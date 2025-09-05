อ่านเพิ่มเติม

EUR/USD ผันผวนระหว่างการพิจารณาผู้เสนอชื่อของทรัมป์เข้าดำรงตำแหน่งเฟด ↕️

08:24 5 กันยายน 2025

EUR/USD ปรับตัวผันผวนระหว่างการพิจารณาผู้เสนอชื่อเข้าคณะกรรมการเฟดของทรัมป์

คู่เงิน EUR/USD พบความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภาเกี่ยวกับผู้เสนอชื่อของโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าดำรงตำแหน่ง Federal Reserve Board of Governors คือ Stephen Miran การพิจารณาใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงแล้ว และเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการลงมติอนุมัติ

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

หัวข้อสำคัญของการพิจารณาคือ ความเป็นอิสระของเฟด ซึ่งถูกตั้งคำถามท่ามกลางแรงกดดันจากทรัมป์ ความวิจารณ์รุนแรงที่สุดมาจาก วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต Elizabeth Warren ที่ระบุว่า เป็นเรื่อง “ไร้เดียงสาหรืออันตราย” ที่คิดว่าจะเปลี่ยนจากบทบาททางการเมืองสูงไปสู่บทบาทที่ไม่เกี่ยวข้องการเมืองได้ง่ายๆ

ปัจจุบัน Miran เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจหลักของทรัมป์ และระบุว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งนี้หากได้รับการยืนยันเข้าดำรงตำแหน่งในเฟด

Miran ยืนยันว่าการรักษาความเป็นอิสระของเฟดเป็นเรื่องสำคัญที่สุด แต่ก็ยังสอดคล้องกับนโยบายของทรัมป์ ทั้งการปกป้อง ภาษีศุลกากรและนโยบายคนเข้าเมือง เขาระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าภาษีศุลกากรเป็นภาระต่อธุรกิจขนาดเล็ก และการควบคุมพรมแดนเข้มขึ้นควรมีผลกดดันเงินเฟ้อต่ำต่อเศรษฐกิจ เขากล่าวเพิ่มเติมว่า “ประธานาธิบดีได้ชี้ประเด็นนโยบายการเงินที่ดีหลายข้อ แต่เฟดต้องคงความเป็นอิสระ”

 

Source: xStation5

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก