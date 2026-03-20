08:12 · 20 มีนาคม 2026

การแถลงข่าวของประธาน European Central Bank Christine Lagarde

การแถลงข่าวของ European Central Bank ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีประธาน Christine Lagarde เป็นผู้กล่าวแถลง ซึ่งเธอจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ นักลงทุนจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่า ธนาคารกลางมีท่าทีอย่างไรต่อความเสี่ยงที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลาง

ประเด็นสำคัญมีดังนี้:

  • ความเสี่ยงต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นมีแนวโน้มไปทางขาลง จากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในฝั่งขาขึ้น

  • ตัวชี้วัดเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระดับ 2%

  • การผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับเงินยูโรดิจิทัลอย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งจำเป็น

  • มาตรการการคลังเพื่อตอบสนองต่อช็อกด้านพลังงาน ควรเป็นมาตรการชั่วคราว มีเป้าหมายชัดเจน และออกแบบให้เหมาะสม

  • สงครามกำลังรบกวนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และกดดันความเชื่อมั่น

  • การลงทุนควรเพิ่มขึ้น โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการ

  • สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงเป็นอีกหนึ่งแหล่งของความไม่แน่นอน

  • การใช้จ่ายด้านกลาโหมจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต และอาจสูงกว่าที่คาด รวมถึงส่งผลบวกต่อภาคเทคโนโลยี

  • หากภาษีลดลงในระยะยาว และความตึงเครียดในตะวันออกกลางยุติเร็วกว่าคาด อาจช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและเงินเฟ้อลดลง

20 มีนาคม 2026, 14:42

ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีและแคนาดาเป็นจุดสนใจ
19 มีนาคม 2026, 20:32

ECB คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 📊EURUSD ปรับตัวตอบสนอง
19 มีนาคม 2026, 20:31

US100 ร่วงหลังรายงานเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง 🚩
19 มีนาคม 2026, 14:27

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ชุดการตัดสินใจของธนาคารกลางในยุโรป 🔔
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก