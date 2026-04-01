ตลาดหุ้นยุโรปเข้าร่วมขบวนขาขึ้น 🚀 Euro Stoxx +3%

Geopolitics: Markets are pricing in the possibility of an end to the war
การซื้อขายในวันพุธถือเป็นวันที่ดีที่สุดของตลาดยุโรปในรอบกว่า 1 ปี โดยตัวเร่งหลักมาจากสุนทรพจน์ของ Trump เมื่อวันอังคาร ซึ่งเขาระบุว่าสหรัฐฯ อาจถอนตัวออกจากอิหร่านภายใน 2–3 สัปดาห์ และไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงทางการทูตอย่างเป็นทางการเพื่อยุติปฏิบัติการทางทหาร ตลาดจึงตีความทันทีว่านี่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ narrative แบบ “mission accomplished”
นอกจากนี้ยังมีถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอิหร่าน Pezeshkian ที่ระบุความพร้อมในการยุติความขัดแย้ง แต่ต้องแลกกับหลักประกันด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการ ซึ่งเพียงพอให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นแรงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี (MSCI Asia Pacific +4.9%, Kospi +8.5%, Nikkei +5%)
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่ระมัดระวังชี้ว่าอิสราเอลยังไม่ได้พูดถึงการหยุดยิง, Wall Street Journal รายงานว่า UAE อาจเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้ง และอิหร่านยังไม่มีท่าทีเจรจาที่ชัดเจน ทำให้บางกลยุทธ์ เช่น Mizuho แนะนำให้ระมัดระวังต่อขนาดของการรีบาวด์
ไฮไลต์ของช่วงค่ำจะอยู่ที่สุนทรพจน์ของ Trump เวลา 03:00 น. (วันพฤหัสบดี) ซึ่งคาดว่าจะพูดถึงอิหร่านและอาจรวมถึง NATO ซึ่ง Trump เคยเรียกว่า “อ่อนแอ” ขณะเดียวกัน The Telegraph รายงานว่าเขาอาจพิจารณาถอนตัวจากพันธมิตรนี้
ดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่ทองคำและพันธบัตรปรับตัวขึ้น
EURUSD +0.40% อยู่ที่ 1.1599 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
GBPUSD +0.63% อยู่ที่ 1.3304
ค่าเงิน zloty แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ – USDPLN -0.42% ที่ 3.6907 ขณะที่ EURPLN เคลื่อนไหวราว 4.2808
ทองคำยังคงปรับขึ้น (+1.40%, 4,731 ดอลลาร์/ออนซ์) โดยครั้งนี้ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงตัวชี้วัดความกลัว แต่เป็น hedge ต่อเงินเฟ้อที่อาจเกิดจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนของ supply chain
พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีฟื้นตัว โดย yield ลดลง 3.4 bps มาอยู่ที่ 4.277%
น้ำมันปรับตัวลง – ตลาดกำลัง price in การสิ้นสุดสงคราม
WTI หลุดต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลชั่วคราว ก่อนฟื้นกลับมาที่ 99.87 (-1.59%)
Brent -0.35% ที่ 102.89
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงระมัดระวัง เพราะ risk premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่หายไปจนกว่าจะมีการเปิดช่องแคบ Hormuz อย่างเป็นทางการ และการถอนกำลังทหารเริ่มเกิดขึ้นจริง
European stock indices – gains almost across the board
Stoxx 600 พุ่งขึ้นมากกว่า 2% ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบ 1 ปี
DE40 +0.84% ที่ 23,399 จุด
ITA40 +1.60% ที่ 44,949 จุด
กลุ่มที่ outperform:
- ธนาคาร: UCG +6.0%, BNP +4.92%, BBVA +4.4%, HSBC +4.0%
- กลุ่มกลาโหม: Rolls-Royce +7%, Rheinmetall +6.8%, Safran +3.6%
แม้จะดูขัดแย้ง แต่หุ้นกลาโหมยังขึ้น เพราะตลาดคาดว่า EU จะเพิ่มงบกลาโหมและพึ่งพาตนเองมากขึ้น
หลังจาก Wall Street เมื่อวันอังคาร:
S&P 500 +2.9%
Nasdaq 100 +3.4% (เป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดตั้งแต่พฤษภาคม 2025)
ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ วันนี้ยังบวกต่อ:
US500 +0.75% (6,616)
US100 +0.96% (24,135)
European Manufacturing PMI – a pleasant surprise
ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมยุโรปเดือนมีนาคมออกมาดีกว่าคาดโดยรวม:
- Eurozone: 51.6 (คาด 51.4)
- Germany: 52.2 (คาด 51.7) → สะท้อนการฟื้นตัวจากภาวะอ่อนแรงในภาคอุตสาหกรรม
- Switzerland: 53.3 (คาด 47.0) → เซอร์ไพรส์เชิงบวกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
- Spain: 48.7 (คาด 50.4) → อ่อนแอกว่าคาด
- Poland: 48.7 → ยังอยู่ในโซนหดตัว
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นบางส่วนอาจเป็น “statistical effect” จากปัญหา supply chain ทำให้ราคาสูงขึ้นและต้นทุนโลจิสติกส์บิดเบือนตัวเลข ดังนั้นควรตีความด้วยความระมัดระวัง
Companies – What to Watch Today
ภาคเคมีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากความขัดแย้ง:
Stoxx 600 Chemicals +6% YTD (เทียบกับตลาด -1.5%)
- BASF ปรับขึ้นราคาสารซักล้าง +30%
- Lanxess ปรับขึ้นราคากำมะถัน +40%
- Morgan Stanley ระบุว่าบริษัทเคมีในยุโรปอาจเริ่ม regain market share จากเอเชีย
Nike ทำให้กลุ่ม sportswear ปรับตัวลงแรง:
- คาดรายได้ -2% ถึง -4% (ต่ำกว่าคาด +2%)
- หุ้น -9.1% after-hours
- Citi เตือนผลกระทบต่อ Adidas, Puma, JD Sports
LVMH ปิดไตรมาสแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์:
- หุ้น -28% ใน Q1 2026
- แย่กว่าวิกฤต 2008, COVID-19 และ dot-com
- มูลค่าทรัพย์สิน Arnault -55.4 พันล้านดอลลาร์
- Valuation < 20x forward earnings
Citi ปรับคำแนะนำ:
- Buy: Babcock, Leonardo, TKMS
JPMorgan:
- Overweight: Unibail-Rodamco-Westfield, Engie
Jefferies:
- Buy Ferrari (TP €350)
Equinor ถูก SEB แนะนำ “Sell”
→ มอง downside สูง เพราะกำไรจากสงครามอาจเป็นเพียงชั่วคราว
Orlen เซ็นดีลเบื้องต้นซื้อ Polyolefins จาก Grupa Azoty
→ การ consolidation สำคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโปแลนด์
OpenAI ถูกประเมินมูลค่า 852 พันล้านดอลลาร์
→ หลังระดมทุน 122 พันล้านดอลลาร์ หนึ่งใน private funding ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
→ สะท้อนว่า AI ยังเป็นธีมการลงทุนหลัก แม้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สูงขึ้น
📈 ทองคำพุ่งขึ้น 2% ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนตัวลง
การเปลี่ยนแปลงในตลาดฟอเร็กซ์จากปัจจัยสงคราม: USD ดิ่งลง 💥; AUD, NZD และ CHF ฟื้นตัว 🚀
NZDUSD: การตัดสินใจเชิง Hawkish ของ RBNZ และ TACO trade หนุนค่าเงิน NZD 🚀
ราคาน้ำมันร่วง 10% 📉