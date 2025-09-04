อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ : EURSEK

15:23 4 กันยายน 2025

ข้อมูลเงินเฟ้อและกิจกรรมเศรษฐกิจสวีเดน – สิงหาคม 2025

  • เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึ้นสู่ 1.1% ต่อปี จาก 0.8% ในกรกฎาคม สูงสุดตั้งแต่กุมภาพันธ์

  • CPI แบบ CPIF (ดัชนีที่ Riksbank ให้ความสำคัญ) ขึ้นสู่ 3.3% ต่อปี สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.2%

  • CPIF ไม่รวมพลังงาน ลดลงเล็กน้อยเหลือ 2.9% จาก 3.2%

ชี้ให้เห็นแรงกดดันด้านราคาโดยรวมยังคงมีอยู่ แม้เงินเฟ้อทั่วไปยังต่ำกว่าเป้าหมาย 2%

  • PMI สวีเดน ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสิงหาคม

    • ดัชนีบริการ: 53.4

    • ดัชนีรวม: 53.9

การฟื้นตัวขับเคลื่อนโดยการจ้างงานและอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง แสดงให้เห็นการชะลอตัวช่วงซัมเมอร์อาจเป็นเพียงชั่วคราว

  • ตลาดคาด Riksbank จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.0% ในวันที่ 23 กันยายน และเลื่อนการคาดการณ์การปรับลดไปพฤศจิกายน

  • หลัง CPI วันนี้ EURSEK ปรับขึ้น 0.2% จาก 10.98 → 11.00

  • SEK เป็นหนึ่งในสกุลเงิน G10 อ่อนค่าโดดเด่นวันนี้

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

 

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก