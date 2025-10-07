คู่สกุลเงิน EUR/USD – อัปเดตเช้าวันนี้ 💶

-
EUR/USD – อัปเดตเช้าวันนี้ 💶
-
คู่สกุลเงิน นิ่งใกล้แนวต้านสำคัญ 1.172
-
ปัจจุบันลดลง -0.1%
-
สุนทรพจน์ของ Christine Lagarde (ECB)
-
ย้ำ นโยบายการเงินคงที่
-
ระบุว่า ระยะการลดอัตราเงินเฟ้อสิ้นสุดแล้ว และเงินเฟ้อสอดคล้องกับ เป้าหมายกลาง 2%
-
ตลาดแรงงานแข็งแกร่ง ขณะที่การเติบโตค่าจ้างที่ปานกลางช่วยจำกัดความเสี่ยงเงินเฟ้อ
-
ความเสี่ยงต่อการเติบโตคาดว่าจะบรรเทาในปีหน้า แต่ การส่งออกอ่อนแอและยูโรแข็ง อาจกดดันเศรษฐกิจโซนยูโรต่อไป
-
สรุป: EUR/USD ยัง เคลื่อนไหวจำกัด ตลาดเน้นจับตา ยูโรแข็งค่า, การส่งออก, และนโยบาย ECB เป็นหลัก
