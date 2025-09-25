อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้: EURCHF

16:36 25 กันยายน 2025

  • ธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0%

  • อัตราดอกเบี้ยนโยบาย: คงที่ที่ 0% หลังจากปรับลดหลายครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024

  • เงินฝาก Sight: ยังคงได้ดอกเบี้ย 0% จนถึงเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนเงินฝากเกินเกณฑ์จะถูกหักลดลง 0.25%

  • นโยบายค่าเงิน: SNB พร้อมที่จะเข้าตลาดเงินตราต่างประเทศหากจำเป็น แต่ไม่มีแผนกลับไปใช้ค่าเงินขั้นต่ำ โดยชี้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างจากปี 2011

  • เงินเฟ้อ: แรงกดดันเงินเฟ้อยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หน้าดัชนีเงินเฟ้อปรับขึ้นจาก -0.1% ในเดือนพฤษภาคมเป็น 0.2% ในเดือนสิงหาคม ส่วนใหญ่เกิดจากการท่องเที่ยวและสินค้านำเข้า

  • แนวโน้มเงินเฟ้อแบบมีเงื่อนไข: หากอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0% จะอยู่ในกรอบเป้าหมาย 0–2% เฉลี่ย 0.2% ใน 2025, 0.5% ใน 2026 และ 0.7% ใน 2027

  • ภาพรวมเศรษฐกิจ: คาดว่า GDP ของสวิตเซอร์แลนด์จะเติบโต 1–1.5% ใน 2025 ลดลงเล็กน้อยใกล้ 1% ใน 2026 และการว่างงานจะเพิ่มขึ้น

  • ความเสี่ยงต่อการส่งออก: ภาคอุตสาหกรรมส่งออก เช่น เครื่องจักรและนาฬิกา ถูกกระทบจากภาษีสหรัฐฯ มากที่สุด ขณะที่ภาคบริการยังคงมีความยืดหยุ่น

  • นโยบายและแนวทางในอนาคต:

    • การกลับไปใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบต้องมีเงื่อนไขเงินเฟ้อระยะกลางออกนอกกรอบ 0–2%

    • ไม่มีการให้แนวทางล่วงหน้า นโยบายถูกกำหนดรายไตรมาส

    • SNB “ไม่ถูกจำกัด” ในการเข้าตลาดเงินตราต่างประเทศเมื่อเห็นสมควร

  • ปฏิกิริยาตลาด: EUR/CHF แทบไม่เปลี่ยนหลังประกาศ แม้ความผันผวนสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่ไม่เกินระดับเฉลี่ยของเหตุการณ์ประเภทนี้

หุ้น:
26.09.2025
16:34

กาแฟดีดตัวขึ้น 2.5% หลังสต็อก ICE ร่วงลง 📈

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กาแฟอาราบิก้า (COFFEE) บน ICE วันนี้พุ่งขึ้นเกือบ 2.5% กลายเป็นสินค้าเกษตรที่ทำผลงานดีที่สุด แรงหนุนหลักมาจาก สต็อกกาแฟที่ ICE ลดลงอย่างมาก การลดลงอย่างรวดเร็วของสต็อก...

 16:29

ตลาดเด่นวันนี้ : EURUSD

ยูโรวันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยฟื้นตัวขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจากที่เผชิญแรงปรับฐานรุนแรงที่สุดในรอบสองเดือนติดต่อกันสองวัน...

 15:16

ข่าวเด่น: GDP สเปนออกมาดีกว่าคาดการณ์

ข้อมูลสำคัญ: GDP (รายไตรมาส) (Q2): 0.8% (คาดการณ์ 0.7%; ก่อนหน้า 0.6%) GDP (รายปี): 3.1% (คาดการณ์ 2.8%; ก่อนหน้า 2.8%) ตัวเลข...
เริ่มเทรด
