโภคยัง “resilient”
ยอดค้าปลีกถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากการใช้จ่ายผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนหลักของ GDP
มุมมอง Fed & ตลาด
สำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ข้อมูลนี้จะถูกใช้ประเมิน:
- แรงกดดันด้านอุปสงค์ (demand-side inflation pressure)
- ความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยในอนาคต
สำหรับตลาดการเงิน:
- ส่งผลต่อการตีมูลค่า USD
- กระทบ bond yield
- และ sentiment ของตลาดหุ้น
หมายเหตุสำคัญ
ข้อมูลชุดนี้ยังเกิดขึ้นก่อนความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด (เช่นกรณีอิหร่าน)
ดังนั้นยัง ไม่สะท้อนผลกระทบของความเสี่ยง geopolitics ต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค
Source: xStation5
