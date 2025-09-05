EUR/USD ผันผวนระหว่างการพิจารณาผู้เสนอชื่อของทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่งเฟด ↕️

EUR/USD ปรับตัวผันผวนระหว่างการพิจารณาผู้เสนอชื่อเข้าคณะกรรมการเฟดของทรัมป์
คู่เงิน EUR/USD พบความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภาเกี่ยวกับผู้เสนอชื่อของโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าดำรงตำแหน่ง Federal Reserve Board of Governors คือ Stephen Miran การพิจารณาใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงแล้ว และเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการลงมติอนุมัติ
หัวข้อสำคัญของการพิจารณาคือ ความเป็นอิสระของเฟด ซึ่งถูกตั้งคำถามท่ามกลางแรงกดดันจากทรัมป์ ความวิจารณ์รุนแรงที่สุดมาจาก วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต Elizabeth Warren ที่ระบุว่า เป็นเรื่อง “ไร้เดียงสาหรืออันตราย” ที่คิดว่าจะเปลี่ยนจากบทบาททางการเมืองสูงไปสู่บทบาทที่ไม่เกี่ยวข้องการเมืองได้ง่ายๆ
ปัจจุบัน Miran เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหลักของทรัมป์ และระบุว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งนี้หากได้รับการยืนยันเข้าดำรงตำแหน่งในเฟด
Miran ยืนยันว่าการรักษาความเป็นอิสระของเฟดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด แต่ก็ยังสอดคล้องกับนโยบายของทรัมป์ ทั้งการปกป้อง ภาษีศุลกากรและนโยบายคนเข้าเมือง เขาระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าภาษีศุลกากรเป็นภาระต่อธุรกิจขนาดเล็ก และการควบคุมพรมแดนเข้มขึ้นควรมีผลกดดันเงินเฟ้อต่ำต่อเศรษฐกิจ เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “ประธานาธิบดีได้ชี้ประเด็นนโยบายการเงินที่ดีหลายข้อ แต่เฟดต้องคงความเป็นอิสระ”
Source: xStation5