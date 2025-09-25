ตลาดเด่นวันนี้: EURCHF

-
ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0%
-
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย: คงที่ที่ 0% หลังจากปรับลดหลายครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024
-
เงินฝาก Sight: ยังคงได้ดอกเบี้ย 0% จนถึงเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนเงินฝากเกินเกณฑ์จะถูกหักลดลง 0.25%
-
นโยบายค่าเงิน: SNB พร้อมที่จะเข้าตลาดเงินตราต่างประเทศหากจำเป็น แต่ไม่มีแผนกลับไปใช้ค่าเงินขั้นต่ำ โดยชี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างจากปี 2011
-
เงินเฟ้อ: แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หน้าดัชนีเงินเฟ้อปรับขึ้นจาก -0.1% ในเดือนพฤษภาคมเป็น 0.2% ในเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่เกิดจากการท่องเที่ยวและสินค้านำเข้า
-
แนวโน้มเงินเฟ้อแบบมีเงื่อนไข: หากอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0% จะอยู่ในกรอบเป้าหมาย 0–2% เฉลี่ย 0.2% ใน 2025, 0.5% ใน 2026 และ 0.7% ใน 2027
-
ภาพรวมเศรษฐกิจ: คาดว่า GDP ของสวิตเซอร์แลนด์จะเติบโต 1–1.5% ใน 2025 ลดลงเล็กน้อยใกล้ 1% ใน 2026 และการว่างงานจะเพิ่มขึ้น
-
ความเสี่ยงต่อการส่งออก: ภาคอุตสาหกรรมส่งออก เช่น เครื่องจักรและนาฬิกา ถูกกระทบจากภาษีสหรัฐฯ มากที่สุด ขณะที่ภาคบริการยังคงมีความยืดหยุ่น
-
นโยบายและแนวทางในอนาคต:
-
การกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบต้องมีเงื่อนไขเงินเฟ้อระยะกลางออกนอกกรอบ 0–2%
-
ไม่มีการให้แนวทางล่วงหน้า นโยบายถูกกำหนดรายไตรมาส
-
SNB “ไม่ถูกจำกัด” ในการเข้าตลาดเงินตราต่างประเทศเมื่อเห็นสมควร
-
-
ปฏิกิริยาตลาด: EUR/CHF แทบไม่เปลี่ยนหลังประกาศ แม้ความผันผวนสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่ไม่เกินระดับเฉลี่ยของเหตุการณ์ประเภทนี้