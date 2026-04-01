อ่านเพิ่มเติม
22:09 · 1 เมษายน 2026

ตลาดหุ้นยุโรปเข้าร่วมขบวนขาขึ้น 🚀 Euro Stoxx +3%

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

Geopolitics: Markets are pricing in the possibility of an end to the war

การซื้อขายในวันพุธถือเป็นวันที่ดีที่สุดของตลาดยุโรปในรอบกว่า 1 ปี โดยตัวเร่งหลักมาจากสุนทรพจน์ของ Trump เมื่อวันอังคาร ซึ่งเขาระบุว่าสหรัฐฯ อาจถอนตัวออกจากอิหร่านภายใน 2–3 สัปดาห์ และไม่จำเป็นต้องมีข้อตกลงทางการทูตอย่างเป็นทางการเพื่อยุติปฏิบัติการทางทหาร ตลาดจึงตีความทันทีว่านี่เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ narrative แบบ “mission accomplished”

นอกจากนี้ยังมีถ้อยแถลงของประธานาธิบดีอิหร่าน Pezeshkian ที่ระบุความพร้อมในการยุติความขัดแย้ง แต่ต้องแลกกับหลักประกันด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการ ซึ่งเพียงพอให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นแรงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี (MSCI Asia Pacific +4.9%, Kospi +8.5%, Nikkei +5%)

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่ระมัดระวังชี้ว่าอิสราเอลยังไม่ได้พูดถึงการหยุดยิง, Wall Street Journal รายงานว่า UAE อาจเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้ง และอิหร่านยังไม่มีท่าทีเจรจาที่ชัดเจน ทำให้บางกลยุทธ์ เช่น Mizuho แนะนำให้ระมัดระวังต่อขนาดของการรีบาวด์

ไฮไลต์ของช่วงค่ำจะอยู่ที่สุนทรพจน์ของ Trump เวลา 03:00 น. (วันพฤหัสบดี) ซึ่งคาดว่าจะพูดถึงอิหร่านและอาจรวมถึง NATO ซึ่ง Trump เคยเรียกว่า “อ่อนแอ” ขณะเดียวกัน The Telegraph รายงานว่าเขาอาจพิจารณาถอนตัวจากพันธมิตรนี้

ดอลลาร์อ่อนค่า ขณะที่ทองคำและพันธบัตรปรับตัวขึ้น

EURUSD +0.40% อยู่ที่ 1.1599 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน
GBPUSD +0.63% อยู่ที่ 1.3304
ค่าเงิน zloty แข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ – USDPLN -0.42% ที่ 3.6907 ขณะที่ EURPLN เคลื่อนไหวราว 4.2808

ทองคำยังคงปรับขึ้น (+1.40%, 4,731 ดอลลาร์/ออนซ์) โดยครั้งนี้ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงตัวชี้วัดความกลัว แต่เป็น hedge ต่อเงินเฟ้อที่อาจเกิดจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนของ supply chain

พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีฟื้นตัว โดย yield ลดลง 3.4 bps มาอยู่ที่ 4.277%

น้ำมันปรับตัวลง – ตลาดกำลัง price in การสิ้นสุดสงคราม

WTI หลุดต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลชั่วคราว ก่อนฟื้นกลับมาที่ 99.87 (-1.59%)
Brent -0.35% ที่ 102.89

อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงระมัดระวัง เพราะ risk premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่หายไปจนกว่าจะมีการเปิดช่องแคบ Hormuz อย่างเป็นทางการ และการถอนกำลังทหารเริ่มเกิดขึ้นจริง

European stock indices – gains almost across the board

Stoxx 600 พุ่งขึ้นมากกว่า 2% ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบ 1 ปี
DE40 +0.84% ที่ 23,399 จุด
ITA40 +1.60% ที่ 44,949 จุด

กลุ่มที่ outperform:

  • ธนาคาร: UCG +6.0%, BNP +4.92%, BBVA +4.4%, HSBC +4.0%
  • กลุ่มกลาโหม: Rolls-Royce +7%, Rheinmetall +6.8%, Safran +3.6%

แม้จะดูขัดแย้ง แต่หุ้นกลาโหมยังขึ้น เพราะตลาดคาดว่า EU จะเพิ่มงบกลาโหมและพึ่งพาตนเองมากขึ้น

หลังจาก Wall Street เมื่อวันอังคาร:
S&P 500 +2.9%
Nasdaq 100 +3.4% (เป็นหนึ่งในวันที่ดีที่สุดตั้งแต่พฤษภาคม 2025)

ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ วันนี้ยังบวกต่อ:
US500 +0.75% (6,616)
US100 +0.96% (24,135)

European Manufacturing PMI – a pleasant surprise

ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมยุโรปเดือนมีนาคมออกมาดีกว่าคาดโดยรวม:

  • Eurozone: 51.6 (คาด 51.4)
  • Germany: 52.2 (คาด 51.7) → สะท้อนการฟื้นตัวจากภาวะอ่อนแรงในภาคอุตสาหกรรม
  • Switzerland: 53.3 (คาด 47.0) → เซอร์ไพรส์เชิงบวกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
  • Spain: 48.7 (คาด 50.4) → อ่อนแอกว่าคาด
  • Poland: 48.7 → ยังอยู่ในโซนหดตัว

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นบางส่วนอาจเป็น “statistical effect” จากปัญหา supply chain ทำให้ราคาสูงขึ้นและต้นทุนโลจิสติกส์บิดเบือนตัวเลข ดังนั้นควรตีความด้วยความระมัดระวัง

Companies – What to Watch Today

ภาคเคมีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากความขัดแย้ง:
Stoxx 600 Chemicals +6% YTD (เทียบกับตลาด -1.5%)

  • BASF ปรับขึ้นราคาสารซักล้าง +30%
  • Lanxess ปรับขึ้นราคากำมะถัน +40%
  • Morgan Stanley ระบุว่าบริษัทเคมีในยุโรปอาจเริ่ม regain market share จากเอเชีย

Nike ทำให้กลุ่ม sportswear ปรับตัวลงแรง:

  • คาดรายได้ -2% ถึง -4% (ต่ำกว่าคาด +2%)
  • หุ้น -9.1% after-hours
  • Citi เตือนผลกระทบต่อ Adidas, Puma, JD Sports

LVMH ปิดไตรมาสแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์:

  • หุ้น -28% ใน Q1 2026
  • แย่กว่าวิกฤต 2008, COVID-19 และ dot-com
  • มูลค่าทรัพย์สิน Arnault -55.4 พันล้านดอลลาร์
  • Valuation < 20x forward earnings

Citi ปรับคำแนะนำ:

  • Buy: Babcock, Leonardo, TKMS

JPMorgan:

  • Overweight: Unibail-Rodamco-Westfield, Engie

Jefferies:

  • Buy Ferrari (TP €350)

Equinor ถูก SEB แนะนำ “Sell”
→ มอง downside สูง เพราะกำไรจากสงครามอาจเป็นเพียงชั่วคราว

Orlen เซ็นดีลเบื้องต้นซื้อ Polyolefins จาก Grupa Azoty
→ การ consolidation สำคัญในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีโปแลนด์

OpenAI ถูกประเมินมูลค่า 852 พันล้านดอลลาร์
→ หลังระดมทุน 122 พันล้านดอลลาร์ หนึ่งใน private funding ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

→ สะท้อนว่า AI ยังเป็นธีมการลงทุนหลัก แม้ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก