อ่านเพิ่มเติม
16:10 · 7 พฤษภาคม 2026

เทรดเด่นวันนี้: EUR/USD ปรับตัวขึ้น แต่ยังคงเป็นเกมของความคาดหวัง ไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน

ในการซื้อขายวันนี้ EUR/USD ปรับตัวแข็งค่าขึ้นบริเวณโซน 1.17 แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ได้เกิดจากปัจจัยหลักเพียงปัจจัยเดียว

ตรงกันข้าม การปรับตัวครั้งนี้สะท้อนแรงขับเคลื่อนหลายด้านพร้อมกัน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากทั้ง Fed และ ECB ความเชื่อมั่นตลาดที่ดีขึ้นจากความเป็นไปได้ของการลดความตึงเครียดในประเด็นอิหร่าน รวมถึงข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ การแข็งค่าของ EUR/USD ในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นเพียงการ “ปรับความคาดหวังใหม่ของตลาด” มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของปัจจัยพื้นฐานที่ยั่งยืน

 

ที่มา: xStation5

อะไรเป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของ EUR/USD ?

🇺🇸 Fed คงดอกเบี้ย แต่ตลาดเริ่มคาด “การลดดอกเบี้ย”

Federal Reserve คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่ส่งสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเริ่มชะลอลง และตลาดแรงงานมีความเปราะบางมากขึ้น

ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังไม่ถูกควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในภาคบริการและเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่ม “price-in” การลดดอกเบี้ยในอนาคต โดยไม่ได้มองว่าเป็นผลจากเงินเฟ้อลดลงเร็ว แต่เป็นผลจากความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัว

➡️ ทำให้ความน่าสนใจของดอลลาร์ลดลง และช่วยหนุน EUR/USD จากมุมมองส่วนต่างดอกเบี้ยที่เริ่มแคบลง

🇪🇺 ECB ระมัดระวัง ยังไม่มีสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยชัดเจน

European Central Bank ยังคงคงดอกเบี้ยไว้และสื่อสารแบบระมัดระวัง โดยอิงข้อมูลเศรษฐกิจเป็นหลัก

แม้บางคาดการณ์ยังเปิดโอกาสให้มีการคุมเข้มนโยบายเพิ่ม แต่ภาพรวมยังเป็นการ “ทรงตัว” มากกว่ารอบขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุก

ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจจริง โดยเฉพาะจากเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด ช่วยลดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวของยูโรโซน

➡️ ทำให้ยูโรได้รับแรงหนุนทั้งจาก “กิจกรรมเศรษฐกิจ” มากกว่านโยบายการเงิน

 ภูมิรัฐศาสตร์: ความหวังข้อตกลงอิหร่าน

กระแสข่าวความเป็นไปได้ของการลดความตึงเครียดในประเด็นอิหร่าน ช่วยหนุน sentiment ตลาดโลก

ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงทำให้ความต้องการถือ “ดอลลาร์ในฐานะ safe haven” ลดลง
ขณะเดียวกันสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ยูโร ได้รับประโยชน์

นอกจากนี้ หากความตึงเครียดลดลง ราคาพลังงานอาจอ่อนตัว ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะกลาง และเพิ่มโอกาสที่ Fed จะผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น

🇩🇪 เยอรมนีเซอร์ไพรส์บวก หนุนความเชื่อมั่นยุโรป

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ออกมาดีกว่าคาด เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุง sentiment ของยูโรโซน

จากเดิมที่ตลาดกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัว ยูโรเริ่มถูกมองใหม่ว่าเป็น “ทางเลือกที่เสถียรกว่า” เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในบางช่วง

ภาพรวมตลาด

ปัจจัยหลักที่กำลังขับเคลื่อนตลาดตอนนี้ คือ “การปรับความคาดหวัง (repricing)” ของนโยบาย Fed และ ECB มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรเศรษฐกิจจริง

ทำให้ EUR/USD ไวต่อข้อมูลใหม่และถ้อยแถลงจากธนาคารกลางอย่างมาก

ในระยะสั้น:

  • ข้อมูลยุโรปที่ออกมาดี → หนุนยูโร
  • ความคาดหวัง Fed ผ่อนคลายเร็วขึ้น → กดดอลลาร์

แต่ในระยะยาว ความยั่งยืนของแนวโน้มนี้ยังขึ้นอยู่กับว่า Fed จะเดินหน้า “ผ่อนคลายนโยบายการเงิน” ได้จริงมากแค่ไหน

 

8 พฤษภาคม 2026, 16:04

กราฟประจำวัน: SILVER ยังไม่ยอมแพ้ 📈 เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง 🔍
8 พฤษภาคม 2026, 13:45

ปฏิทินเศรษฐกิจ: NFP และถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง เตรียมแย่งความสนใจจากข่าวสงคราม (08.05.2026)
8 พฤษภาคม 2026, 13:44

Morning wrap: ดัชนียังปรับขึ้น แม้เกิดเหตุยิงกันในช่องแคบฮอร์มุซ 📈💥
8 พฤษภาคม 2026, 09:28

Nvidia – แรงขับเคลื่อนการเติบโตยังไม่จบ จะทำสถิติสูงสุดใหม่ได้หรือไม่?
ฟอเร็ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก