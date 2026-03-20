การแถลงข่าวของประธาน European Central Bank Christine Lagarde

การแถลงข่าวของ European Central Bank ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีประธาน Christine Lagarde เป็นผู้กล่าวแถลง ซึ่งเธอจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ นักลงทุนจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่า ธนาคารกลางมีท่าทีอย่างไรต่อความเสี่ยงที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลาง
ประเด็นสำคัญมีดังนี้:
ความเสี่ยงต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้นมีแนวโน้มไปทางขาลง จากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในฝั่งขาขึ้น
ตัวชี้วัดเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายที่ระดับ 2%
การผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับเงินยูโรดิจิทัลอย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งจำเป็น
มาตรการการคลังเพื่อตอบสนองต่อช็อกด้านพลังงาน ควรเป็นมาตรการชั่วคราว มีเป้าหมายชัดเจน และออกแบบให้เหมาะสม
สงครามกำลังรบกวนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และกดดันความเชื่อมั่น
การลงทุนควรเพิ่มขึ้น โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการ
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงเป็นอีกหนึ่งแหล่งของความไม่แน่นอน
การใช้จ่ายด้านกลาโหมจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโต และอาจสูงกว่าที่คาด รวมถึงส่งผลบวกต่อภาคเทคโนโลยี
หากภาษีลดลงในระยะยาว และความตึงเครียดในตะวันออกกลางยุติเร็วกว่าคาด อาจช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวและเงินเฟ้อลดลง
ปฏิทินเศรษฐกิจ: อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีและแคนาดาเป็นจุดสนใจ
ECB คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลง 📊EURUSD ปรับตัวตอบสนอง
US100 ร่วงหลังรายงานเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง 🚩
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ชุดการตัดสินใจของธนาคารกลางในยุโรป 🔔