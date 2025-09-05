📈 EURUSD ขึ้น 0.4% ก่อนรายงาน NFP

13:30 น. BST เตรียมติดตามตัวเลขสำคัญตลาดแรงงานสหรัฐ 🔍
รายงานตลาดแรงงานสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคมคาดเดาได้ค่อนข้างยาก ทั้งเนื่องจากมีเสียงรบกวนจำนวนมากจากนโยบายภาษีและการย้ายถิ่นฐาน รวมถึงปัจจัยตามฤดูกาล (เช่น การต่อสัญญาพนักงานโรงเรียน) ความเห็นของตลาดส่วนใหญ่คาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ 75k เพิ่มขึ้นเพียง 2k จากเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าการเผยแพร่ครั้งล่าสุดมีการปรับลดตัวเลขย้อนหลังของสองเดือนก่อนหน้าอย่างเป็นสถิติ รวมเกือบ 260k
การปลดพนักงานเชิงกลยุทธ์ในแนวโน้มปัจจุบัน
รายงาน ISM ล่าสุดยืนยันว่าบริษัทต่าง ๆ กำลังหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการจัดการจำนวนพนักงาน มักเป็นการรองรับมาร์จิ้นที่ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผู้ผลิตระบุว่าการปฏิบัติตามนโยบาย “Make in America” กลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากราคาสินค้านำเข้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มาร์จิ้นยังคงถูกกดดันแม้จะมีการปรับราคาขึ้นแล้ว 2–3 ครั้ง นอกจากนี้ การปลดพนักงานส่วนใหญ่ส่งผลต่อแรงงานที่มีทักษะสูงและรายได้สูง (เช่น วิศวกร)
ดังนั้น ทั้งแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและความต้องการแรงงานที่ลดลงกำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐ การหยุดชะงักในการจ้างงานและโครงการลงทุนมักถูกอ้างถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ สำหรับ Fed นี่อาจเป็นสัญญาณว่าการกลับมาผ่อนคลายทางการเงินอาจไม่ช่วยสนับสนุนตลาดแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ หากผู้ผลิตยังไม่มีมุมมองทางธุรกิจที่ชัดเจน
ดัชนีย่อยการจ้างงานของ ISM ในภาคการผลิตฟื้นตัวเล็กน้อยในเดือนสิงหาคม แต่ยังคงต่ำกว่าความเห็นตลาด โดยรวมทั้งสองภาครายงานการหดตัวของการจ้างงาน (ตัวเลขต่ำกว่า 50)
The number of jobless claims is consistently rebounding, although not yet at an alarming level. Nevertheless, recent readings do not suggest that the labor market situation will improve. Source: Bloomberg Finance LP, XTB
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตปัจจัยที่เรียกว่า “เหตุการณ์เฉพาะครั้งเดียว” หนึ่งในนั้นอาจเป็นการกลับมาทำงานของพนักงานรัฐบาลจำนวนมาก หลังจากการปล่อยเงินทุนที่ถูกระงับในเดือนที่ผ่านมา ทางสถิติ เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่คาดเดายากเป็นพิเศษ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาจดีกว่าเล็กน้อย แต่หากดูค่าเฉลี่ย 30 ปี เดือนสิงหาคมมักให้ผลลัพธ์น่าผิดหวังเมื่อเทียบกับความเห็นของตลาด อย่างไรก็ตาม Bloomberg ชี้ว่าตามข้อมูลความถี่สูง ข้อมูลตลาดแรงงานของเดือนสิงหาคมน่าจะออกมาดีกว่าเดือนกรกฎาคม พร้อมกันนี้ Bloomberg คาดว่าตัวเลขเดือนกรกฎาคมจะถูกปรับลด ซึ่งจะยืนยันแนวโน้มเชิงลบของตลาดแรงงานสหรัฐ
แน่นอนว่าปัจจัยอื่น ๆ ในรายงานก็ไม่ควรมองข้าม เช่น อัตราการว่างงาน ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวเป็น 4.3% ต่อปี และการเติบโตของค่าจ้าง ซึ่งคาดว่าจะลดลงเป็น 3.7% ต่อปี จาก 3.9% ต่อปี การเติบโตของค่าจ้างกำลังใกล้ระดับ 3.0% ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเงินเฟ้อในระยะยาว อัตราการว่างงานยังคงต่ำกว่าที่ Federal Reserve คาดการณ์ แต่หากมีการฟื้นตัว ก็แทบจะรับประกันการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน หากการเพิ่มขึ้นแข็งแกร่ง อาจสร้างความกังวลว่า Fed มาช้ากับการลดดอกเบี้ยในปีนี้
อัตราการว่างงาน ซึ่งยังคงอยู่ในระดับก่อนเกิดโรคระบาด จนถึงตอนนี้ยังไม่เป็นความเสี่ยงต่อภารกิจการจ้างงานเต็มรูปแบบของ Fed
EURUSD (H4)
หลังจากอ่อนตัวเมื่อวานนี้และฟื้นตัวจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบทวีคูณ 30 งวด (EMA30, สีม่วงอ่อน) EURUSD วันนี้กำลังทะลุแนวโน้มขาขึ้นเหนือทั้งสอง EMA ทดสอบแนวต้านสำคัญราว 1.169 ก่อนรายงาน NFP เพื่อยืนยันความอ่อนแอที่เพิ่มขึ้นของตลาดแรงงานสหรัฐ รายงานที่อ่อนตัวกว่าที่คาดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งไม่สามารถแก้ตัวด้วยปัจจัยตามฤดูกาล จะช่วยให้ EURUSD สามารถทะลุช่วงรวมตัวเดือนนี้เหนือ 1.172 ในทางกลับกัน หากไม่มีความประหลาดใจ คู่สกุลเงินนี้น่าจะยังคงเคลื่อนไหวระหว่าง EMA100 และ 1.169
