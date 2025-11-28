EURNOK ทรงตัว หลังยอดค้าปลีกเยอรมนีอ่อนแอ–การว่างงานนอร์เวย์สูงขึ้น

ยอดค้าปลีกเยอรมนีเดือนตุลาคมออกมาที่ -0.3% m/m (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.2%)
อัตราการว่างงานของนอร์เวย์เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 2.1% (คาด 2.0%, ก่อนหน้า 2.0%)
ขณะที่ยอดค้าปลีกสวีเดนเดือนตุลาคมอยู่ที่ -0.3% m/m (ก่อนหน้า 0.1%)
เช้านี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจากหลายประเทศในยุโรป แต่ไม่มีตัวไหนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินสำคัญอย่าง EURUSD, USDNOK หรือ EURSEK อย่างมีนัยสำคัญ
ด้านล่างคือ Heatmap ความผันผวนของตลาด FX ล่าสุด เพื่อให้เห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของค่าเงินในช่วงเช้านี้
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา CPI เยอรมนี และ GDP แคนาดา
ข่าวเด่น: GDP สวิตเซอร์แลนด์ออกมาต่ำกว่าคาด 📌 CPI ของสเปนออกมาสูงกว่าคาดการณ์
การใช้จ่ายผู้บริโภคในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น ขณะที่เงินเฟ้อเบื้องต้นชะลอลง 📋
สรุปข่าวเช้า