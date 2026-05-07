เทรดเด่นวันนี้: EUR/USD ปรับตัวขึ้น แต่ยังคงเป็นเกมของความคาดหวัง ไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน

ในการซื้อขายวันนี้ EUR/USD ปรับตัวแข็งค่าขึ้นบริเวณโซน 1.17 แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากปัจจัยหลักเพียงปัจจัยเดียว
ตรงกันข้าม การปรับตัวครั้งนี้สะท้อนแรงขับเคลื่อนหลายด้านพร้อมกัน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากทั้ง Fed และ ECB ความเชื่อมั่นตลาดที่ดีขึ้นจากความเป็นไปได้ของการลดความตึงเครียดในประเด็นอิหร่าน รวมถึงข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ การแข็งค่าของ EUR/USD ในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นเพียงการ “ปรับความคาดหวังใหม่ของตลาด” มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของปัจจัยพื้นฐานที่ยั่งยืน
ที่มา: xStation5
อะไรเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของ EUR/USD ?
🇺🇸 Fed คงดอกเบี้ย แต่ตลาดเริ่มคาด “การลดดอกเบี้ย”
Federal Reserve คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่ส่งสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอลง และตลาดแรงงานมีความเปราะบางมากขึ้น
ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังไม่ถูกควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในภาคบริการและเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่ม “price-in” การลดดอกเบี้ยในอนาคต โดยไม่ได้มองว่าเป็นผลจากเงินเฟ้อลดลงเร็ว แต่เป็นผลจากความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัว
➡️ ทำให้ความน่าสนใจของดอลลาร์ลดลง และช่วยหนุน EUR/USD จากมุมมองส่วนต่างดอกเบี้ยที่เริ่มแคบลง
🇪🇺 ECB ระมัดระวัง ยังไม่มีสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยชัดเจน
European Central Bank ยังคงคงดอกเบี้ยไว้และสื่อสารแบบระมัดระวัง โดยอิงข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก
แม้บางคาดการณ์ยังเปิดโอกาสให้มีการคุมเข้มนโยบายเพิ่ม แต่ภาพรวมยังเป็นการ “ทรงตัว” มากกว่ารอบขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุก
ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจจริง โดยเฉพาะจากเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด ช่วยลดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวของยูโรโซน
➡️ ทำให้ยูโรได้รับแรงหนุนทั้งจาก “กิจกรรมเศรษฐกิจ” มากกว่านโยบายการเงิน
ภูมิรัฐศาสตร์: ความหวังข้อตกลงอิหร่าน
กระแสข่าวความเป็นไปได้ของการลดความตึงเครียดในประเด็นอิหร่าน ช่วยหนุน sentiment ตลาดโลก
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงทำให้ความต้องการถือ “ดอลลาร์ในฐานะ safe haven” ลดลง
ขณะเดียวกันสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ยูโร ได้รับประโยชน์
นอกจากนี้ หากความตึงเครียดลดลง ราคาพลังงานอาจอ่อนตัว ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะกลาง และเพิ่มโอกาสที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น
🇩🇪 เยอรมนีเซอร์ไพรส์บวก หนุนความเชื่อมั่นยุโรป
ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุง sentiment ของยูโรโซน
จากเดิมที่ตลาดกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว ยูโรเริ่มถูกมองใหม่ว่าเป็น “ทางเลือกที่เสถียรกว่า” เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในบางช่วง
ภาพรวมตลาด
ปัจจัยหลักที่กำลังขับเคลื่อนตลาดตอนนี้ คือ “การปรับความคาดหวัง (repricing)” ของนโยบาย Fed และ ECB มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรเศรษฐกิจจริง
ทำให้ EUR/USD ไวต่อข้อมูลใหม่และถ้อยแถลงจากธนาคารกลางอย่างมาก
ในระยะสั้น:
- ข้อมูลยุโรปที่ออกมาดี → หนุนยูโร
- ความคาดหวัง Fed ผ่อนคลายเร็วขึ้น → กดดอลลาร์
แต่ในระยะยาว ความยั่งยืนของแนวโน้มนี้ยังขึ้นอยู่กับว่า Fed จะเดินหน้า “ผ่อนคลายนโยบายการเงิน” ได้จริงมากแค่ไหน
