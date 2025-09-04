ตลาดเด่นวันนี้ : EURSEK

ข้อมูลเงินเฟ้อและกิจกรรมเศรษฐกิจสวีเดน – สิงหาคม 2025
-
เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึ้นสู่ 1.1% ต่อปี จาก 0.8% ในกรกฎาคม สูงสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์
-
CPI แบบ CPIF (ดัชนีที่ Riksbank ให้ความสำคัญ) ขึ้นสู่ 3.3% ต่อปี สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.2%
-
CPIF ไม่รวมพลังงาน ลดลงเล็กน้อยเหลือ 2.9% จาก 3.2%
ชี้ให้เห็นแรงกดดันด้านราคาโดยรวมยังคงมีอยู่ แม้เงินเฟ้อทั่วไปยังต่ำกว่าเป้าหมาย 2%
-
PMI สวีเดน ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสิงหาคม
-
ดัชนีบริการ: 53.4
-
ดัชนีรวม: 53.9
-
การฟื้นตัวขับเคลื่อนโดยการจ้างงานและอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นการชะลอตัวช่วงซัมเมอร์อาจเป็นเพียงชั่วคราว
-
ตลาดคาด Riksbank จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.0% ในวันที่ 23 กันยายน และเลื่อนการคาดการณ์การปรับลดไปพฤศจิกายน
-
หลัง CPI วันนี้ EURSEK ปรับขึ้น 0.2% จาก 10.98 → 11.00
-
SEK เป็นหนึ่งในสกุลเงิน G10 อ่อนค่าโดดเด่นวันนี้
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ