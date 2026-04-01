อ่านเพิ่มเติม
22:12 · 1 เมษายน 2026

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด 📊 แต่ EUR/USD ยังปรับตัวขึ้น!

-
-
Open account Download free app

U.S. Retail Sales (February) ออกมาดีกว่าคาด 📊

ตัวเลขยอดค้าปลีกสหรัฐฯเดือนกุมภาพันธ์สะท้อนการฟื้นตัวชัดเจนของการใช้จ่ายผู้บริโภค หลังเริ่มต้นปีได้ค่อนข้างอ่อนแอ

ตัวเลขสำคัญ

  • ยอดค้าปลีก (m/m): 0.6% (คาด 0.5%) | ก่อนหน้า -0.2% (ปรับเป็น 0.1%)
  • ยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์: 0.5% (คาด 0.3%) | ก่อนหน้า 0.0%
  • Core retail sales (ไม่รวมรถยนต์และน้ำมัน): 0.4% | ก่อนหน้า 0.2% (ปรับลง)

ภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ

ข้อมูลชุดนี้สะท้อนว่า:

  • การบริโภคของสหรัฐฯยัง แข็งแกร่งกว่าคาด
  • การฟื้นตัวกระจายตัวในหลายหมวด ไม่ใช่เฉพาะสินค้าบางประเภท
  • แม้อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ระดับสูง แต่ผู้บริโภคยัง “resilient”

ยอดค้าปลีกถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากการใช้จ่ายผู้บริโภคคิดเป็นสัดส่วนหลักของ GDP

มุมมอง Fed & ตลาด

สำหรับธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ข้อมูลนี้จะถูกใช้ประเมิน:

  • แรงกดดันด้านอุปสงค์ (demand-side inflation pressure)
  • ความเป็นไปได้ของการลดดอกเบี้ยในอนาคต

สำหรับตลาดการเงิน:

  • ส่งผลต่อการตีมูลค่า USD
  • กระทบ bond yield
  • และ sentiment ของตลาดหุ้น

หมายเหตุสำคัญ

ข้อมูลชุดนี้ยังเกิดขึ้นก่อนความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด (เช่นกรณีอิหร่าน)
ดังนั้นยัง ไม่สะท้อนผลกระทบของความเสี่ยง geopolitics ต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค

 

Source: xStation5
ฟอเร็ก รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก