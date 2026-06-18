EURUSD ลดลง 0.4% หลังการประชุม FOMC!

- คณะกรรมการ FOMC คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่ได้ส่งสัญญาณผ่าน Dot Plot ที่ออกมาในเชิงเข้มงวดอย่างน่าประหลาดใจ โดยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- คณะกรรมการ FOMC คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม แต่ได้ส่งสัญญาณผ่าน Dot Plot ที่ออกมาในเชิงเข้มงวดอย่างน่าประหลาดใจ โดยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้โดยทั่วไป FOMC มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม โดยอัตราดอกเบี้ยเฟด (federal funds rate) ยังคงอยู่ที่ระดับ 3.50%-3.75% ซึ่งเป็นการลงมติเป็นเอกฉันท์
Figure 1: อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (1998 - 2026)
ที่มา: XTB Research, 17.06.2026
สิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย คือ Dot Plot ซึ่งเป็นการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ในอนาคต โดยภาพรวมมีการปรับเส้นทางดอกเบี้ยขึ้นอย่างชัดเจน และเป็นการปรับขึ้นที่มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้
สามารถมองได้ว่าเป็น การเปลี่ยนท่าทีไปในเชิง hawkish ของคณะกรรมการ โดย:
- ครึ่งหนึ่งของผู้กำหนดนโยบาย (9 จาก 18 คน) คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนสิ้นปี
- หนึ่งในสาม (6 จาก 18 คน) คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 2 ครั้งเป็นกรณีฐาน
Figure 2: Dot Plot ของ FOMC (2026 - 2028+)
Source: FOMC, 17.06.2026
การปรับราคาคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เกิดขึ้นอย่างรุนแรง โดยขณะนี้ตลาดได้ปรับมุมมองและ “price in” การขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีอย่างเต็มที่แล้ว และยังมองว่าเป็นกรณีฐานว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งภายในกลางปี 2027
แถลงการณ์... แถลงการณ์ถือว่าค่อนข้างผิดปกติ แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ประธาน Warsh ได้เน้นในช่วงหลังว่าเขาต้องการให้ Fed ลดการอธิบายเชิงนโยบายที่ละเอียดเกินไป แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะไปไกลถึงขนาดนี้ เอกสารทั้งหมดมีความยาวเพียง 132 คำ และสามารถอ่านจบได้ภายในประมาณ 35 วินาที
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