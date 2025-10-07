อ่านเพิ่มเติม
08:47 · 7 ตุลาคม 2025

คู่สกุลเงิน EUR/USD – อัปเดตเช้าวันนี้ 💶

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

  • คู่สกุลเงิน นิ่งต่อเนื่อง ในช่วงที่ Lagarde กล่าวสุนทรพจน์

  • อัตราเงินเฟ้อโซนยูโร: สอดคล้องกับ เป้าหมายกลาง 2%

EUR/USD – อัปเดตเช้าวันนี้ 💶

  • คู่สกุลเงิน นิ่งใกล้แนวต้านสำคัญ 1.172

  • ปัจจุบันลดลง -0.1%

  • สุนทรพจน์ของ Christine Lagarde (ECB)

    • ย้ำ นโยบายการเงินคงที่

    • ระบุว่า ระยะการลดอัตราเงินเฟ้อสิ้นสุดแล้ว และเงินเฟ้อสอดคล้องกับ เป้าหมายกลาง 2%

    • ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง ขณะที่การเติบโตค่าจ้างที่ปานกลางช่วยจำกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ

    • ความเสี่ยงต่อการเติบโตคาดว่าจะบรรเทาในปีหน้า แต่ การส่งออกอ่อนแอและยูโรแข็ง อาจกดดันเศรษฐกิจโซนยูโรต่อไป

สรุป: EUR/USD ยัง เคลื่อนไหวจำกัด ตลาดเน้นจับตา ยูโรแข็งค่า, การส่งออก, และนโยบาย ECB เป็นหลัก

 

Source: xStation5

 

8 ตุลาคม 2025, 21:27

US OPEN: Wall Street ไม่หวั่นต่อการปิดรัฐบาล 📈💲
8 ตุลาคม 2025, 20:44

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE40
8 ตุลาคม 2025, 20:21

ทองคำปรับตัวขึ้น 1.3% ท่ามกลางความน่าจะเป็นที่ เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 📈
8 ตุลาคม 2025, 20:12

กราฟเด่นวันนี้: EURUSD

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก