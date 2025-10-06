อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสประกาศลาออก ค่าเงิน EUR/USD และดัชนีหุ้น FRA40 ร่วงลงทันที

  • Political Uncertainty Sends Euro and French Assets Lower

นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียง เลอคอร์นู (Sébastien Lecornu) ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง นับเป็นการลาออกระดับสูงอีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง (Emmanuel Macron) ได้ให้เวลานายเลอคอร์นูจนถึงคืนวันอาทิตย์เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยเดิมทีคาดว่าจะมีการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีในวันนี้

ทันทีหลังข่าวการลาออก ค่าเงิน ยูโรอ่อนค่าลง ดัชนีหุ้น FRA40 ร่วงลง และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
ที่น่าจับตาคือ ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีและฝรั่งเศส อายุ 10 ปี ได้ขยายกว้างขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็น ตัวชี้วัดสำคัญของความเสี่ยงทางการเมืองและการคลังในยูโรโซน สะท้อนถึง ความวิตกกังวลของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

The escalating yield spread between France and Germany's 10-year debt highlights growing market concern. Source: Bloomberg Finance LP

คู่เงิน EUR/USD ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.1660 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน

การลาออกของ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่ ได้เพิ่มความไม่แน่นอนทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ และอาจ นำไปสู่การเลือกตั้งก่อนกำหนด หากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ในระยะสั้น

ขณะเดียวกัน ดัชนี FRA40 ร่วงลงเกือบ 2% ในวันนี้ และบรรยากาศเชิงลบดังกล่าวได้ ลามไปยังกองทุนและดัชนีหุ้นหลักอื่น ๆ ทั่วยุโรป สะท้อนความกังวลของนักลงทุนต่อ ความไม่มั่นคงทางการเมืองในฝรั่งเศสและผลกระทบต่อยูโรโซนโดยรวม

